Freibier Heiltrank Bier und die Krise der Brauwirtschaft

11. Dezember 2022

Alles eine Frage des richtigen Lobbyismus

von Helge Pahl

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Zu Beginn der vermutlich größten Wirtschaftskrise aller Zeiten blicken nun viele darbende Branchen missgünstig auf die Pharmaindustrie zurück. (Mit Ausnahme der Rüstungsindustrie natürlich, die aktuell sogar von Big Pharma beneidet wird.) Bei allem berechtigten Neid sollten wir anerkennen, dass die exorbitanten Rekordgewinne von Firmen wie Biontech ein zwangsläufiges Ergebnis einer vorbildlichen Lobbyarbeit sind.

Auch der deutsche Brauerbund bemüht sich um gutmenschliche Lobbyarbeit. So werden beispielsweise seit 2002 alljährlich zumeist Politiker medienwirksam zu „Bierbotschaftern“ ernannt. Unter den erlauchten Namen findet sich das Who is Who des deutschen Antikapitalismus: Norbert Blüm, Frank-Walter Steinmeier, Peter Altmaier, Cem Özdemir, Sigmar Gabriel und Winfried Kretschmann. Es verwundert daher nicht, dass der Brauerbund sich neben den Forderungen nach Staatshilfen vornehmlich mit Kampagnen zu „verantwortungsvollem“ Bierkonsum begnügt. De facto macht er sich damit die jegliche Lebensfreude negierende Botschaft des woken Mainstreams zu eigen, unser guter, alter deutscher Gerstensaft sei ungesundes Teufelswerk. Die unmündige Bevölkerung müsse davor gewarnt und gerettet werden, indem sie zu mehr Verzicht angeleitet werde.

Kein Wunder, dass der Bierkonsum seit Jahrzehnten rückläufig ist und beispielsweise heutige Fernsehkommissare kein Bier mehr beim Mittagessen genießen wie einst Stefan Derrick und Harry Klein.

Dabei ist Bier nicht nur gespeichertes Sonnenlicht und flüssige Lebenskraft, sondern seit Urzeiten ein Heilmittel. Sie als Leser dieser Kolumne wissen bereits um die Heilkraft des Hopfens. Er ist beruhigend, schlaffördernd und appetitanregend. Seine Bitterstoffe wirken antibakteriell. Seine Harze bergen krebsvorbeugende Antioxidantien sowie Polyphenole und Flavonoide, die das Herz-Kreislauf-System fördern und dabei helfen, Thrombosen, Herzinfarkte und Schlaganfälle zu verhindern.

Die Hefen, im Zusammenspiel mit dem gemälzten Getreide, entwickeln während der Gärung nicht nur beruhigenden und antiseptischen Alkohol, sondern vor allem die wertvollen Vitamine der B-Gruppe. Die B-Vitamine sind ganz unterschiedliche Stoffe. Bekannt sind sie vor allem für ihre positiven Auswirkungen auf Blut, Haut und Haare. Der menschliche Körper kann viele dieser wichtigen B-Vitamine nicht selbst herstellen. Sie bauen sich zudem schnell ab, weshalb es einer stetigen Aufnahme bedarf. Nicht von ungefähr empfahl Naturheilkundler Sebastian Kneipp, einen halben Liter Bier am Tag zu trinken.

Eines der besten Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten ist warmes Bier, mit oder ohne Honig. In den südlicheren deutschsprachigen Landen trifft man zuweilen noch Biertrinker, die diese wärmende Heilkraft prophylaktisch anwenden. Für diese gesundheitsbewusste Spezies hält der gute Kneipier einen Bierwärmer im Gasthaus bereit. Das ist eine Art Tauchsieder, mit dessen Hilfe das frisch und kühl eingeschenkte Bier auf eine kuschelige Trinktemperatur angewärmt wird, bis es dann wohlig Kehle, Wanst und Geist beglückt. Diese Erwärmung kann übrigens heutzutage – wenngleich auch etwas zeitverzögert – klimafreundlich durch einen modernen Teelichtofen vorgenommen werden.

Eine weitere Methode, durch Erhitzen von Bier positive Resultate zu erzielen, ist das Bierstacheln. Einst von durstigen und fröstelnden Schmieden ersonnen, versenkt man einen zuvor erhitzten Eisenstab in das vorzugsweise malzbetonte Bier. Vorsicht: Klimaschädliches CO2 entbindet sich, und das Bier schäumt rasch auf und hoch. Die verdickte Spitze des Bierstachels wird nun mehrmals durch den Schaum geführt und erhitzt diesen. Anschließend wird serviert: Der Schaum küsst wohlig warm mit süßem Karamell – verbirgt unter seiner Obhut jedoch noch kühles Bier. Ein außergewöhnliches Genusserlebnis.

In pandemischen Zeiten vermag ein Rezept aus der Hansestadt Stade am besten zur Linderung beitragen: das Stader Eierbier. Die Zubereitung gleicht dem des Eiergrogs. Ganze Eier werden unter Zugabe von Honig unter kraftvollem, gleichmäßigem und ausdauerndem Rühren schaumig geschlagen. Anschließend wird die Schaummasse mit warmem Bockbier aufgegossen. Seine Ursprungsgeschichte erinnert übrigens an jüngste Begebenheiten. Zwischen 1590 und 1712 tobte die Pest auch in der Hansestadt Stade. Rund 2.500 Einwohner fielen ihr zum Opfer. Nur die Brauer, die sich berufsbedingt ständig selbst mit Bier behandelten, waren gefeit gegen die Pest und überlebten die offenbar von Abstinenzlern getriebene „Pandemie der Abstinenzler“. Zwangsläufig fiel den einzigen Überlebenden, den Brauern, schließlich das Privileg der Totenbestattung zu. Dieses wird tatsächlich noch heute durch die Stader Brauergilde, die sogenannte Gertruden-Bruderschaft ausgeübt.

Bedauerlicherweise wurde es in den letzten Jahren von den Lobbyisten der Brauwirtschaft versäumt, auf die vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften des Gerstensaftes hinzuweisen. In welchem Ausmaß Bier tatsächlich und in welchen Dosen eine positive Heilwirkung innewohnt, vermag ich nicht zu beurteilen. Betrachtet man die aktuellen Zahlen zur Übersterblichkeit, vor allem bei jungen, aktiven, sportlichen und „geimpften“ Menschen, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Und dieses Schaudern lässt sich nicht einmal mit warmem Bier bekämpfen.

