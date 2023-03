Make love not law Klimawandelbeendigung und Erdrotationsstopp

24. März 2023

Nicht jedes hübsche Wort besagt auch etwas

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 231, April 2023.

Wenigen Menschen ist bewusst, welche Schäden tagtäglich durch die Erdrotation entstehen. Und faktisch kann man nur dankbar sein, dass das so ist. Denn käme es zu einer offenen Diskussion über dieses Thema, stünden sicher schon bald politische Maßnahmen zum Stopp dieser Drehung auf der Tagesordnung: Nachts ist es dunkel und auch kälter als tagsüber. Nachts werden mehr Verbrechen begangen. Nachts arbeiten Menschen weniger. Würde ein arretierter Globus also nicht helfen, Straßenlaternen zu sparen und Heizenergie? Könnten Streifenfahrten von Polizisten weniger werden? Wüchse gar das Bruttosozialprodukt bei längerer Tagesarbeitszeit und könnten dadurch steigende Militärausgaben finanziert werden?

Der moderne Staat hat sich vielerorts zu einer Institution entwickelt, die gegen Realitäten ankämpft. Einkommen soll nicht an die Bedingung von Arbeitsleistung gekoppelt sein, der Generationenvertrag soll ohne Nachkommen erfüllt und Strom ohne Kraftwerke erzeugt werden. Wer insolvent ist, kann einfach weiterarbeiten und der internationale Handel auch ohne Lieferketten auskommen. Offenbar ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gesetze der Schwerkraft novelliert werden und wir alle mit neuen Leichtigkeitsverordnungen in eine schwerelose Zukunft gleiten. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir unser Verhalten vielleicht bloß um 360 Grad ändern und schon steht die Welt ganz still?

Einer indischen Weisheit zufolge geht der Geist dem Körper stets voran: Der Mensch denkt sich zuerst etwas aus, macht einen Plan, entwirft ein Konzept. Dann steht er von seinem Platz auf, geht zum Kühlschrank, trinkt einen Schluck Milch, verlässt das Haus, trifft Freunde, redet mit ihnen und rettet die Welt. Ein dergestalt denkender und sprechender Mensch bedient sich zur Nutzung seines Geistes der Sprache. Wofür er keine Worte hat, das vermag er nicht zu denken. Und wenn ihm Worte gegeben sind, dann füllt er sie mit einem Inhalt, selbst wenn sie einen solchen gar nicht haben. Gerade Letzteres gibt dem Geist allen Anlass, die Worte, mit denen er denkt, sehr sorgfältig zu betrachten. Denn unsinnige Worte können den Geist in Richtungen lenken, in die der Körper vernünftigerweise gar nicht erst gehen sollte.

Erstaunlicherweise neigen Menschen aber immer wieder dazu, Worte unbesehen und also auch weithin unkritisch zu nutzen. Betrachtet man jedoch ein Wort, das man schreibt oder sagt, mit Neugier und Interesse, dann öffnet es sich meist wie ein Schatzkästlein, in das unsere wortschöpfenden Vorfahren die tiefsten Botschaften gelegt haben. Auf solchen Entdeckungsreisen entdeckt man unter Decken Verborgenes oder man erforscht mit dem forschen Mut eines Wissen Schaffenden übersehene Kontexte: Enthüllungsjournalisten räumen nur die Hülle um etwas fort, das schon immer da war, und Ingenieure entwickeln etwas, das nur darauf gewartet hatte, aus seinen Wickeln befreit zu werden. Wer enttäuscht wird, hat also keinen Grund zur Traurigkeit, sondern eher Anlass zur Selbstbetrachtung: Warum hatte er sich täuschen lassen, um erst jetzt von dieser hinderlichen Fesselung an die Täuschung entbunden zu werden?

Um den persönlichen Horizont – also den das eigene Gesichtsfeld begrenzenden Kreis im Sinne des griechischen „horízōn kýklos“ – sinnvoll zu erweitern, bietet sich immer auch an, die eigene Sprache zu verlassen und mutig forschend in die Gefilde fremder Sprachen einzutauchen. Gerade da kann einem manches Licht aufgehen wie einem alten Römer, der die Sonne am Morgen im Osten über den Horizont steigen sah, und ihr Aufgehen „orior“ nannte. Kann also noch wundern, dass im Osten der Orient liegt? Und ist somit nicht ganz folgerichtig, dass der Okzident sich an der „sol occidens“, der untergehenden Sonne orientierte?

Hat man sich erst einmal in diese schönen Begriffswelten eingenordet, wird die Orientierung in der Welt mit jedem neuen Tag gleich um einiges leichter. Man muss nur die immer an einem anderen Ort über dem Horizont erscheinende Sonne mit dem eigenen Kalender abgleichen, um zu wissen, wo oben und wo unten ist. So verzeiht man dem Römer seine Ungenauigkeit, von einer Erhebung der Sonne gesprochen zu haben, statt von einer Absenkung des Horizontes in der Erdrotation. Und man kann ihm für das Geschrei zum jeweiligen Monatsersten danken, mit dem er durch Ausrufen („calare“) der jeweiligen Kalenden nicht nur das Wirtschaftsleben zeitlich allgemeinverbindlich strukturierte, sondern letztlich auch dem Kalender seinen Namen gab.

Zugleich empfindet man bei alledem eine Verbindung zu diesen offenbar lange überdachten und wohl erwogenen Bedeutungen aller Worte in ihren Kontexten. Man „konjugiert“ nicht mehr nur Verben, damit sie sich mit der Grammatik eines Satzes passend binden, man „dekliniert“ die eigenen Substantive plötzlich auch viel bewusster. Denn das griechische Wort „klīnein (κλίνειν)“ zeigt mit seiner Bedeutung vom „(sich) neigen und anlehnen“, wie wandlungsfähig Hauptworte sein können, um sich im Zusammenhang eines Satzes bestens in dessen Sinn einzufügen. Doch damit nicht genug: Ein geneigter und leidend niedergebeugter Mensch gab mit seinem körperlichen Auftritt sogar dem Krankenhaus als „Klinik“ ihren Namen. Und die körperlichen Wandlungen der Frau in ihren Wechseljahren beziehen mit der Benennung des „Klimakteriums“ semantisch Position. Auch der Literat wandelt die Stimmung in seinem Werk bis hin zum „Klimax“. Und das schließlich, was sich am Himmel ständig wandelt, was mal regnet und mal schneit, mal warm ist und mal kalt, mal stürmisch und mal lau, das nennen wir seit jeher: das Klima.

Wer sich linguistisch nicht in diese semantischen Tiefen vorwagt, sondern seinen geistigen Horizont lieber stets in Armlänge griffbereit hält, der muss jeden Ozean zwangsläufig für ein Fußbad halten, dem man Unterstriche oder Sternchen nach Belieben bedeutungswandelnd beimischen könnte. Doch zu mehr als einer Träne im Ozean taugt solcherlei nicht. Aus jenen sprachlich unbeholfenen Untiefen steigen dann Wortmonstren auf wie der „Klimawandel“, der – wie gezeigt – nichts anderes ist als eine pleonastische Tautologie mit doppelt redundanter Tendenz zum tautologischen Pleonasmus. Anders gesagt: Das Klima heißt Klima, gerade weil es sich ständig wandelt. Würde es sich nicht beständig ändern, hieße es nicht zutreffend Klima. Gerade sein wechselhafter Charakter macht es also erst zum Klima. Immer lehnt es sich an etwas an, immer neigt es sich, mal hierhin, mal dorthin. Wer seinen Wandel stoppte, nähme ihm sein wesentlichstes, namengebendes Merkmal. Es wäre, als wollte man den Erdball davon abhalten, sich zu drehen, um ihn dadurch besser zu machen.

Der „Kampf gegen den Klimawandel“ erinnert daher im Ergebnis an den unter Altphilologen kursierenden Satz „Caesar non supra grammaticos“: Der Kaiser hat keine Macht über die Sprachgelehrten, wenn und weil sie die gewachsene Weisheit der stets klügeren Sprache repräsentieren. Lässt man sich von der Oberfläche nicht blenden, sondern wagt den genauen analytischen Blick auf das Phänomen, dann erhellt sich, welcher terminologische Mummenschanz getrieben wird. Alles ändert sich. Leben ist Wechsel, Wandel und Bewegung, geistige Realitätsbewältigung und körperlich erfolgreiche Anlehnung an die Wirklichkeit. Stillstand dagegen wäre nur der Tod.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 231.