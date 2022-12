Bürgerlicher Anarchismus Holcim, der Islamische Staat und andere

10. Dezember 2022

Wo die Gier keine Grenzen kennt

von David Dürr

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Was dem Holcim-Konzern, einem der weltgrößten Baustoffhersteller, gerade passiert, ist wahrlich keinem zu wünschen: Er wurde Opfer nicht nur einer, sondern gleich mehrerer Terrororganisationen, die ihm gigantische Schutzgeldzahlungen abpressten und dies teilweise noch heute tun. Und schlimmer noch: Die brutalsten dieser Organisationen erzwingen von Holcim gar noch zusätzliche Zahlungen, und zwar als Strafe dafür, nicht nur ihnen, sondern jeweils auch anderen solchen Organisationen Schutzgelder bezahlt zu haben.

Begonnen hat die ganze Geschichte mit einer Terrormiliz, die man damals als das Böse schlechthin ansah, aus heutigem Rückblick aber, verglichen mit den anderen, wohl noch die harmloseste ist. Ihr Name ist Islamischer Staat (IS), womit sie sich aufspielt, als sei sie ganz offiziell für das Wohl eines ganzen Volkes oder eines ganzen Landes zuständig. In dieser „offiziellen“ Funktion stellte sie eine in Syrien operierende Tochtergesellschaft des Holcim-Konzerns kurzerhand vor die Alternative: Entweder ihr zahlt uns sechs Millionen Dollar oder euer Betrieb wird dichtgemacht.

Damit einher ging die unverhohlene Drohung mit physischer Zerstörungs- und Tötungsgewalt, sodass jeder Widerstand nutzlos war. Holcim zahlte die sechs Millionen und konnte so wenigstens den Betrieb, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, weiterführen, die Arbeitsplätze erhalten und das investierte Kapital bedienen. So weit, so schlecht in Syrien.

Viel schlimmer nun aber in anderen Ländern, nämlich in Amerika und Frankreich. Auch dort gibt es Organisationen, die so tun, als seien sie die offiziellen Organe des ganzen Volkes oder des ganzen Landes; auch hier treten sie mit unverhohlener Gewaltandrohung auf, auch hier lautet die Alternative: Entweder ihr zahlt oder euer Betrieb wird dichtgemacht.

Bloß, dass nun diese amerikanischen und französischen Organisationen sich nicht mit lachhaften sechs Millionen zufriedengeben – unter hundert Millionen (jährlich) geht bei ihnen gar nichts. Aber selbst da bleibt dem Holcim-Konzern nichts anderes übrig, als zu schlucken und zu zahlen. Übrigens: Die hochtrabenden Namen dieser Organisationen sind „United States of America“ (USA) beziehungsweise „République française“ (RF), und die Schutzgelder nennen sie feierlich „Steuern“.

Und jetzt kommt‘s: Selbst damit geben sich diese beiden nicht zufrieden. Sie machen Holcim nun noch den bemerkenswert kreativen Vorwurf, mit jener Zahlung von sechs Millionen Dollar an den IS in Syrien eine kriminelle Erpresser-Organisation unterstützt zu haben; das verdiene Strafe, weshalb ihnen Holcim nun (zusätzlich zu den üblichen Jahres-Schutzgeldern) noch eine happige Buße bezahlen müsse. Die Organisation namens USA hat inzwischen den an sie zu zahlenden Betrag festgelegt, nämlich das 130-Fache der in Syrien bezahlten sechs Millionen, das heißt 778 Millionen Dollar. Die Organisation namens RF hat noch nicht entschieden, Zimperlichkeit ist aber nicht zu erwarten.

Zum Glück für Holcim scheint wenigstens bei der Organisation namens IS die Raubgier gestillt. Dem Vernehmen nach gedenkt sie nicht, von Holcim noch eine Buße zu erheben, und schon gar nicht in 130-facher Höhe der seit Jahren an die USA und die RF bezahlten Schutzgelder.

