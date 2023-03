Freibier Bier als Quelle der Zivilisation?!

19. März 2023

Über die historischen und religiösen Grundlagen des gebrauten Genusses

von Helge Pahl

Artikel aus ef 230, März 2023.

Das ist nicht dein Bier!“ Kennen Sie ihn noch, den leicht antiquierten Ratschlag, dass man sich nicht um fremde Angelegenheiten kümmern möge? Und in der Tat, spätestens beim Bier hört der Spaß auf. Falls Sie mir nicht glauben, gehen Sie bitte schnurstracks in eine linke Szenekneipe und versuchen, dem erstbesten selbstgefälligen Kollektivisten sein Bier zu konfiszieren. Ich fürchte, auch das Rezitieren der These Proudhons, „Eigentum ist Diebstahl“, mag hier wenig besänftigen. Der faule Neider lehnt zur Rechtfertigung seiner Trägheit das Privateigentum am Produktivkapital ab, verteidigt hingegen den Besitz an seinen Konsumgütern und vor allem vermeintliche Anrechte darauf naturgemäß bis aufs Blut. Die Negierung des Possessivpronomens zweite Person Singular ist daher die verbale Verteidigung des unantastbaren ureigensten Eigentums, das der Mensch besitzen muss, um zu existieren: Nahrung. Bier ist Nahrung. In Zeiten, in denen der Gast dem Wirt Nachweise über den ärztlichen Behandlungsstatus vorzeigen muss, scheint hingegen der metaphorische Sinn völlig obsolet. Das Bierglas ist naturgemäß gläsern und in der schönen neuen resetteten Welt soll das auch für seinen Konsumenten gelten.

Aber bleiben wir lieber beim Bier, das ist erfreulicher. Was ist das überhaupt? Als Bewohner deutscher Lande verbindet man die Definition sofort mit dem bayrischen Reinheitsgebot von 1516 und den dort genannten Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Die Welt des Bieres war und ist jedoch viel komplexer. Bier ist ganz allgemein ein vergorener Getreideextrakt, und allein das Spektrum der Getreidearten ist unglaublich groß. Neben Gerste, Weizen, Roggen und Hafer finden wir Mais, Reis, Emmer, Dinkel, Einkorn, Hirse und diverse Unterarten und Kreuzungen. Sake, auch als japanischer Reiswein bekannt, ist ein Bier, wenngleich nicht nur Hefe, sondern auch Schimmelpilze bei der Vergärung eine entscheidende Rolle spielen.

Es ist belegt, dass Getreide bereits vor mehr als 10.000 Jahren infolge der neolithischen Revolution im Gebiet des sogenannten Fruchtbaren Halbmondes angebaut wurde. Wildgetreide wurde nachweislich schon vor 32.000 Jahren zu Mehl weiterverarbeitet und als Nahrung verwendet. Der Ursprung des Bieres hingegen ist nicht gänzlich bekannt. Es ist vermutlich ein Zufallsprodukt aus angekeimten Getreide und Brot beziehungsweise Brotteig und (Regen-) Wasser, das zusammen unbemerkt in einem Gefäß einige Tage unter dem Einfluss wilder Hefen vergären konnte. Offenbar schmeckte dieser Trunk zumindest so weit passabel, dass der erste Biertrinker der Welt genug davon verinnerlichte, um seinen metaphysischen Wert zu erkennen. Rasch verbreitete sich die Kunde von diesem magischen Trank, denn der Wechsel des Aggregatszustandes von fest zu flüssig machte Getreide eben nicht nur trinkbar, sondern verlieh ihm eine bis dato weitestgehend unbekannte bewusstseinsverändernde und spirituelle Wirkung.

So verwundert es nicht, dass Bier bei den Sumerern als Gottesgeschenk betrachtet wurde. Die wichtigste Gottheit war Ninkasi. Sie wurde als Erfinderin der Braukunst verehrt. Ihre Hymne war ein Bierrezept, das Aufschluss über die steinzeitlichen Brauverfahren gibt. Als Schüttung wurden, neben keimendem Getreide, ein zerbröseltes zwiebackartiges Brot und je nach Rezept und Verfügbarkeit Datteln, Trauben, Honig und verschiedene Gewürze verwendet und mit Wasser vermengt. Hopfen war noch unbekannt. Bierkonsum galt als Ausflug in die Götterwelt, sein Rausch war eine Annäherung an die Göttlichkeit. Damals wie heute hilft Bier, die von den Göttern geschaffene, aber von den Menschen oft als unvollkommen wahrgenommene Welt und ihre Unbill zu ertragen.

Für die noch junge sesshafte Menschenzivilisation im Nahen Osten bedeutete die Erfindung des Bieres noch einen weiteren Meilenstein: Mit ihr konnte man Nahrung konservieren, denn der enthaltene Alkohol tötete Keime und verhinderte ein schnelles Verderben. Bald schon wurde es auch zum Handelsgut. Die Sumerer exportierten ihr Bier unter anderem bis nach Ägypten. Es dauerte nicht lange und die Ägypter erlernten selbst das Brauhandwerk und perfektionierten es weiter. Der Totengott Osiris und seine Tochter, die Liebesgöttin Hathor, waren gleichermaßen Schutzpatrone des Bieres. Neben der spirituellen Bedeutung – zur Gewährleistung einer fruchtbaren Ernte kopulierten Priesterinnen mit zuvor mittels Bier berauschten Jünglingen – fußte das gesamte wirtschaftliche und soziale Gefüge des Nilreiches auf der Herstellung und der Verteilung von Getreide und seinen Produkten Brot und Bier. Ein Teil des Arbeitslohns wurde in Bier ausgezahlt. Es wurde Zahlungsmittel. Das in der eingangs zitierten metaphorischen Redewendung betonte Eigentumsmerkmal ist also seit Jahrtausenden natürlich im Bewusstsein der Menschheit verbrieft und tief verankert. Bier fällt nicht vom Himmel, und wenn Menschen es nicht brauen, ist seine Knappheit unendlich. Oh weh.

Aus diesem Grund waren bei den alten Ägyptern Bier, Gefäße und Zutaten sehr wichtige Grabbeigaben. Selbst ganze jungsteinzeitliche „Brauanlagen“ sollen den Toten mit auf den Weg gegeben worden sein, um für sie Reise und Ankunft im Totenreich erträglicher zu gestalten.

Jüngere Ausgrabungen in Israel und Anatolien lassen mittlerweile einige Forscher die These vertreten, dass die Menschen der Jungsteinzeit nur deswegen mit dem Ackerbau begonnen haben, damit sie genug Getreide produzieren konnten, um ihren Bedarf an Bier zu decken. Die Archäologen vermuten, dass diese frühen Kulturen regelmäßig orgiastische und rituelle Feste mit Unmengen an Bier begangen haben. Dieses ließ sich in den erforderlichen Mengen nicht durch Sammeln von Wildgetreide herstellen. Die Sucht nach Rausch war demnach ein Antreiber der Zivilisation. Nicht befriedigte Bedürfnisse machen erfindungsreich. Aufgrund der Wirkung des Alkohols könnte dieser Effekt aber auch reziprok gewirkt und sich somit wiederum verstärkt haben: Das durchs Trinken erweiterte Bewusstsein und die beschwipst beflügelte Phantasie einer zunehmenden Anzahl von Biertrinkern aktivierten ein größeres Potenzial von Menschen mit unkonventionellen Ideen zur Innovation und mehr Risikobereitschaft, das zu häufigeren Trial-and-Error-Versuchen und somit zivilisatorischen Resultaten geführt haben mag.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass seit einigen Jahren ein Rückgang der Zivilisation beklagt wird, während gleichermaßen die Brauwirtschaft seit einigen Dekaden unter einem stetigen Einbruch des Bierabsatzes leidet. Abgesehen von der Klimawissenschaft gilt bekanntermaßen der Leitsatz „Korrelation ist nicht zwangsläufig Kausalität“, und ich fordere Sie deshalb nicht auf, Ihren Nachwuchs anzustiften, die Anwesenden der nächsten Uno-Vollversammlung mit den Worten anzugeifern: „Why you drink so little beer? How dare you?“

Erfreuen Sie sich lieber an einem zivilisierten Bier Ihrer Wahl und zu jeder göttergegebenen Zeit. Seien Sie sich dabei bewusst: Unzählige Bierbrauer aus rund 500 Menschengenerationen und ihre Götter haben alle an Ihrem Genussmoment mitgewirkt.

