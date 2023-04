Ostrov – Die verlorene Insel Russland, der Staat und die Menschen

15. April 2023

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 231, April 2023.

Ostrov heißt auf Russisch einfach „Insel“. Gelegen irgendwo im Kaspischen Meer, dem größten Binnengewässer der Welt, gehörend zur Republik Dagestan innerhalb der Russischen Föderation, ist sie der Schauplatz dieses Films von Laurent Stoop und Svetlana Rodina. Zu Sowjetzeiten wurde dort in Kolchosen Kaviar gewonnen. Die wenigen verbliebenen Bewohner leben in ärmlichen Verhältnissen: Die „Straßen“ sind staubig und holprig, zerbrochene Fenster werden mit Plastikfolien abgedeckt, Strom gibt es bei Bedarf nur aus Batterien oder knatternden Generatoren. Die Häuser sind alt und abgenutzt, die Denkmäler und Statuen aus glorreicheren Zeiten im Verfall begriffen. Es gibt kein Krankenhaus, keine Verwaltung, keinen Bürgermeister, keine Kirche, keine legalen „Jobs“, keine Polizei, allerdings auch keine Verbrechen. Pferde und Katzen streunen wild herum, und im Sommer sind die Sandstrände mit Bataillonen von marschierenden Heuschrecken bedeckt.

Wenn sich der russische Staat um die Insel kümmert, dann nur auf äußerst unangenehme, ja geradezu widersinnige Weise: Da die Einwohner keine entsprechenden Lizenzen besitzen, kreuzen ständig Patrouillenboote auf, um den als illegal erklärten Fischfang zu unterbinden. Ohne diesen könnten die Menschen allerdings nicht überleben, wodurch sie zu einem ständigen Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitsdiensten gezwungen werden. Letztere statten der Insel auch regelmäßig Kontrollbesuche ab: Vermummte und bewaffnete Trüppchen durchstreifen dann das öde Gelände und brechen auch mal ohne Vorwarnung sowohl leerstehende als auch bewohnte Häuser auf.

Im Mittelpunkt des Films steht eine exemplarische Familie: der 50-jährige Fischer Iwan mit seine Frau Anna (45), den beiden Kindern Anton (19) und Alina (17) sowie diversen weiteren Verwandten, wie seinem Neffen Roman, der mit einer jungen muslimischen Frau verheiratet ist, vermutlich eine Awarin aus Dagestan, die ihm auf die Insel gefolgt ist. Iwan weiß zwar genau, wie schlecht es um die russischen Behörden bestellt ist und dass etwa die 400 Millionen Rubel, die der Staat in die Sanierung der Region investiert hat, weitgehend in einem Sumpf aus Korruption versenkt wurden. Er ist jedoch von einem hartnäckigen „Wenn das der Führer wüsste“-Syndrom befallen und glaubt unerschütterlich, dass Wladimir Putin eines Tages auch die Misere seiner Heimatinsel beheben wird.

Das verwundert kaum, denn sobald der Fernseher eingeschaltet wird, werden auch die Bewohner dieses vergessenen Erdenfleckchens mit Staatspropaganda berieselt. Beispielhafte Ausschnitte des typischen Programms werden gezeigt: etwa Berichte über die Separatistenrepublik Donezk oder ein paar Neonazi-Hanseln in Sachsen, die mit ukrainischen Nationalisten sympathisieren. In einer Szene sieht sich die Familie gemeinsam eine Sendung an, in der einfache Bürger direkt mit Putin sprechen können. Als eine Anruferin Wladimir Wladimirowitsch fragt, ob er sich denn manchmal auch schäme und, wenn ja, wofür, gibt der Präsident eine rührselige Geschichte aus seiner ersten Amtszeit zum Besten, um seine Volksnähe zu demonstrieren: Niemals werde er sich verzeihen, dass seine Assistenten damals ein Bittschreiben verschlampt hätten, das ihm ein altes, armes Mütterchen persönlich in die Hand gedrückt habe.

Die Alten verfolgen diese Show mit wässrigen Augen und offenen Mündern, während der Teenager Anton sichtlich skeptisch ist und es vorzieht, aufs Meer zu fahren, um verbotenerweise Fische zu fangen. Generell hören die Jungen lieber russischen Rap, in dem von einem „Planeten der Liebe, auf dem wir verstanden werden, auf dem uns die Bullen nicht kriegen können“ die Rede ist. Am Ende beschließt Anton, sich freiwillig zur Armee zu melden, da dies „die einzige Chance für junge Russen“ sei, „um momentan etwas vom Staat zu bekommen“. Gelangweilt reagieren die Jüngeren auch auf Iwans Schwärmereien über Kriegsfilme, in denen heroische Rotarmisten gegen „Faschisten“ kämpfen, und über „Opa Lenin“, der „alle Menschen gleichgemacht“ hat. Die Orthodoxie scheint ausgetilgt, nirgends gibt es Ikonen zu sehen, und wenn die Menschen so etwas wie eine Religion haben, dann ist es die Sowjetnostalgie.

Besonders anrührend ist eine Sequenz über die Feiern des „Tags des Sieges“ auf der Insel. In der örtlichen Schule sind gerade mal sechs Kinder unterschiedlichen Alters angetreten, geschmückt mit Sankt-Georgs-Bändchen und Sowjetmützen, um mit schiefen Stimmchen den Erwachsenen Lieder aus dem „Vaterländischen Krieg“ vorzusingen: „Erhebe dich, o großes Land, steh auf zum Kampf um Leben und Tod.“ Auf uns westliche Zuschauer wirkt dies wie eine seltsam anachronistische, ja gespenstische Indoktrination. Die tiefgreifende emotionale Bedeutung dieser mythischen nationalen Erzählung für die älteren Generationen der Russen ist allerdings kaum zu unterschätzen. Auch Iwan, ein kräftiger Kerl mit tiefen Furchen im Gesicht und strahlend hellen Augen, zieht offenbar einen großen Teil seiner Widerstandskraft aus dem patriotischen Stolz: „Russen werden immer Russen sein, wir sind unbesiegbar!“

Eindrücklich stellt der Film dar, wie es Putin versteht, diese Gefühle anzusprechen, zu nähren und zu nutzen. Eines Tages diktiert Iwan seiner Tochter einen Brief an den vermeintlich wohlwollenden Führer: „Alle meine Vorfahren waren Fischer, und ich bin auch ein Fischer. Wir haben keine andere Wahl, als in den Meeren zu wildern. Es gibt nichts anderes, und wir können nirgendwohin. Lieber Wladimir Wladimirowitsch, ich glaube nur an Sie. Deshalb schreibe ich Ihnen. Bitte helfen Sie uns.“ Monate später, nachdem die Familie bei der Neujahrsfeier einer weiteren Fernsehrede Putins gelauscht hat, wird diskutiert, warum er bislang nicht geantwortet hat. Dass sich der Staatschef nicht wirklich für die Anliegen der kleinen Leute interessieren könnte, scheint undenkbar.

An diesem Punkt beziehen die Filmemacher deutlich Stellung, indem sie die Kamera sich immer weiter von dem ärmlichen Häuschen entfernen lassen, bis sie im Dunkel der Nacht verschwindet, während die Parolen aus dem Fernseher immer leiser werden und eine melancholische elektronische Musik erklingt. Am 5. März 2021 haben Stoop und Rodina auf ihrer Netzseite einen Text veröffentlicht, der den Film in einen dezidiert politischen Kontext stellt: „Für uns war die Insel Ostrov eine Metapher für das heutige Russland, das sich nach einer kurzen demokratischen Phase nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder ideologisch isoliert hat. Heute jedoch verwandelt sich Russland in eine Insel, die auf allen Ebenen von der Welt abgeschnitten ist: politisch, wirtschaftlich, kulturell und vor allem moralisch – ein Land, das sich in der Rolle eines Parias wiederfindet, ausgestoßen von den sogenannten demokratischen oder zivilisierten Nationen. (oder ausgestoßen von beinahe der gesamten Weltgemeinschaft).“

Nun: Die Märchen von der „Weltgemeinschaft“ und ihrer angeblich so „moralischen“ Politik muss man nicht glauben, und man kann einwenden, dass auch die „sogenannten demokratischen oder zivilisierten Nationen“ durch flächendeckende Propaganda regiert werden. Das mindert den Wert dieses Films jedoch kaum: Trotz ihrer politischen Schlagseite begegnen Stoop und Rodina den bedrückten, aber zähen Inselbewohnern mit Offenheit und Empathie, ohne ein Urteil über sie zu fällen. Auch die fremdartige, „verlassene“ Welt, die sie in lyrisch-atmosphärischen Bildern zeigen, hat ihre Schönheiten und Möglichkeiten, und es ist wohl bezeichnend, dass der russische Staat diese nach Kräften zu verderben sucht.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 231.