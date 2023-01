Wahlen in Niederösterreich Pleite für die einstigen Großparteien

31. Januar 2023

… Triumph für die Freiheitlichen

von Andreas Tögel

Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 72 Prozent wurde die als Barometer für den Bundestrend eingestufte Landtagswahl am vergangenen Sonntag im größten Bundesland Österreichs zu einem Debakel für Schwarz und Rot. Die den Landeshauptmann (Ministerpräsidenten) stellende Österreichische Volkspartei (ÖVP) verlor knapp zehn Prozent und die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 3,3 Prozent ihrer bei der letzten Wahl erhaltenen Stimmen. Einziger echter Wahlgewinner waren die Freiheitlichen, die 9,4 Prozent zulegen konnten, nun bei 24,2 Prozent halten und damit die SPÖ (mit 20,6 Prozent) auf den dritten Platz verweisen konnten. Die beiden Kleinparteien, Grüne und Neos, konnten leichte Gewinne verbuchen und halten nun bei 7,6 beziehungsweise 6,7 Prozent der Wählerstimmen.

Damit ist die absolute Mehrheit der ÖVP im traditionell schwarzen Niederösterreich dahin. Die Koalitionsverhandlungen dürfen sich nicht einfach gestalten, da der freiheitliche Spitzenkandidat Udo Landbauer bereits vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der ÖVP unter Landeshauptmann Johanna Mikl-Leitner ausgeschlossen hat.

Besonders interessant wird das Ergebnis aber im Hinblick auf die politische Lage im Bund. Diskussionen innerhalb der Sozialdemokratie sind damit nämlich programmiert. Aus der veritablen Schwäche der Schwarzen nicht nur kein Kapital schlagen zu können, sondern auch noch selbst über drei Prozent zu verlieren und damit das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten einzufahren, ist schon eine beachtliche (Fehl-) Leistung, die man nicht allein dem farb- und glücklos agierenden niederösterreichischen roten Spitzenkandidaten Franz Schnabl (ein Name, den man sich wohl nicht zu merken braucht) anlasten kann. Ein Gutteil des Debakels geht fraglos auf das Konto der absolut derangierten Bundespartei – namentlich auf das der selbsternannten Möchtegern-Kanzlerkandidatin Joy Pamela Rendi-Wagner. An deren Führungsqualitäten bestehen ja bereits seit geraumer Zeit erhebliche Zweifel. Kaum ein Thema, bei dem sie nicht zuverlässig ins Fettnäpfchen tritt. Aus dem Burgenland weht ihr daher schon längst kräftiger Gegenwind ins Gesicht, den ihr Parteigenosse Hans Peter Doskozil unermüdlich produziert.

Zwar verfügt die mit wenig Fortune agierende Pamela als im roten Wiener Vorstadtgemeindebau sozialisierte Person über den hilfreichen großen Proletariernachweis, zu ihrem namenlosen Pech aber über keinerlei parteiinterne Hausmacht. Merke: Wer in der SPÖ nicht über ein Netzwerk in der Gewerkschaft, der Arbeiterkammer oder im tiefroten Wiener Rathaus verfügt – und dann zu allem Überfluss auch noch magere Leistungen abliefert –, sitzt recht bald zwischen allen Stühlen. Genau das könnte jetzt der gelernten Medizinerin mit einer Vorliebe für die Côte d’Azur blühen. Allzu große Sorgen sollte man sich indes nicht um ihr Fortkommen machen, denn Solidarität auf fremder Leute Kosten wird von den Genossen großgeschrieben: Sie lassen keine(n) der ihren fallen. Im Fall der Fälle werden sie Pamela mit Sicherheit einen netten Versorgungsposten im Dunstkreis der von den Roten seit mehr als 100 Jahren faktisch als ihr Eigentum betrachteten Stadt Wien verschaffen.

Die Freiheitlichen ihrerseits wären gut beraten, unter dem Eindruck ihres Regionalwahlerfolgs jetzt nicht in allzu große Euphorie auszubrechen. Die Reihen der übrigen Parteien sind nämlich dicht geschlossen und eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ist unter den derzeit herrschenden Umständen auf absehbare Zeit nicht realistisch – jedenfalls nicht, solange das ultralinke grüne Urgestein in der Person Alexander Van der Bellens in der Hofburg das Sagen hat. Der hat anlässlich seiner neuerlichen Angelobung unmissverständlich klargemacht, dass für ihn nur Parteigänger der Linken und allenfalls der ÖVP, keinesfalls aber Freiheitliche ministrabel sind. Inwieweit diese einseitige Parteinahme des greisen Bundespräsidenten den Wahlerfolg der Freiheitlichen beflügelt hat, ist schwer abzuschätzen. Wie dem auch sei: Die FPÖ scheint also vorerst zur Daueropposition verdammt zu sein.

Da der redlich verdiente Niedergang der ÖVP unaufhaltsam fortzuschreiten scheint, werden die im kommenden Jahr fälligen Nationalratswahlen mit einiger Wahrscheinlichkeit eine linke Mehrheit ergeben. Damit würde eine rotgrünpinke Volksfrontregierung dräuen. Wie formulierte es der 1938 von den NS nach dem „Anschluss“ internierte Kurt Schuschnigg mit seinen letzten Worten als Kanzler: „Gott schütze Österreich!“