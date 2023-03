Plötzlich und unerwartet So berechtigt wie fragwürdig

18. März 2023

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 230, März 2023.

Ist wirklich etwas erzfaul im Staate Dänemark? Oder bilden wir uns das nur ein? Der Hashtag #ploetzlichundunerwartet kursiert nun schon seit über einem Jahr auf Twitter. Er bezieht sich auf die scheinbar wachsende Zahl an Medienberichten über „plötzliche und unerwartete“ Todesfälle, seien es junge oder etwas ältere Menschen, seien es Promis, Semi-Promis oder „Normalos“, die ohne eine erkennbare Ursache frühzeitig verstorben sind. Hinzu kommen zahlreiche Meldungen über Serien von Herzinfarkten unter Sportlern und angeblich ungewöhnlich hohe Übersterblichkeitsraten in mehreren europäischen Ländern (etwa Großbritannien, Deutschland, Spanien und die Schweiz).

Eine kleine Auswahl von Schlagzeilen zur Illustration: „Übersterblichkeit: Rätselhafte Todesfälle in Europa“ („Die Welt“, 07.09.2022), „Merkwürdige Übersterblichkeit in der Schweiz in diesem Herbst“ („NZZ“, 01.11.2022), „Rätsel um weltweite Übersterblichkeit: Fast 15 Millionen Todesfälle mehr als erwartet“ (blick.ch), „Übersterblichkeit: Das sagen Experten zur hohen Sterberate“ (Bayrischer Rundfunk, 26.11.2022). Als Gründe für diesen Trend werden alle nur erdenklichen Ursachen genannt („Sommerhitze und Corona-Spätfolgen“, schrieb etwa der „Stern“), nur diese eine kleine gemeine nicht, die wir alle ahnen und die uns am naheliegendsten erscheint, was in den sozialen Medien zum Gegenstand makabrer „Running Gags“ geworden ist.

Offiziöse Stellungnahmen sind wie immer nebulös und ausweichend, während sich die „Faktenchecker“ die Finger wund schreiben, um zu versichern, dass alles in schönster Ordnung ist und die Querschwurbler mal wieder spinnen. Ein wirklicher Wille zur Klärung ist indes seitens der Gesundheitsbehörden in Deutschland und anderswo nicht zu erkennen. Wir kennen das Muster aus den Glanzzeiten der „Pandemie“: Der Laie wird mit „Experten“-Meinungen und autoritativen „wissenschaftlichen Einordnungen“ zugenebelt, aber das mulmige Gefühl des Unbehagens und des Zweifels bleibt. Sehen wir nicht den Rauch aus dem Gebüsch aufsteigen, riechen wir nicht den Gestank der Lüge und Vertuschung?

Oder sind wir bloß Opfer einer verstärkten selektiven Wahrnehmung? In einer aufgeladenen Atmosphäre aus Post-Covid-Paranoia und zerrüttetem Vertrauen in Politik und Medien hat die amerikanische Doku „Died Suddenly“, die am 21. November 2022 auf Rumble und Twitter veröffentlicht wurde, weltweit einen empfindlichen Nerv getroffen. Auf Deutsch ist der Film auf der eigens produzierten Homepage ploetzlichundunerwartet-derfilm.de zu finden.

Millionen haben inzwischen gesehen, was von der Systempresse selbstredend als übles Machwerk randvoll mit Desinformation gebrandmarkt wurde. Ignorieren ließ es sich jedoch nicht, und so ließ sich sogar der „Focus“ dazu herab, einen Artikel über die „drei größten Irrtümer“ der „Pseudo-Doku“ zu publizieren.

Ihr Produzent Stew Peters, Betreiber einer erfolgreichen täglichen Internet-Fernsehshow, ist zwar nicht so schrill wie Alex Jones, aber auch nicht gerade die seriöseste Gestalt in den generell eher hemmungslosen alternativen Medien der USA. Wer von „Verschwörungstheorien“ abgeschreckt ist, sollte sich festschnallen, denn er wird gleich im Vorspann mit einer Montage aus einschlägigen Verweisen zugeballert: MK-Ultra, Kennedy-Attentat, Ufos, Epstein, Mondlandung, „Weapons of Mass Destruction“, World Trade Center 7“ und andere „Greatest Hits“ dieses Genres. Die Botschaft ist klar: Die „Pandemie“ reiht sich in eine lange Geschichte von „Psy-Ops“, „False Flag“-Angriffen und sonstigen Manipulations- und Täuschungsoffensiven ein. Sie ist „Kriegsführung der fünften Generation“ via Informations- und Wahrnehmungskontrolle.

„Died Suddenly“ vertritt nun eine spezifische Verschwörungstheorie, die zu Beginn des Films als General-„Framing“ etabliert wird: Der eigentliche Grund, warum die Covid-Impfstoffe mehr als 5,5 Milliarden Menschen mit allen nur erdenklichen Mitteln aufgenötigt wurden, sei ein „malthusianischer“ Plan zur aktiven Reduktion der Weltbevölkerung. Das mRNA-Zeug hat viele Menschen getötet – daher, so schlussfolgern viele Redebeiträger des Films und seine Macher selbst, wurde es in Wahrheit zu genau diesem Zweck entwickelt.

Handfeste Beweise für diese Annahme gibt es nicht, und die Indizien sind allenfalls „indirekt“: Viele Aussagen der „Eliten“ zur Problematik der Übervölkerung des Planeten lassen sich auch dahingehend interpretieren, dass lediglich eine Reduktion des Bevölkerungswachstums angestrebt wird. Und gemessen an der Zahl der Weltbevölkerung machen die mutmaßlichen Impftoten (bislang?) nur einen sehr kleinen Prozentsatz aus, weshalb man kaum von einem effektiven Mittel sprechen kann, Erstere ernsthaft herunterzuholzen.

Gemessen an den Ansprüchen, die vor 2020 an Impfstoffe gestellt wurden, ist der Anteil an Toten und anderweitig Geschädigten gewiss schockierend hoch. Zu Recht haben etliche wohlwollende Kommentatoren bemerkt, dass sich der Film durch seine spekulative Aufmachung leicht angreifbar mache. Mindestens ein Interviewpartner, der Blogger Steve Kirsch, hat sich deswegen bereits von dem Endprodukt distanziert, wenn auch nur verhalten. Stew Peters habe durch seinen verschwörungstheoretischen Schwerpunkt seinen wichtigsten Beitrag zur Debatte geschmälert: die Aufnahmen von bizarren, mehrere Zentimeter langen Blutgerinnseln, die an Tintenfischarme erinnern, sowie weitere auffällige Verunreinigungen, die Leichenbalsamierer im Blut von „plötzlich und unerwartet“ Verstorbenen, die allesamt geimpft waren, entdeckt haben.

Was man hier zu sehen bekommt, ist „Body Horror“ wie aus einem Thriller von David Cronenberg und unzweifelhaft authentisch (auch wenn offenbar zumindest eine schaurige Aufnahme hineingeraten ist, die nachweislich nichts mit den Covid-Impfungen zu tun hat). Mehrere interviewte Leichenbalsamierer geben glaubwürdig zu Protokoll, dass sie diese grausigen Dinger trotz jahrzehntelanger Erfahrung erst seit der Impfkampagne 2021 zu Gesicht bekommen haben.

Die Faktenchecker des erwähnten „Focus“-Artikels bemerkten hierzu, es fehle der Beweis, dass diese Blutgerinnsel tatsächlich durch die Impfstoffe erzeugt wurden. Eben diese Frage müsste durch systematische Autopsien und Untersuchungen geklärt werden. Abschließend also das Urteil eines anonymen amerikanischen Arztes, der sich in einem Substack-Artikel (amidwesterndoctor.substack.com) ausführlich mit der Frage nach der Genese der Blutgerinnsel befasst hat, die in „Died Suddenly“ zu sehen sind: „Das Video enthält leicht falsifizierbare Informationen, auf die man sich bei jedem Versuch, es zu entlarven, konzentrieren wird. Dies wird seine Botschaft leider erheblich schwächen und ermöglichen, dass die Impfstoff-Blutgerinnsel mit anderen unbeweisbaren Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht werden. Die Produzenten haben mein aufrichtiges Mitgefühl für diese Versäumnisse. Da ich hier über komplexe Themen schreibe, weiß ich, wie leicht es trotz meiner besten Bemühungen ist, sachliche Fehler zu machen und, so ungern ich das auch sage, ‚Fehlinformationen zu verbreiten‘.“

Aus diesen Gründen würde ich mit den Mängeln und Fragwürdigkeiten dieses durchaus sehenswerten und wirkungsvollen Films nachsichtig sein. Das Misstrauen gegen die Machenschaften der Herrschenden, das er füttert und untermauert, ist überaus berechtigt – was ein Grund dafür ist, dass heute jeder vernünftige Mensch mehr oder weniger ein „Verschwörungstheoretiker“ ist.

