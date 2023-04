Freibier Der gute Ruf der Radeberger Brauerei

16. April 2023

Über Sachsen, Liechtenstein und den „Export“ von Pilsener

von Helge Pahl

Artikel aus ef 231, April 2023.

Das größte Brauereiunternehmen in Deutschland ist die Radeberger-Gruppe. Mit ihren 60 Biermarken stieß sie 2019 rund 13 Millionen Hektoliter aus, erreichte einen Marktanteil von rund 15 Prozent und erwirtschafte einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro. Sie befindet sich im Besitz der Dr. August Oetker KG. Wer allabendlich seine Tiefkühlpizza nebst Pudding mit einem Jever, Schöfferhofer, Berliner Kindl oder nur einem schnöden, aber originalen Selters herunterspült, komplettiert die Wertschöpfung des größten Lebensmittelkonzerns Deutschlands. Die Getränke sind bei Oetker für gut ein Viertel des Umsatzes verantwortlich. Bis 2002 hieß dieser Zweig noch Binding-Gruppe, benannt nach der ebenfalls zugehörigen Binding Brauerei in Frankfurt. Offenbar war man bei Dr. Oetker der Ansicht, die Marke Radeberger habe eine größere Strahlkraft. Trotz des namentlichen Umzuges nach Sachsen beließ man den Firmensitz in der Mainmetropole.

Die Ursprünge der Radeberger Exportbrauerei gehen auf das Jahr 1872 zurück. Parallelen zur modernen Craftbier-Bewegung drängen sich auf: Fünf Radeberger Jungs war das ihnen bis dato in ihrer Heimat vorgesetzte Bier schlicht zu schlecht und so taten sie sich und legten Geld zusammen, um das damals neuartige Pilsener Bier erstmalig in Deutschland, auf der anderen Seite des Erzgebirges, zu brauen. Ein gutes Pils benötigt ein weiches, kalkarmes Brauwasser, das in Quellen im nahegelegenen Karswald reichlich vorhanden ist. Im Jahr 1901 wurde eine 7,5 Kilometer lange Wasserleitung direkt zur Brauerei verlegt, um die Versorgung mit dem erstklassigen Wasser sicherzustellen. Trotz anfänglicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten und zwischenzeitlicher Insolvenz zahlten sich die Investitionen aus. 1905 erfolgte der königliche Ritterschlag, als das Radeberger Pilsener per Dekret zum „Tafelgetränk“ seiner Majestät Friedrich August III. von Sachsen erklärt wurde. Hans-Hermann Hoppe hat die Vorteile von Monarchien über Demokratien für die Bevölkerung, die ja die jeweilige Herrschaftsform ertragen muss, ausgiebig erläutert. Für Unternehmen taugen Aristokraten aber auch als Marketingmaskottchen. Demokraten hingegen nicht. Man stelle sich die Reaktionen vor, Frank-Walter Steinmeier würde ein alkoholhaltiges Getränk zu seinem präsidialen Leibtrunk erklären. Olaf Scholz hingegen hätte immerhin eine plausible Erklärung für seine Demenz, mit der er schamlos kokettiert.

Steinmeiers und Scholzens DDR-Genossen waren immerhin so gerissen, den guten (vermeintlich verhassten) sächsisch-königlichen Ruf des Radeberger Bieres zu nutzen, um für sich wichtige Devisen zu generieren. Radeberger Bier war faktisch für den normal sterblichen Bürger der DDR nicht kaufbar. Das Pils wurde fast ausschließlich in den Westen exportiert oder gegen West-Währung in Interhotels und Intershops angeboten. Dafür musste wiederum die Qualität stimmen, und während das Tagesgeschäft der rund 280 DDR-Braustätten darin bestand, die sozialistische Mangellage zu managen, war in Radeberg die Versorgung mit hochqualitativer Braugerste und Hopfen, aber auch Technik gewährleistet. Neben dem vogtländischen Wernesgrüner war Radeberger sicher das beste Bier der DDR, aber tragischerweise nicht dafür gebraut, ihre Arbeiter und Bauern zu erquicken, sondern stattdessen den vermeintlichen Klassenfeind.

Der abgebildete Brief Bertolt Brechts an die VEB Radeberger Exportbierbrauerei ist in mehrfacher Hinsicht ein bezeichnendes Zeitdokument. Obwohl wir die Antwort der Brauerei nicht kennen, drängt sich dem Leser „Animal Farm“ von George Orwell ins Bewusstsein. Manche Tiere sind gleicher als die anderen und dürfen auf gutes Bier hoffen. Brecht begründet sein Begehren einleitend mit der Feststellung, dass er Bayer sei. Zum einen leitet Besserwessi Brecht daraus offenbar die Fähigkeit ab, beurteilen zu können, welches Bier gut und welches schlecht ist. Zum anderen soll seine Stammeszugehörigkeit den allmittäglichen Bierdurst rechtfertigen. Er erhebt sich also über die übrigen Bürger der DDR. Auch die erstaunlichen Auslassungen über die Resultate der sozialistischen Braukunst schlagen in dieselbe Kerbe. Nicht jeder wagte 1956 solche offene Kritik an der marxistisch-leninistischen Versorgungslage zu verschriftlichen. Aus Gründen.

Andererseits hat Brecht den Brief vier Monate vor seinem Tod verfasst. Möglicherweise war er auch aufgrund der desolaten Versorgung mit Bier bereits so geschwächt und verzweifelt, dass ihm ein Dasein im Gulag einerlei war. Bei aller Heuchelei, die dem Begehren nach Besserbehandlung mitschwingt, sei es dem großen sozialistischen Dichter und Dramaturgen rückblickend gegönnt, dass ihm sein Wunsch beschieden wurde und er sich an seinem Lebensabend noch an Radeberger Pils erfreuen konnte.

Das heutige Marketing knüpft an das historische Renommee an. Mit dem Sponsoring der Semperoper und Dynamo Dresdens wird die Verbundenheit mit der sächsischen Herkunft betont. Abgesehen von einem Alkoholfreien und einer exklusiv im Brauereiausschank am Dresdener Elbufer gezapften unfiltrierten Zwicklvariante fährt man eine klare Einsortenstrategie. Im Glas glänzt das Radeberger Pils goldgelb, gekrönt mit einem üppigen, jedoch schnell schwindenden Schaumkranz. Seine 34 Bittereinheiten sind perfekt durch den leicht süßlichen und brotigen Körper ausnivelliert. Unverkennbar ein typisches feinherbes Pils, erfrischend und süffig ruft es nach mehr.

Der Name Radeberger Exportbierbrauerei lässt den Fehlschluss zu, dass dort der Bierstil Export gebraut wird. Diese dem Pils verwandte, ebenfalls untergärige Biergattung ist jedoch stärker und gehaltvoller. Wie oben bereits erwähnt, befand sich Radeberg zur Zeit seiner Gründung in der staatlichen Entität Königreich Sachsen. Schon früh wurde ein Großteil des produzierten Bieres außerhalb Sachsens verkauft, also exportiert. Wenn sich alsbald die Vision von einem Europa der tausend Liechtensteins erfüllt hat, wird sich endlich nahezu jede Bierproduktionsstätte „Exportbrauerei“ nennen können. Darauf sollten wir trinken!

