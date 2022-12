KentlerGate Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung

11. Dezember 2022

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Im Januar 2023 soll in Berlin-Schöneberg die deutschlandweit erste Kita aufmachen, in der sich „Mädchen und Jungen von klein auf mit der schwul-lesbischen Lebenswelt auseinandersetzen werden“ („Berliner Zeitung“, 3. Oktober 2022). 93 Plätze sind in dieser aparten Einrichtung zu vergeben, die Teil eines „Mehrgenerationenhauses“ namens „Lebensort Vielfalt am Südkreuz“ für „homo-, bi-, trans- und intersexuelle Menschen“ (LSBTI*) sein soll. Man kann leider nicht sagen, dass die öffentliche Reaktion auf dieses Ansinnen, frühkindliche Sexualisierung zu institutionalisieren, einem „Aufschrei“ gleichgekommen sei. Passender wäre es, von einem Achselzucken zu sprechen. Was kann schon dabei schiefgehen, wenn Vorschulkindern „vorgelebt“ wird, „wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein“, durch „Erzieherinnen und Erzieher, die selbst LSBTI* sind“? Man will doch um keinen Preis in den Verdacht geraten, „homophob“ oder „intolerant“ zu sein!

Indes musste man nicht lang suchen, um zu finden, was man ohnehin schon gewittert hatte: Im Vorstand des Gesellschafters, der Schwulenberatung Berlin, fand sich auch ein greiser Herr namens Rüdiger Lautmann, Autor eines einfühlsamen Pionierwerks über Pädophile mit dem Titel „Die Lust am Kind“. Das Wohlergehen dieser unterdrückten sexuellen Minderheit liegt Lautmann offenbar sehr am Herzen, setzte er sich doch unter anderem in den 70er Jahren für die Abschaffung des Paragraphen 176 (Strafbarkeit von sexuellen Handlungen an Kindern unter 14 Jahren) ein. Nachdem die „Bild“-Zeitung immerhin deswegen Alarm geschlagen hatte, trat der 86-jährige Pädophilenversteher von seinem Posten zurück. Durch diesen taktischen Schritt aus der Schusslinie riecht das Projekt der „Regenbogen-Kita“ allerdings um keinen Deut weniger faulig, zumindest, wenn man sich die Nase nicht von dem Gestank verdorben hat, der im Moloch Berlin schon lange als völlig normal gilt. Seit Jahren fördert die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie „Handreichungen“, um Schulen und Kindergärten mit einschlägigem Propagandamaterial über „sexuelle Vielfalt“ zu versorgen.

Dieser übel riechende Sumpf reicht aber noch viel, viel tiefer, und wer sich davon ein Bild machen will, dem sei die ausgezeichnete, von der Initiative „Demo für alle“ produzierte Dokumentation „KentlerGate“ empfohlen, die am 27. Oktober dieses Jahres auf Youtube veröffentlicht wurde.

Leser dieser Zeitschrift werden insbesondere deren Untertitel „Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung“ als Wasser auf ihre Mühlen empfinden. Der Film verfolgt die Spur des 2008 verstorbenen Psychologen Helmut Kentler, dem es in den 60ern und 70ern gelang, sich als maßgeblicher „Experte“ (wie wir dieses Wort zu hassen gelernt haben!) über kindliche und jugendliche Sexualerziehung zu etablieren, surfend auf der Welle der „sexuellen Befreiung“, die sich die Linksrevolutionäre dieser Zeit an die Fahnen geheftet hatten. Seine Bücher trugen Titel wie „Für eine Revision der Sexualpädagogik“, „Eltern lernen Sexualerziehung“ oder „Leihväter: Kinder brauchen Väter“ (schon 1989 mit einem gleichgeschlechtlichen Elternpaar auf dem Cover). Kentlers Doktrin der sexuellen Emanzipation war gewiss alles andere als originell, sie entsprach vielmehr vollständig dem Zeitgeist, der ihm mächtigen Rückenwind gab: Sie kreiste um die Vorstellung, „Tabus abzubauen“, „Verklemmungen zu lösen“ und „Schamgrenzen zu überwinden“, um auf diese Weise „neue Menschen“ im sozialistisch-sexuellen Sinne hervorzubringen, befreit von den verkrüppelnden Fesseln der bürgerlichen Sexualmoral.

Nach Kentler sollte mit dieser Befreiung bereits im Kindesalter begonnen werden, und zwar durch die aktive Stimulation kindlicher Sexualität durch Erwachsene. „Sexualität kann nur erzogen werden, wenn etwas Sexuelles passiert“, war seine Maxime, und dass etwas Entsprechendes „passiert“, war seiner Meinung nach Job der „Erzieher“. Dabei war Kentler angeblich tatsächlich der ehrlichen Überzeugung, „dass es für Jungen gut ist, wenn sie homosexuelle, also pädosexuelle Kontakte zu Erwachsenen haben“ (Karla Etschenberg). Kentler formulierte dies ganz offen. So schrieb er 1999, er habe „die Erfahrung gemacht, dass sich päderastische Verhältnisse sehr positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen auswirken können“. Dieser „aufrichtige“ Glaube an das „Therapeutische“ homosexueller Übergriffe auf Minderjährige war wohl nichts anderes als eine Rationalisierung seiner eigenen hochpathologischen Veranlagung.

Die Psychotherapeutin Christa Meves, rüstige und hellwache 97 Jahre alt, berichtet in dem Film von einem persönlichen Zusammentreffen mit Kentler: Auffällig sei dessen „merkwürdig dunkles Gesicht mit tief liegenden Augen“ gewesen, ein „Verwahrlosungslook“, an dem man deutlich ablesen konnte, „wie seelisch schwer krank dieser Mann war“. Kentler war es tatsächlich gelungen, den Berliner Senat unter Führung der SPD und die Jugendämter der Stadt dazu zu bewegen, verwahrloste Jugendliche vorbestraften pädophilen Männer zur Obhut zu übergeben, die diese dann natürlich missbrauchten, vergewaltigten und seelisch dauerhaft schädigten. Diese „Kentler-Experimente“ und artverwandte Nummern wie die berüchtigte Odenwald-Schule waren nur möglich durch die Existenz eines „pädosexuellen Netzwerks quer durch Wissenschaft und Politik“, wie eine Studie der Universität Hildesheim 2020 formulierte, das „pädophile Positionen akzeptiert, gestützt und verteidigt“ sowie pädophile Übergriffe „nicht nur geduldet, sondern auch arrangiert und gerechtfertigt“ hat, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland.

Das Ausmaß der Untaten dieser Mafia, die wahrscheinlich bis heute aktiv ist, ist noch immer nicht ausreichend aufgedeckt; in „Kentlergate“ erfahren wir, dass im Keller des Senats Tausende von Akten der Aufarbeitung harren. Es ist ein großer Verdienst dieses Films, den ideologisch-historischen Hintergrund und Ursprung des allgegenwärtigen und wuchernden Kults der „sexuellen Vielfalt“ zu beleuchten. Heute mögen einem die „progressiven“ Traktate der 60er bis 80er Jahre skurril erscheinen, aber die politischen und gesellschaftlichen Ziele dahinter haben sich nicht verändert, sondern lediglich eine zeitgemäße Kosmetik aufgetragen.

„Emanzipation“ als Schlagwort zieht heute nicht mehr, stattdessen müssen Begriffe wie „Vielfalt“ oder „Toleranz“ herhalten. Zwar ist nicht mehr von Marx, Kinsey, Freud, Wilhelm Reich oder Mao die Rede, aber der Kern ist derselbe geblieben: „Sexualerziehung“ als Mittel, „neue Menschen“ zu schaffen. Was hier „befreit“ wird, sind aber weniger Menschen, die „im falschen Körper stecken“ oder ihre „sexuelle Identität“ suchen, sondern Myriaden von Pathologien und Perversionen aus der Pandora-Büchse der Sexualität. Vorstellungen und Praktiken, die heute gang und gäbe sind, übertreffen inzwischen jeden Irrsinn aus den Flegeljahren der „sexuellen Revolution“; es fällt den meisten von uns nur weniger auf, weil wir darin schwimmen wie die Fische im Wasser, geblendet vom Zeitgeist wie die Generationen vor uns. Wir haben uns an das Leben in einer Welt gewöhnt, in der eine staatlich geförderte und beworbene Psycho-Industrie dazu übergegangen ist, neurotisierten Jungen und Mädchen buchstäblich die Brüste und Geschlechtsteile abzuschneiden.

„KentlerGate“ ist nicht nur ein Film über die Vergangenheit einer teuflischen Ideologie und der Akteure ihrer deutschen Filiale, sondern auch ein Film über ihre Gegenwart und Zukunft. Frei nach Bertolt Brecht: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!

Information

