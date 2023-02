Moonage Daydream David Bowie als Wegbereiter eines Kults?

04. Februar 2023

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Als langjähriger enthusiastischer Fan von David Bowie und Lou Reed, der immer noch die meisten Songs der „Rocky Horror Picture Show“ auswendig kann, frage ich mich heutzutage oft, ob und wie die musikalischen Helden meiner Teenagerjahre Mitschuld an dem aktuellen Grauen des allgegenwärtigen politischen Homosexuellen- und Transgenderkults haben. Eine Antwort würde den Rahmen dieser Kolumne sprengen. Aus der Vogelperspektive betrachtet, kann man im globalistischen Regenbogenkult eine späte Frucht der sexuellen Revolution sehen, die seit der Erfindung der Antibabypille rasant an Fahrt aufgenommen hat und allmählich in eine auch anthropologische Revolution überzugehen scheint. Sollte es der Menschheit einmal gelingen, sich in der Retorte zu reproduzieren, würden Männer und Frauen überflüssig und „sinnlos“ werden, als biologische Wesen ebenso wie als „Geschlechterrollen“. Deshalb erscheinen Transsexuelle manchen heute nicht nur als eine deviante Minderheit, die es zu „schützen“ gilt, sondern gar als Prototypen eines transhumanistischen „neuen Menschen“, der sich radikal von der Natur und ihren biologischen Beschränkungen emanzipiert hat.

Kommen wir also mit dieser Problematik im Hinterkopf zu David Bowie und dem Film „Moonage Daydream“, der im September in den deutschen Kinos anlief. Der englische Rockstar, geboren 1947 mit dem Allerweltsnamen David Jones, wird heute als bedeutender Pionier der „Genderfluidität“ oder „nichtbinären Geschlechtsidentität“ gefeiert. Er wird dafür gerühmt, schon Anfang der 70er Jahre die Fesseln der „Heteronormativität“ gesprengt zu haben, mit flamboyanten Selbstinszenierungen, die junge Männer zum Tragen von Make-up, Federboas und Plateaustiefeln animierten und zum Outing mindestens als „bisexuell“ ermutigten. Bowie hatte seinen Durchbruch 1969, als die Hippie-Ära in Desillusionierung und Katerstimmung mündete und die von ihr freigesetzte sexuelle Energie sich zunehmend düsterere, kältere und dekadentere Bahnen brach. Er wurde zum Trendsetter des „Glam Rock“ mit seinen opulenten Bühnenshows und exzentrischen Glitzerkostümen. Das Markenzeichen seiner frühen Jahre waren seine häufigen optischen Identitätswechsel, die sich in Kunstfiguren wie „Ziggy Stardust“, „Aladdin Sane“ oder dem „Thin White Duke“ manifestierten. Schon bei Bowie verbindet sich Transsexualität mit einem futuristischen Transhumanismus, der teilweise von Nietzsche inspiriert war. „Ziggy“ etwa war ein egomanischer, hedonistischer Rocker aus dem Weltall mit knallroten Haaren, eine Art Rock-'n'-Roll-Messias, der weder Mann noch Frau oder überhaupt Mensch war.

Seine visuellen Inspirationen nahm sich Bowie von klassischen Hollywoodstars, Drag Queens, dem japanischen Kabuki-Theater, Stummfilmen und Science-Fiction-Streifen, aber auch von den verruchten Romantikern und Dandys des 19. Jahrhunderts wie Lord Byron oder Oscar Wilde. Sein Äußeres war außergewöhnlich fotogen und auf fast unheimliche Weise eigenartig. Niemand sah so aus wie er. Seine Pupillen waren von Natur aus verschiedenfarben, während seine leicht vorstehenden, eigentümlich schiefen Zähne seinem Lächeln einen ebenso raubtierhaften wie lasziven Zug verliehen. Er hatte schmale, delikate, „nordische“ Gesichtszüge, mit einem sehr hellen Teint, der zuweilen ungesund blass aussah, dazu einen schlanken bis dünnen, katzenhaft beweglichen und dabei drahtigen Körper. Hinzu kam, dass Bowie geradezu wahnwitzig talentiert war, als Sänger, Musiker, Texter, Maler, Tänzer, Pantomime oder Schauspieler. In ihm vereinten sich alle Ingredienzien, die einen Rockstar ausmachen, wie in einem Lottosechser.

Und hier nähern wir uns bereits einer Teilantwort, was Bowie und artverwandte Gender Bender vergangener Zeiten von dem heutigen Transgendersumpf unterscheidet. Bowie betrachtete sein provokatives Maskenspiel als kreativ-performativen Prozess und knüpfte daran keinerlei politische Ansprüche. Die dissidente Feministin Camille Paglia bemerkte über Bowie, er „betrachtete Sex nie als Erlösung. In seinem klassischen Werk ist Identität eine Abfolge von Gesten und Posen. Sex wird als theatralischer Eintritt in eine andere Dimension dargestellt, die parallel zur sozialen Realität verläuft, aber nicht mit ihr koexistiert. Bowie machte Sex zum Medium der Schärfung und nicht der dionysischen Auslöschung des eigenen Bewusstseins. Die Wahnvorstellungen von Ziggy Stardust markierten den Beginn einer langen und verworrenen Periode der Geschlechterbeziehungen, in der wir uns noch immer befinden.“ Paglias Porträt Bowies als inspirierter Künstler, dessen „hypnotisierendes Gender-Theater aus Kostüm, Musik und Tanz“ in erster Linie Ausdruck „vorüberfließender und doch tiefer Emotionen“ sei, entspricht auch exakt dem Bild, das Brett Morgen in „Moonage Daydream“ zeichnet. Über zwei Stunden lang bombardiert er den Zuschauer mit einer fulminanten, assoziativen Bilderflut aus satten Farben und elektrisierenden Tönen, gleich einem überdimensionierten Videoclip.

Dabei hatte er Zugriff auf ein gigantisches Archiv aus Bild- und Tonmaterial aus sechs Jahrzehnten. Er verzichtet gänzlich auf „sprechende Köpfe“. Der einzige Kommentar stammt aus Interviewausschnitten mit dem 2016 verstorbenen Bowie selbst, der gleichsam aus dem Jenseits zum Zuschauer spricht und dabei „kosmische“ Einsichten über die Vergänglichkeit des Lebens zum Besten gibt, die man für mehr oder weniger tiefsinnig halten kann.

Trotz seiner Länge konzentriert sich der Film auf Bowies bedeutendste Schaffensperiode etwa zwischen 1969 („Space Oddity“) und 1983 („Let‘s Dance“), während die folgenden drei Jahrzehnte bis zu seinem gefeierten Abschiedsalbum „Blackstar“ weitgehend ausgespart werden. Morgen geht dabei annähernd chronologisch vor, springt jedoch im Zeitablauf immer wieder vor und zurück, wodurch die eklektische Vielfalt von Bowies Werk als Einheit erscheint, deren Klammer die enigmatische Persönlichkeit des Künstlers selbst ist, die hinter allen Experimenten und Stilwandlungen erstaunlich konsistent bleibt. Über den Menschen David Jones erfährt man freilich relativ wenig. Morgen hat seine Clips so ausgewählt, dass vor allem der spätere Bowie als entspannter, glücklicher Charakter erscheint, der die schlimmsten Superstar-Eitelkeiten hinter sich gelassen hat und ausschließlich seinem nimmermüden Schaffensdrang folgt. Dabei wird der Zuschauer ohne jegliche Umschweife ins Fortgeschrittenen-Level katapultiert: die Stakkato-Montagen von Filmausschnitten, Fotos, Gemälden, Kunstwerken und sonstigen kulturellen und historischen Referenzen, die in Bowies innerem Universum eine Rolle spielten, prasseln kontextlos, ohne jegliche Erläuterung auf die Netzhäute und Trommelfelle des Betrachters ein.

So ist „Moonage Daydream“ vor allem ein rauschhafter, quasi-psychedelischer Trip, in dem Bowie als geniale „Ikone“ zur vorbehaltslosen Bewunderung und Verehrung unter Ausschaltung aller kritischen Instanzen präsentiert wird. Deutlich wird, dass das „Fluide“, Fragmentarische, alle Dinge Auflösende, alle Gewissheiten Infragestellende, Grenzüberschreitende sowie die Betonung der subjektiven Erfahrung bei Bowie nicht nur im Bereich der Genderästhetik eine gewichtige Rolle spielten. Was für einen Künstler recht und billig ist, ist als politisches Programm freilich fatal, was uns wieder auf die eingangs gestellte, noch zu beantwortende Frage zurückwirft.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 16. Dezember erscheinenden Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 229.