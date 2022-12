Guten Rutsch und ein frohes neues Jahr! eigentümlich frei macht Pause bis zum 5. Januar

27. Dezember 2022

Was hier gerade kippt und fällt, dem sollten wir nicht nachtrauern – unsere Zeit kommt!

von André F. Lichtschlag

Verehrte Leser, das 25. Jahr eigentümlich frei neigt sich dem Ende entgegen. Ich möchte mich bei allen Autoren sehr herzlich für die vielen großartigen Artikel bedanken, von denen einige noch immer bei und in mir „nachhallen“. Allen Lesern danke ich ebenso herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse und oft auch Ihre Treue! Und an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal im Namen aller Autoren für die oft herzerfrischenden, anregenden oder informativen Kommentare unter den Artikeln bedanken!

Nun wollen wir gemeinsam ins zweite Vierteljahrhundert eigentümlich frei gehen – und ich freue mich so sehr darauf wie damals auf das erste Jahr, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es eines von so vielen werden würde. Was für ein Weg hinter uns liegt – vom Frühjahr 1998 am Ausgang der Ära Kohl bis heute, mitten in der Zeitenwende, von der keiner weiß, wohin sie uns wirklich führen wird. Sicher gibt es einige unschöne Pläne – aber wir Freunde des Marktes wissen: Pläne gehen schief. Und so ist die Zukunft offen. Es liegt an uns allen, sie in Richtung mehr Freiheit zu gestalten.

Dass wir dem, was hier gerade kippt und fällt, nicht nachtrauern sollten, ist ohnehin klar und vielfach auf diesen Seiten begründet worden.

Das vergangene 25. Jahr eigentümlich frei war für mich – Sie haben es erst am Ende wirklich mitbekommen können – geprägt davon, eine zweite kleine Heimat für unsere publizistischen Arbeiten in der Schweiz zu schaffen. Womöglich wird das noch einmal nützlich werden. Und so haben wir nicht nur für ef ein mögliches Auffangbecken organisiert, sondern auch gleich ein ganz neues, verbreitertes publizistisches Angebot ausgebreitet: die Freiheitsfunken als Partnerportal der Zeitschrift eigentümlich frei.

Dort sind nun – frei zugänglich und mit einer stetig wachsenden Verbreitung – in den ersten drei Wochen bereits 60 Kolumnen erschienen, auf die ich allesamt auch sehr stolz bin. Anders als eigentümlich frei werden die Freiheitsfunken allein durch freiwillige Spenden finanziert. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie, oft langjährige Freunde und Leser von eigentümlich frei, uns auch bei diesem Projekt im Sinne der besseren Verbreitung unserer Ideen unterstützen. Herzlichen Dank an alle, die das bereits getan haben!

Liebe Freunde und Weggefährten von eigentümlich frei, Ihnen allen wünsche ich einen guten Rutsch und alles Liebe und Gute für das neue Jahr! Sie als ef-leser wissen ohnehin: Unsere Zeit kommt!

eigentümlich frei pausiert nun bis zum 5. Januar. Am 6. Januar, am Tag der Heiligen Drei Könige, sind wir mit neuen Artikeln zum Zeitgeschehen online gleich wieder für Sie da.

Einblick ins Partnerportal