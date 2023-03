Oskar baut auf Der Iglu

14. März 2023

Dann platzte die Seifenblase

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Ein Iglu in unseren Breiten: Vorsicht, kulturelle Aneignung!

Am Sonntag fiel Schnee. Allbekannt ein seltenes Geschehen in Zeiten der globalen Erhitzung. Staunend stapften wir hinaus, mein Sohn und ich, und bauten uns ein Haus. Gestaltet nach den Richtlinien der neuen Zeit, aus ausschließlich natürlichen Materialien. Gut isoliert, gemäß den Vorgaben für ein Null-Energie-Haus, verzichteten wir wohlweislich auf den Einbau einer klimaschädlichen Gas- oder Ölheizung. Die Räume nicht zu protzig, aber gut geschnitten, eingerichtet im modernen spartanischen Chic. Wir wollten nur glücklich sein. Der Besitz von Möbeln hätte da nur gestört. Eine wundersame ökologische Hightech-Behausung, die sich automatisch rückstandslos auflöst, sobald die globale Durchschnittstemperatur das Wohnen in Häusern wortwörtlich überflüssig macht. Eifrig erschufen wir den Prototyen eines Heims. Es besitzt das Potenzial, Milliarden von Klimaflüchtlingen eine neue Bleibe zu bescheren.

Doch jäh platzte die freudvolle Seifenblase meines weltrettenden Tagtraumes. Schamvoll erkannten wir, dass wir uns die Kultur der Inuit angeeignet hatten. Voller Schande und niedergeschlagen gingen wir zurück ins ölbeheizte Haus, aufs gemütliche Sofa und trösteten uns mit einem heißen Kakao.