Woke Unverhältnismäßigkeiten: Kleine Kleber …

23. März 2023

… große „Löcher“

von Kurt Kowalsky

Laut Medienberichten klebte sich ein sogenannter Klimaaktivist in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten mit den Worten „Ich kann nicht anders, weil mir der Rechtsstaat am Herzen liegt“ an der Anklagebank fest. Anstatt Kleber zu kaufen und einen unterbezahlten Amtsrichter zu nerven, hätte sich der Herr ja mal mit dem Grundgesetz beschäftigen können. Da steht nämlich nichts von Rechtsstaat drin. Somit können alle frei interpretieren, wo derselbe Mund, der das Gesetz gab, auch das Urteil spricht.

Was Aktivisten aller Couleur aber intuitiv verstehen, ist, dass dem Demokratismus mächtige Werkzeuge zur Durchsetzung seines gesetzten und vielfach interpretierten Rechts zur Verfügung stehen. Nur die Hilflosen in diesem Gemeinwesen sind der Ansicht, dass die Mehrheit im Volk die Politik bestimme. Kenner der Materie und so auch die klebenden Aktivisten wissen, dass die politischen Gauner auf Mehrheiten scheißen.

Ich beklage das nicht. Denn ob eine Mehrheit oder eine politische Clique über mich verfügt, ist irrelevant. Stets werde ich in meiner Person herabgewürdigt und gedemütigt, indem ich mich wohl oder übel einer Ordnung zu fügen habe, welche nicht gesellig vereinbart ist, sondern von bestimmten Cliquen mit Gewalt exekutiert wird.

Da wird wohl obiger Kleber keinen Widerspruch erkennen. Denn die eigene Obsession verlangt weder nach Mehrheit, geschweige denn nach Vereinbarung. Schon Poprischtschin – in der 1835 erschienenen Erzählung von Nikolaj Gogol „Tagebuch eines Wahnsinnigen – hat sich in der Irrenanstalt nur darüber gewundert, wie man „einen spanischen König“ behandeln würde. Dass er dieser König sei, stand für ihn außer Frage. Und in diesem Sinne werden der Kleber und seine Kumpane nicht daran zweifeln, dass man dazu berufen sei, die Welt zu retten.

Viele sind berufen, sagt die Bibel, aber wenige auserwählt – was der ehemalige grüne Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer wohl bestätigen kann. Hatte er doch als Terroristen-Unterstützer und Polizistenschläger auch mal klein angefangen.

Natürlich war Fischer in seinem Leben nicht nur fünfmal verheiratet, sondern auch Pazifist, Kriegstreiber, Putin-Versteher, Umweltschützer und Lobbyist eines Autokonzerns. Er war fast alles, weil es im Wettbewerb der Gauner hilfreich ist, seine Fahnen in den Wind zu hängen.

Und so klebte nun obiger Kleber an der Anklagebank und wurde von Justizbediensteten samt Tisch aus dem Gerichtssaal getragen. Die Untersuchungshaft wird ihm erspart geblieben sein. Gleich wie auch ein Hund seine Zeit braucht, bis er mit den Wölfen heulen kann, wird der Kleber noch etwas üben müssen, bis er eine Chance hat, Habeck abzulösen, um die Spirale der Gewalttätigkeit und des Bösen im Namen des Guten etwas weiterzudrehen.

Tja, auch Zwerge haben mal klein angefangen.