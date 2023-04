The Patient Massenmörder hält Therapeuten gefangen

16. April 2023

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichschlag

Artikel aus ef 231, April 2023.

In der vorletzten Kolumne haben wir die von 2013 bis 2018 in sechs Staffeln gedrehte antikommunistische Drama-Perle „The Americans“ an dieser Stelle vorgestellt. Für Drehbuch und Produktion verantwortlich waren das Filmemacher-Duo Joe Weisberg und Joel Fields. Danach gönnten sich beide eine schöpferische Pause – um Ende 2022 mit einer ebenso hochspannenden (und doch ganz anderen) Miniserie zurückzukehren. Auch ihr Lieblingsregisseur Chris Long ist wieder mit an Bord.

Wenn Therapie zu Zwang wird

The Patient, das sind zehn jeweils nur etwa halbstündige Episoden eines fast ausschließlichen Zwei-Personen-Kammerspiels im Wortsinne, denn der Psychotherapeut Alan Strauß (intensiv gespielt von Steve Carell) wird in einem Kellerzimmer, angekettet ans Bett, von dem Serienmörder Sam Fortner (nicht weniger beeindruckend: Domhnall Gleeson) gefangen gehalten, um ihn zu therapieren.

Klingt spannend? Ist es. Viel Psychologie – mit einem kaum vorhersehbaren, krassen Ende.

Themen sind nicht nur die Ängste, Zwänge und Träume des Therapeuten und Patienten, des Gefangenen und Entführers, sondern entscheidend ist auch der religiöse Hintergrund des Doktors.

Alan Strauß entstammt nämlich wie die beiden Showrunner und Autoren Weisberg und Fields einer jüdischen Familie. Was es bedeutet, Jude zu sein, ist also der große Subtext dieser eindrucksvollen Miniserie.

Fazit: Erstens faszinierend, zweitens beklemmend, drittens überraschend.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 231.