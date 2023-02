Freibier „When in Cologne, drink as the Colognians do!“

12. Februar 2023

Aber bewusst!

von Helge Pahl

Es gibt wohl kaum ein Bier, das außerhalb seiner Heimat ein despektierlicheres Ansehen genießt als das Kölsch. Eine Facette des alten Wettstreits der beiden Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf schimmert – je nach Standpunkt des Betrachters – im Licht oder im Schatten des Gerstensaftes. Hell oder dunkel. Hellau oder Alaaf. Kölsch oder Alt. Es kann nur eines geben.

Die vehemente Ablehnung des Kölschs durch die vermeintlich lauteren Altbiertrinker mag ein Grund sein, weswegen das Kölsch landläufig einen verhältnismäßig schlechten Ruf hat. Ein anderer liegt aber sicherlich in seiner Natur, in seiner flüchtigen Leichtigkeit, die die meisten Bierliebhaber in deutschen Ländern als Leere und Mangel interpretieren. Aber auch ausländische Bierkenner zerreißen sich die Lästerzungen: „Einige der schlimmsten Katertage meines Lebens habe ich dieser Plörre zu verdanken. Es ist mir unbegreiflich, wie man sich das freiwillig durch den Hals jagen kann, wo es in Deutschland so wunderbare Biere gibt“, sagt Bruce Dickinson, Bierenthusiast und Sänger der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden.

Ein im Jahr 2016 von der Hochschule Düsseldorf durchgeführtes konsumentenpsychologisches Experiment konnte übrigens aufzeigen, dass selbst eingeschworene Altbier- und Kölschtrinker große Schwierigkeiten haben, die beiden Bierstile in der Blindverkostung auseinanderzuhalten. Der über Jahrzehnte durch die großen Braukonzerne konditionierte Einheitsgeschmack lässt selbst ursprünglich deutlich unterschiedliche Biere charakterlos verschwimmen.

Dass der Bierstil Kölsch außerhalb Kölns nur wenige Anhänger gefunden hat, ist wohl zum größten Teil Verdienst der Kölner Brauer selbst. Im Jahr 1986 unterzeichneten 24 Brauereien aus Köln und dem nahen Umland die Kölsch-Konvention und suchten damit ihre Interessen zu schützen. Der junge Bierstil Kölsch wurde darin erstmals klar definiert und die Herstellung von Kölsch unter dem Namen „Kölsch“ ausschließlich Brauereien in Sichtweite des Kölner Doms gestattet. Das für Kartelle zuständige Bundeskartellamt gab dem Kartell dann auch seinen Segen, und 1997 bestätigte die EU die Exklusivitätsrechte der Kölner Brauereien.

Diese Bindung des Bierstilnamens an die Herkunftsbezeichnung sorgte dafür, dass Brauereien weit außerhalb Kölns kein Bier Kölner Brauart produzieren dürfen. Damit blieb es regional und konnte keinen internationalen Siegeszug antreten wie beispielsweise das Pilsener.

Die Kölsch-Konvention definiert das Bier als blankes, obergäriges Vollbier. Blank bedeutet feinfiltriert, weswegen Kölner Gasthaus- und Handwerksbrauer ihre naturtrüben Zwickelvarianten nicht „Kölsch“ nennen dürfen, sondern sie als „Wieß“ bezeichnen. Das Wieß ist das Kölner Weißbier, ein ursprünglicher, unfiltrierter Vorgänger des Kölschs. Wie beispielsweise das belgische Witbier, das wallonische Saison oder eben das Düsseldorfer Altbier hat sich das Wieß aus dem mittelalterlichen Keutebier entwickelt. Wieß wird nicht nur mit Gerstenmalz gebraut, sondern hat immer auch einen Anteil Weizenmalzschüttung, der die Schaumkonsistenz begünstigt.

Das Kölsch hingegen kann, muss aber kein Weizenmalz enthalten. Kölsch ist schlank, besitzt also wenig Malzkörper, da beim Maischen gezielt Zuckerarten produziert werden, die von der Hefe während der nachfolgenden Gärung zu Alkohol und Kohlendioxid verstoffwechselt wird. Es bleibt somit verhältnismäßig wenig Restsüße. Kölsch gilt zwar als hopfenbetontes Bier, fällt aber nicht durch übermäßige Bittere auf. Seine feinen Hopfennoten harmonieren dezent im Zusammenspiel mit den estrigen Aromen der obergärigen Hefe. Die Stammwürze liegt bei rund 11,5 Prozent und der Alkoholgehalt leicht unter fünf Prozent. Traditionell wird das strohgelbe Bier in der 0,2-Liter-Stange vom Ober, dem „Köbes“, ausgeschenkt, der so lange ungefragt Nachschub liefert, bis der Gast einen Bierdeckel auf das Glas legt.

Die Schlankheit, die ausgewogene Leichtigkeit, das Servieren in kleinen Gläsern und eine abendlich gut funktionierende Lieferkette können den Kneipenbesucher zu einem süffigen Trinkerlebnis verführen, bei dem er leicht den rechtzeitigen Absprung verpassen kann. Der von Bruce Dickinson beklagte Kater ist also primär nicht Folge einer minderen Qualität, sondern eher einer höheren Quantität und somit allein vom Konsumenten zu verantworten.

Die amerikanischen Craftbeer-Brauer scheren sich übrigens einen feuchten Kehricht um deutsche Konventionen oder EU-Recht. German-Style-Kölsch ist beim größten Bierwettbewerb der Welt, dem World Beer Award, eine eigene Kategorie. Hier räumen mittlerweile fast ausschließlich amerikanische Brauereien die Medaillen ab. Die letzte Goldmedaille an eine deutsche Brauerei ging 2002 an Erzquell für ihr Zunft-Kölsch.

Anders sieht es jedoch bei europäischen Wettbewerben aus. Nur ausländische Biere, die das Wort „Kölsch“ nicht im Namen führen, können überhaupt teilnehmen. Auch im brasilianischen Blumenau, ein Ort mit einer großen deutschstämmigen Bevölkerung, wird unbehelligt ein Eisenbahn-Kölsch gebraut. Versuche, innerhalb der EU mit Kölsch oder sogar nur Anlehnungen an die Markenbezeichnung (Fölsch, Gölsch, Sölsch, Colonius) auf dem Markt teilzunehmen, werden konsequent vom Kölner Brauerei-Verband juristisch verfolgt.

Naturgemäß wirken sich Kartelle nie sonderlich positiv auf die Konsumenten aus. Potenzielle Mitbewerber werden ausgeschlossen und Preise entstehen in erlauchten Kreisen in Hinterzimmern und nicht im freien Wettbewerb. Folglich sind sie oft überteuert.

Der Ausschluss von Mitbewerbern ist auch in anderer Hinsicht unethisch: Die hohen Margen verlocken zur Unredlichkeit: Im Jahr 2018 wurden zwei Brüder zu Haftstrafen verurteilt, weil sie über mehrere Jahre unbemerkt im Sauerland gebrautes, billigeres Bier als Markenkölsch umdeklarierten und über ihren Getränkehandel an die Gastronomie zu Sonderkonditionen verkauft hatten. Die Erkenntnisse der oben genannten Studie im Hinterkopf, überrascht es nicht, warum es den allermeisten Konsumenten nicht aufgefallen ist.

Der bewusste Biertrinker genießt und ergründet den Charakter seines Getränks mit allen Sinnen. Da die heutigen Massenbiere in dieser Hinsicht wenig zu bieten haben, empfiehlt sich auch beim Ausflug ins gastronomische Köln die Wahl von Sorten kleinerer, unbekannterer Brauereien von Kölsch und vor allem Wieß. Anderswo gibt es sie nicht.

