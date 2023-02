Im Visier, die Waffenkolumne Achtung – Panzer!

27. Februar 2023

Über die besondere Beziehung der Deutschen zu einer wichtigen Waffengattung

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 230, März 2023.

Im Jahr 1937 publizierte Heinz Guderian, damals Generalmajor der deutschen Panzerwaffe, sein wegweisendes Buch zur Panzereinsatztaktik und den Kampf verbundener Waffen: „Achtung – Panzer!“. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass es gerade die Deutschen waren, die im Ersten Weltkrieg den Panzer aus ihren strategischen Planungen völlig ausgeblendet hatten, dann aber zu Vorreitern des erfolgreichen Einsatzes dieser Waffengattung wurden.

Erster Weltkrieg

Die Briten setzten als Erste auf Panzer, um Breschen in feindliche Befestigungen zu schlagen. Am 15. September 1916 kam es im Rahmen ihrer Offensive an der Somme bei Flers zum erstmaligen Einsatz der neuen Waffe: 49 Tanks vom Typ Mk I wurden aufgeboten, von denen ein Drittel bereits beim Anmarsch ausfiel. Die wenigen untermotorisierten, schwerfälligen und schwach gepanzerten Vehikel konnten keinen Erfolg verbuchen.

Als die Briten am 20. November 1917 bei Cambrai mit 378 gegenüber dem Mk I verbesserten Tanks des Typs Mk IV antraten, gelang zwar ein Durchbruch durch die deutschen Linien, der aufgrund der mangelhaften Koordination mit der Infanterie aber nicht zu einem strategischen Erfolg führte. 250 der eingesetzten Panzer wurden zerstört oder vom Feind erbeutet.

Der Ersteinsatz eines Gerätes, das annähernd dem Bild eines Kampfpanzers entsprach, wie wir ihn heute kennen (auf die Wanne aufgesetzter, um 360 Grad drehbarer Turm mit Kanone), erfolgte im Rahmen der zweiten Schlacht an der Marne am 31. Mai 1918 bei Ploisy durch die Franzosen, die 478 Panzer von Typ Renault FT ins Feld führten. Das Gerät war klein, leicht und mit nur zwei Mann (Fahrer und Kommandant/Richtschütze) besetzt. Nach dieser Schlacht, zu deren für die deutsche Seite ungünstigen Ausgang der Panzereinsatz beigetragen hatte, ging die militärische Initiative endgültig auf die durch die USA verstärkte Entente über.

Das Friedensdiktat von Versailles untersagte den Deutschen die Entwicklung und Aufstellung einer Panzerwaffe. Das Verbot konnte indes durch eine Kooperation mit den Sowjets unterlaufen werden, woran Heinz Guderian als Leiter der geheimen Panzerschule Kama in der Sowjetunion besonderen Anteil hatte.

Zweiter Weltkrieg

Guderian zeigte im Polen- und im Frankreichfeldzug, was Panzertruppen zu leisten vermögen, die eigenständig – nicht bloß zur Unterstützung der Infanterie – operieren. Ein „Blitzkrieg“ ohne Panzer wäre undenkbar gewesen. Feuerkraft, Beweglichkeit und Panzerschutz bestimmen bis heute das Wesen eines Kampfpanzers.

Im Laufe des Zweiten Weltkriegs entstand ein Trend zu immer schwererer Bewaffnung bei gleichzeitig zunehmendem Panzerschutz, was zu einer Verringerung der Mobilität führte. Der legendäre Panzerkraftwagen IV Tiger war dafür typisch: Er war mit einer 88-Millimeter-Kanone L/56 und einer Panzerung von bis zu 120 Millimetern ausgestattet. Sein 650 PS leistender Ottomotor musste 57 Tonnen bewegen. Derzeit verfügen Panzer mit 56 Tonnen (Leclerc) bis 62 Tonnen Masse (Leopard II, M1 Abrams) über Maschinen (Dieselmotoren oder Gasturbinen) mit 1.500 PS.

Gegenwärtig steht im Rahmen der europäischen Verteidigung eine Entscheidung über die Nachfolge des Leopard II und des Leclerc an, die nicht ohne Blick auf den russischen Typ T-14 Armata (Nachfolger des T-90) erfolgen wird. Die beiden Kampfpanzerbauer Krauss-Maffei-Wegmann und Nexter, die sich zu KNDS zusammengeschlossen haben, treten mit einem mittleren Kampfpanzer EMBT (Enhanced Medium Battle Tank) an, mit dem ein sogenanntes Main Ground Combat System angestrebt wird.

Jüngst hat die Firma Rheinmetall mit dem KF-51 Panther eine leichtere und mit einer starken neuen 130-Millimeter-Glattrohrkanone bestückte eigenständige und deutlich preisgünstigere Alternative vorgestellt, die zudem früher realisiert werden könnte als der EMBT des französisch-deutschen Konsortiums.

Dass sich Diskussionen um den Rheinmetall-Panzer nicht an politischen Fragen oder an technischen Details, sondern am historisch belasteten Namen (Panther: voll Nazi!) entzünden, ist typisch für den tobenden Wokeismus. Man darf gespannt sein, zu wessen Gunsten die Würfel in dem viele Milliarden schweren Geschäft fallen werden.

Artikel aus ef 230, März 2023.