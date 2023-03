20. März 2023

Bemerkenswerte Zitate bemerkenswerter Persönlichkeiten

Bei zahlreichen technischen Geräten ist eine regelmäßige „Eichpflicht“ gesetzlich vorgeschrieben. Bei Blutdruckgeräten beispielsweise. Und die Sinnhaftigkeit des regelmäßigen Nacheichens dürfte jedem Zeitgenossen unmittelbar einleuchten. So etwas wie eine „Eichung der demokratischen Gesinnung“ gibt es in unserem Lande nicht. Ein Buch, mit dessen Hilfe man allerdings eine Art „(Auto-) Eichung“ vornehmen kann, liegt nun der interessierten Öffentlichkeit vor. In über 100 Zitaten von Literaten, Politikern, Schriftstellern, Wissenschaftlern, Philosophen, Tyrannen, Schurken, Diktatoren, Kabarettisten, Musikern und Journalisten erwartet den Leser viel Erhellendes, Nachdenkliches, Philosophisches, Naives, Blauäugiges und vieles mehr, was ihn zum Nachdenken anregt und seine Gesinnung prüfen lässt. Hierbei kommen nicht nur die Protagonisten zu Wort, sondern auch deren Gegner und Antipoden, sodass der Leser mitunter zwischen spontaner Zustimmung und entschiedener Ablehnung hin- und hergerissen wird. Das Buch ist nicht sehr textlastig und reicht locker für zwei Stunden pures Lesevergnügen. Man hat allerdings mehr davon, wenn man dieses Werk fraktioniert liest, quasi jeden Abend zwei bis drei Zitate reflektiert. Dem 1963 geborenen und in Ostberlin aufgewachsenen Marketingberater und überzeugten Liberalen und Menschenfreund André Lecloux ist diese Zusammenstellung tatsächlich geglückt. Als Geschenk ist das Buch nicht nur wegen seines liberal-konservativen Anspruchs geeignet, sondern auch wegen seiner ansprechenden äußeren Aufmachung (gebundenes Buch, Fadenheftung, hochwertiges Papier), wofür dem Verlag Solibro wirklich zu danken ist, selbstverständlich ist das schon lange nicht mehr. Kleines Manko: Die Zitat-Nachweise finden sich nur auf der Homepage des Verlages. Das ist schade, weil hier zusätzliche Informationen über den Zitatgeber, das Zitatjahr und den Zitatanlass gegeben werden, die man gerne beim jeweiligen Buchzitat gefunden hätte. Alles in allem jedoch eine klare Kauf- und Schenkempfehlung.

