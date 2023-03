Sackgasse Polnische Groteske mit „viel Mensch“

19. März 2023

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 230, März 2023.

Fans von „Fargo“ (ef 201) aufgepasst! Nach den amerikanischen Meistern wagten sich nun freche polnische Seriennovizen an eine total schräge Thriller-Komödie. Und das, ja: Mit Bravour!

„Sackgasse“ hat insgesamt nur die Dauer eines überlangen Spielfilms und ist auch dadurch mit seinen nur sechs je knapp halbstündigen Folgen kurzweilig gedreht. Was für ein Potpourri aus skurrilen Gestalten, die sich zufällig plötzlich in einem Auto mit einem Schatz und multiplen verbrecherischen Zusammenhängen wiederfinden! Der dämliche Bankräuber und Mörder aus einem kleinkriminell-versoffenen Garagen-Milieu, wie es das so vielleicht nur in Osteuropa gibt. Der verzweifelte Vater und Witwer mit Geldsorgen. Seine spätpubertierende und verzogene Tochter. Die betrogene und verjagte neureiche Frau in ihrer Midlife-Crises auf dem Weg zurück ins alte einfache Zuhause. Der autistische Möchtegern-Gigolo mit Mutterkomplex, der so gerne ein Italiener wäre. Die Prostituierte, klar. Und vor allem deren völlig skurriler Zuhälter, gespielt vom urkomischen Mateusz Król.

Naja, auf den ersten Blick nicht eben Leute wie du und ich. Auf den zweiten aber irgendwie schon, wenn es menschlich, allzu menschlich in Ausnahmesituationen immer wilder und absurder wird in dieser chaotisch-melancholischen Groteske mit viel Lokalkolorit und schwarzem Humor.

„Sackgasse“ ist am Ende kein absolutes Meisterwerk wie „Fargo“, dafür ist die Serie auch viel zu kurz und entsprechend unausgereift – und offenbar auch mit sehr überschaubarem Budget beim polnischen Netflix-Ableger gedreht. Aber diese B-Movie-Serie wird, wer zum Beispiel „Fargo“ mag, dankbar eben mitnehmen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 230.