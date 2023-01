Bürgerlicher Anarchismus 150 Jahre Antiautoritäre Internationale

29. Januar 2023

Uhrmacher aus dem schweizerischen Jura machten sich politisch selbständig

von David Dürr

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Vor genau 150 Jahren, im Herbst 1872, wurde bei uns in der Schweiz die anarchistische Bewegung „Antiautoritäre Internationale“ gegründet. Eine wichtige Rolle spielten dabei Uhrmachergewerkschaften, die in abgelegenen Tälern des Jura-Hügelzugs die Freiheit suchten und mit so prominenten sozialistischen Anarchisten wie Michail Bakunin und Piotr Kropotkin in Kontakt standen. Es sind denn auch vor allem Linke, die sich heute stolz als Nachfolger jener anarchistischen Pioniere wähnen.

Zu Unrecht, mit Sozialismus hatte dies überhaupt nichts zu tun. Sozialismus ist das Gegenteil von Anarchismus, wie es gerade die Geschichte der Antiautoritären Internationalen exemplarisch zeigt: Einige Jahre zuvor, 1864, war in London die „Internationale Arbeiterassoziation“ gegründet worden, besser bekannt als „Erste Internationale“, eine Organisation, die der Arbeiterklasse zu besseren Rechten verhelfen wollte und sich deshalb mit staatskapitalistischen Machtballungen anlegte. Allerdings dauerte es nicht lange, da war die Erste Internationale nicht weniger autoritär als ihre angebliche Gegnerschaft. Obwohl sie vorgab, die Interessen all der vielen Werktätigen zu vertreten, behandelte sie diese als amorphe Masse, die es dezidiert zu führen gelte. Nicht zufällig gab sich die Internationale eine straffe Struktur mit einem führungsstarken „Generalrat“ an der Spitze. Dies entsprach auch dem politischen Programm der Internationalen, nachzulesen im berühmten Kommunistischen Manifest. Da steht nichts von einer sofortigen Befreiung der Arbeiterschaft, dafür umso mehr von der Errichtung eines möglichst starken sozialistischen Staates, der dann mit Gewalt für eine bessere Welt sorgen werde. Dazu passte auch das schon bald verordnete Kampflied „Die Internationale“ mit dem Zweck, die Massen in einen kämpferischen Kollektivrausch zu versetzen, wie früher schon durch die Marseillaise und später dann durch das Horst-Wessel-Lied. Leithammel der autoritären Struktur war Karl Marx mit finanzieller und schriftstellerischer Unterstützung seines Trabanten Friedrich Engels.

Daran hatten nun aber diejenigen keine Freude, denen es um wirkliche Befreiung ging, die den bürgerlichen Staat nicht einfach durch einen sozialistischen Staat ersetzen, sondern Staatlichkeit überhaupt überwinden wollten – Anarchisten eben, zu denen auch jene selbstbewussten Uhrmacher im schweizerischen Jura gehörten. Diesen ging es nicht darum, in spektakulären Freiheitskriegen unter marxistischem Kommando Soldatendienst zu leisten, sondern darum das zu tun, was Befreiung ausmacht, nämlich jeden Einzelnen seine eigene Freiheit in die eigenen Hände nehmen zu lassen. Beruflich bedeutete dies, sich im Sinn des Wortes selbständig zu machen, sei es im Kleinen als Einzelunternehmer oder im Größeren als Mitglied eines freiwilligen Zusammenschlusses zur gegenseitigen Selbsthilfe. Konsequenterweise schlugen sie vor, es solle doch jede Sektion der großen Internationalen ihre Vorgehensweise selbst festlegen können. Marx und Engels lehnten dies alles nicht nur ab, sondern schlossen diese lästigen „Mutualisten“ kurzerhand aus der Internationalen aus.

Das war dann der Anlass zur Gründung der Antiautoritären Internationalen. Im Nachhinein hat man diese anarchistische Bewegung auch „libertären Sozialismus“ genannt. Und in der Tat passte sie nicht schlecht zu dem, was man viel später aus den USA kommend als libertär bezeichnet hat, nämlich eine beim natürlichen Selbst des Individuums anknüpfende Freiheitlichkeit. Mit Sozialismus allerdings hatte dies nichts zu tun.

Soweit jene Uhrmacher im schweizerischen Jura vor 150 Jahren gemeint haben, nebst Anarchisten auch noch Sozialisten zu sein, so war das wohl schlicht ein Irrtum.

