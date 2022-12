Make love not law Freiheit als techno-anarchisches Abfallprodukt?

17. Dezember 2022

Ein zynischer Blick auf den Verstandesmut

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Wir Europäer neigen dazu, unsere Geschichte der letzten Jahrhunderte als einen Siegeszug des Verstandes und der Vernunft zu beschreiben – wenn auch mit fatalen Rückschlägen, für die wir dann verlegen nach plausiblen Erklärungen suchen. Vielleicht ist es aber erkenntnisfördernd, einmal von dieser üblichen Perspektive abzulassen und wenigstens experimentell einen anderen Blickwinkel einzunehmen.

Die Annäherung an diese andere Betrachtungsweise könnte ihren Anfang in einer ersten Grundstruktur menschlichen Handelns nehmen: Jeder Mensch handelt für sich selbst, um seine persönliche Situation auf absehbare Zeit jeweils zu verbessern. Nicht einmal der Masochist kann bekanntlich aus dieser apriorischen Konstellation ausbrechen, denn er empfindet sogar den Schmerz, den er sich selbst bereitet, persönlich als vorteilhaft. Basierend auf dieser Grundannahme ist das einvernehmliche – juristisch gesprochen: das vertragliche – Kooperieren mit anderen immer nur eine Vergrößerung dieser je eigenen Vorteilsvergrößerung. Man nutzt die Kräfte des anderen, um für sich selbst eine bessere Lage zu schaffen. Und indem man genau das tut, verhilft man dem anderen, dessen eigene Zwecke zu erreichen. In der Metapher von der einen Hand, die die andere wäscht, ist diese menschliche Erkenntnis aufgehoben. Die Kräfte, die dabei walten, verbessern die Lage aller daran willentlich Beteiligten. Auf diese Kräftefrage wird sogleich zurückzukommen sein.

Anders als bei einem solchen vertraglichen Zusammenwirken mehrerer Akteure stellt sich die Lage dar, wenn einer dem anderen Befehle erteilen kann. Die Befehlsausführung dient hier mindestens primär nur der Situationsverbesserung für den Befehlenden. Was der Befehlsempfänger selbst für sich in dieser Lage für nützlich oder wünschenswert hält, bleibt unbeachtet. Möglicherweise wird zur weiteren Legitimität des machtvoll erteilten Befehls eine sekundäre Ebene bemüht, auf der dem Ausführenden erläutert wird, warum es auch für ihn irgendwie sinnvoll sei, sich nun primär gegen seine eigenen Bedürfnisse zu verhalten. In der Metapher von dem einen, der dem anderen eines Tages für all dies dankbar sein werde, ist diese ebenfalls menschliche Erkenntnis aufgehoben.

Betrachtet man die Entwicklung der menschlichen Geschichte beispielsweise seit der bahnbrechenden Optimierung der Dampfmaschine durch James Watt im Jahre 1769 nicht wie üblich als Siegeszug des Intellekts und der Moral über die Anmaßungen herrschsüchtiger Gewalten, sondern schlicht als eine technisch verbessert zugängliche Diversifizierung der Möglichkeit, den individuellen menschlichen Willen weit über das Maß der nur eigenen Körperkräfte zu realisieren, dann erscheinen die vielbesungenen „Errungenschaften“ der republikanischen und demokratischen Gesellschaften nach den Revolutionen von 1776 und 1789 in einem eigenwillig anderen Licht. Die Entfesselung von Kräften, die weit über das Potenzial individueller oder befohlen akkumulierter Muskelkräfte hinausgingen, musste auch das bis dahin tradierte System herrschaftlicher Willensverwirklichung völlig auf den Kopf stellen. Mit dem besseren Ingenieurgedanken und der daraus umgesetzten Technik ließen sich plötzlich die gerade noch machtvollsten Staatenlenker faktisch einhegen. Was will ein Herrscher noch mit der aufwendigsten Kavallerie erreichen, wenn ein raffiniert zusammengesetztes Maschinengewehr jeden ihrer Angriffe resolut zurückwerfen kann?

Andere nach wie vor – oder: wieder – effektiv beherrschen zu können, wie es einstmals die Könige und Kaiser so beeindruckend vermochten, setzt seither also ebenfalls ganz neue Machtstrukturen voraus. Ein zeitgenössisch machtwilliger Herrscher muss der Allgemeinheit die Möglichkeit nehmen, sich effizienter Techniken zu bedienen, um ihre je eigenen Ideen mit Maschinenkräften landauf, landab zu realisieren. Es reicht also nicht, die Massen – wie Rousseau es in seinem Verfassungsentwurf für Korsika vorschlug – in pekuniäre Armut zu stürzen, um sie mit leichter Hand regieren zu können. Denn selbst wenn sie kein Geld mehr haben, so bleiben sie doch immer noch eine Gefahr für die exquisite Willensverwirklichung der Herrscher, solange sie über technische Gerätschaften und über die Energie verfügen, diese einsetzen zu können. Wer also im gegenwärtigen Entwicklungszustand der Menschheit Macht über Menschen ausüben möchte, muss daran interessiert sein, der breiten Masse den Zugang zu Energie und den Zugang zu Ideen, diese pfiffig einzusetzen, abzuschneiden.

Betrachtet man die gerade exemplarisch herausgegriffene Möglichkeit, Kraft mittels der Dampfmaschine von James Watt zu erzeugen, hat sich die Lage nach 1769 für Herrscher offenkundig massiv verschlechtert. In jedem Zentner Kohle stecken geradezu gigantische Potenziale, Herrscherbefehle zu umgehen. In jedem Liter Kraftstoff lauern Ausweichmöglichkeiten gegen staatsbürgerlichen Gehorsam, jeder Tank voll Brenngas ist eine halbe Unabhängigkeitserklärung, ganz zu schweigen von den schier endlosen individuellen Handlungsoptionen, die ein privat besessener kleiner Kernreaktor böte.

Aus dieser Perspektive erscheinen die vordringlich in der westlichen Welt geschaffenen individuellen Verwirklichungsmöglichkeiten bei der Gestaltung unserer Welt in einem ganz anderen Licht. Das Individuum hat sich aus diesem Blickwinkel nicht geisteswissenschaftlich oder gar politisch befreit, sondern seine Handlungsspielräume sind schlicht parallel zu der verfeinerten Ingenieurkunst gewachsen. Der freie Mensch des Westens ist nicht das Ergebnis des ethisch hochstehenden Mutes, sich seines eigenen Verstandes bedient zu haben. Sein Wohlstand und seine relativ geschrumpfte Unterwerfung unter Herrscherwillkür sind vielmehr nur die Konsequenz technischer Entwicklungen. Das beruht zwar insoweit, als Ingenieurkunst notwendigerweise Verstandestätigkeit voraussetzt, ebenfalls auf einer Befreiung dieses Verstandes. Aber es ist eben nur eine Art operativer Verstand und kein prinzipieller moralischer Befreiungsschlag gegen die Bevormundung durch andere an sich.

Was also müsste man einem Herrschsüchtigen heute raten, um sich in die Position eines Sonnenkönigs zu bringen? Der Rat sollte dahin gehen, den breiten Massen des Volkes den Zugang zu bezahlbarer Energie zu nehmen. Über je weniger Energie die Menschen für sich verfügen, desto geringer ist ihre Chance, eigene Lebensplanungen gestaltend zu realisieren. Vollends kontraproduktiv sind in diesem Kontext Energieüberschüsse aus Kraftwerksproduktion. Die Beratung der Mächtigen sollte also dahin gehen, möglichst viele Kraftwerke abzuschalten oder sie – besser noch – gleich ganz abzureißen. Das Volk hat dann im besten Falle nicht einmal mehr theoretisch die Möglichkeit, die alte Technik wieder in Betrieb zu nehmen. Die wenige verbleibende Energie muss zentral verwaltet und gesteuert werden. Schon Lenin wusste bekanntlich: Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser. Unerträglich wird auf Dauer sein, dem Volk Fahrzeuge zu belassen, die mit Verbrennungsmotoren betrieben werden können. Mit einem vollen Tank kann schließlich jeder dahin fahren, wo es ihm selbst gefällt. Das sollte mindestens auf mittlere Sicht verboten werden. Elektroautos mit Anbindung an zentral überwachte Computer bieten hier optimierte Kontrollmöglichkeiten. Um sicherzustellen, dass das Wissen der Gesellschaft über die Herstellung billiger Energie schon bald verlorengeht, wäre zu empfehlen, Ingenieurstudiengänge an den Hochschulen abzuschaffen. Auf diese Weise stirbt die letzte Generation derer, die noch weiß, wie man ein Kraftwerk baut, ganz natürlich aus. Sinnvoll ergänzt wird sein solches Konzept kurzfristig durch die Einführung von Studiengängen, die nachfolgende Generationen nur mit nicht nutzbarem Wissen versorgen. Mittel- und langfristig sollte völlig davon abgerückt werden, allen Angehörigen eines Jahrganges sinnvolles Lesen und Schreiben beizubringen. Ohne Sprache kein Denken, ohne Denken keine lästigen Fragen, ohne lästige Fragen ungestörte Herrschaft.

Gottlob ist noch niemand auf die Idee gekommen, so zu denken, oder?

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 16. Dezember erscheinenden Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 229.