Im Visier, die Waffenkolumne Deutsche Kampfpanzer für die Ukraine

26. März 2023

Warum sie der Ukraine jetzt eher nicht helfen werden

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 231, April 2023.

Die Grünen stehen dem individuellen Recht auf Selbstverteidigung und Notwehr ablehnend gegenüber. Waffen besitzen sollen nur die Büttel Leviathans. „Wenn durch ein Verbot des privaten Schusswaffenbesitzes auch nur ein Menschenleben gerettet werden kann, ist es die Sache schon wert“ – so ihr Argument.

Umso erstaunlicher, dass diese Überlegung, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, für die Grünen nicht zählt. Ausgelöschte Menschenleben sind plötzlich uninteressant. Ein militärischer Sieg der Guten über den im Kreml hausenden Herrn der Finsternis muss her. Wir sind Zeugen der bemerkenswerten Verwandlung der grünen, einst naiv-pazifistischen „Schwerter zu Pflugscharen“-Fraktion in zu allem entschlossene Bellizisten. Die in Militärfragen ahnungslosen Wehrdienstverweigerer und Bundeswehrgegner lassen gegenwärtig alle Hemmungen fallen und involvieren Deutschland beharrlich in einen Konflikt, der außerhalb des Nato-Bündnisbereichs tobt.

Die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard II für den Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Aggressor soll Selenskyj und seinem korrupten Regime den Endsieg bringen. 14 Stück dieses Waffensystems (zuletzt war von vier weiteren Exemplaren die Rede) sollen – nach den Plänen der Grünen und der von diesen vor sich hergetriebenen deutschen Bundesregierung – die Russen in die Knie zwingen. Tagtäglich berichtet eine gut geschmierte Propagandamaschinerie emsig von deren Verlusten. Mehr als 900 Kampfpanzer verschiedener Typen sollen sie schon eingebüßt haben. Die Ukrainer dagegen scheinen auf magische Weise unverwundbar zu sein – jedenfalls wird über deren Ausfälle so gut wie nichts berichtet.

Sei‘s drum. Der Leopard II ist den derzeit von den Russen in der Ukraine aufgebotenen Panzertypen zweifellos überlegen. Wer die russische Panzerdoktrin kennt, wird sich darüber nicht wundern. Die Russen waren und sind sich ihrer technologischen Unterlegenheit bewusst. Sie kompensieren sie mit schierer Masse. „Viele T-34 sind des Panthers Tod“ – so das Motto, das sich im Prinzip bis heute gehalten hat.

Entscheidend ist, dass Panzer nur im Kampf der verbundenen Waffen erfolgreich sind – selbst wenn es sich um die besten handelt (was für den Leopard II übrigens noch zu beweisen ist). Dafür bietet die Militärgeschichte, angefangen mit dem Erfolg der „Blitzkriege“ der Wehrmacht bis hin zum Jom-Kippur-Krieg 1973 und den Irak-Kriegen, zahlreiche Lehren. Der ohne ausreichende Unterstützung durch Panzergrenadiere, mobile Fliegerabwehr, Kampfhubschrauber und -flugzeuge agierende Kampfpanzer rollt auf dem Gefechtsfeld der Gegenwart ins Verderben – nicht nur im Häuserkampf. Diese durch moderne Panzerabwehrlenkwaffen, Präzisionsartillerie und Kampfdrohnen erteilte Lektion mussten die russischen Panzertruppen im letzten Jahr auf schmerzhafte Weise lernen.

Die an einfaches russisches Gerät gewöhnten Ukrainer müssen nun zum einen auf ein komplexes Westsystem umgeschult werden, was nicht in ein paar Wochen zu schaffen ist, wie die Hobbystrategen in der Ampelregierung glauben. Zum anderen bedarf es der intensiven Übung einer Koordination der „verbundenen Waffen“. Das aber wird, wenn die Lieferung deutscher Panzer überhaupt Sinn haben soll, viele Monate, wenn nicht Jahre in Anspruch nehmen – eine Zeit, die der Ukraine, der es sowohl an Material als auch an Personal fehlt, nicht zur Verfügung steht.

Einsatztaktik und Ausbildungsstand zählen

1973 trat Israel auf dem Golan mit Scho‘t-Panzern (modernisierten, während der 1940er Jahre von den Briten entwickelten Centurions) gegen zahlenmäßig überlegene, modernere und stärker bewaffnete T-55 und T-62 Syriens an – und siegte! Nicht nur die Qualität des Materials, sondern auch die Einsatztaktik und der Ausbildungsstand der Besatzungen sind nämlich wichtig. Diese Überlegung wird von den politisch (Un-) Verantwortlichen völlig vernachlässigt.

Fazit: Schon einmal, beim „Unternehmen Zitadelle“, konnten modernste deutsche Panzer nicht gegen die Russen reüssieren. Mit dem Leo II wird es – 80 Jahre später – nicht anders sein.

