Im Visier, die Waffenkolumne Wie bestellt, so geliefert

08. Januar 2023

„Szenen wie im Krieg“

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Gute Zäune machen gute Nachbarn. Dabei handelt es sich um keine neue Erkenntnis. Man denke an den römischen Limes, an die Chinesische Mauer oder den von Israel an der Grenze zum Westjordanland errichteten Schutzwall. Grenzbefestigungen haben, im Fall des Limes für viele hundert Jahre, die Sicherheit an den Außengrenzen garantiert – und sie tun es, wo es sie denn gibt, immer noch.

Ein Staat definiert sich durch ein abgegrenztes Staatsgebiet, ein Staatsvolk und die Machtausübung darüber. Der Bürger muss darauf vertrauen können, dass die gewählten Mandatsträger alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um für Ruhe und Ordnung im Land zu sorgen und Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum zu schützen.

Rechtsstaatstheorie und staatliche Unrechtsrealität

Doch grau ist bekanntlich alle Theorie, und die Realität stellt sich seit der Errichtung des auf den Namen Europäische Union hörenden Bürokratiemonstrums deutlich anders dar. Zwar ist der Wegfall innergemeinschaftlicher Grenzen im Hinblick auf wirtschaftliche Aktivitäten sehr zu begrüßen. Die Brüsseler Spitzen stehen deshalb allerdings auch in der Pflicht, die im Inneren beendeten Grenzschutzaktivitäten an die Außengrenzen zu verlagern. Außerdem sind die gemeinschaftlichen Rechtsbestände dahingehend zu reformieren, dass den Sicherheitsinteressen der Gemeinschaftsbürger Vorrang vor den Versorgungsansprüchen (illegaler) Einwanderer verschafft wird. Das ist aber nicht der Fall.

Noch in bester Erinnerung ist die Kölner Silvesternacht 2015, als sich die Konsequenzen eines total vernachlässigten Schutzes der EU-Außengrenzen offenbarten. Die massenhafte Zuwanderung von aus Afrika und dem Orient stammenden jungen Männern, die der westlichen Zivilisation oft ablehnend bis feindlich gegenüberstehen, bleibt offensichtlich nicht folgenlos.

Von „Szenen wie im Krieg“ berichteten Augen- und Ohrenzeugen in Linz anlässlich eines, von den Massenmedien grob verharmlosend als „Halloween-Party“ bezeichneten Ereignisses vom zurückliegenden 31. Oktober, als 200 gewaltbereite junge Männer randalierten. Auch im zehnten und im 21. Wiener Gemeindebezirk und in Salzburg kam es in dieser Nacht zu Krawallen, die von „südländischen Typen“ inszeniert wurden. Die Rede war vom Einsatz illegaler Pyrotechnik und von Schüssen (aus scharfen Waffen?).

Die Polizeikräfte konnten der Lage gerade noch Herr werden. Dabei muss es künftig nicht bleiben. Mit jedem weiteren, aus gewaltaffinen Stammeskulturen stammenden Zuwanderer wird sich die bereits prekäre Sicherheitslage weiter verschärfen. Die politisch Verantwortlichen, die lieber Weltpolitik spielen, als sich der Anliegen ihrer Wähler anzunehmen, wollen das nicht wahrhaben. Was noch schlimmer ist: Eine solide Wählermehrheit erteilt diesen Versagern dennoch immer wieder den Regierungsauftrag. Fazit: Geliefert wird, was die Wähler bestellen.

Auch die seit geraumer Zeit stark zunehmende Berichterstattung über Messerattentate gibt Anlass zur Besorgnis. Die Sicherheitslage verschlechtert sich offensichtlich zusehends – allen gegenteiligen amtlichen Beteuerungen zum Trotz. Vor 20 oder 30 Jahren brauchte sich hierzulande noch niemand vor Messerattacken zu fürchten.

All das entlarvt die medial gehypten Feldzüge, die von Politik und Behörden gegen den legalen Waffenbesitz geführt werden, als groteske Farce. Denn in Zeiten, in denen sich die Sicherheitslage zunehmend kritisch darstellt, ist doch eher in die gegenteilige Richtung zu denken. Eine Reform des Waffengesetzes, nicht im Sinne von Verbrechern, die von einer Entwaffnung ihrer potenziellen Opfer profitieren, sondern eine, die den Sicherheits- und Selbstschutzinteressen rechtstreuer Bürger Rechnung trägt, ist überfällig.

Das ist kein Plädoyer für die totale Freigabe des Waffenbesitzes. Zugangsregeln für Waffenerwerb und -besitz soll es meiner Auffassung nach geben. Allerdings sind die Restriktionen auf ein gerechtfertigtes Maß zu beschränken. Das Recht unbescholtener Bürger auf Notwehr und Selbstverteidigung hat im Mittelpunkt der Gesetzesvorgaben zu stehen.

