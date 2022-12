Gesellschaftsspiele für Weihnachten Nicht nur für ausgewiesene Detektive

09. Dezember 2022

Spielend durch den Krisenwinter

von Michael K. Hageböck

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

65 Prozent der Deutschen lesen gerne Krimis, über 20.000 verschiedene Kriminalromane findet man im Buchhandel, fast 35 Millionen Menschen in unserem Land schauen Krimiserien im Fernsehen. Lieben die Bundesbürger Mord und Todschlag? Die Aufklärung eines Deliktes offenbart menschliche Abgründe, kann mysteriös und spannend sein, lädt zum Miträtseln ein, überrascht durch unvermutete Wendungen. Wer sich in diesem Zusammenhang für moralische Fragen interessiert und die Psyche eines Gesetzesbrechers ausloten möchte, dem sei „Schuld und Sühne“ von Fjodor Dostojewski empfohlen. Ergänzend dazu sollte man sich „Insomnia“ ansehen, ein früher Christopher-Nolan-Film, bei dem wir mit den Unzulänglichkeiten des Ermittlers konfrontiert werden. Klassische Detektive wie Pater Brown (G.K. Chesterton), Lord Peter Wimsey (Dorothy Sayers), Miss Marple (Agatha Christie) oder Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) zeigen die Kausalität von Verbrechen auf: Nach Recherche am Tatort und der Befragung von Zeugen wird der Tathergang untersucht, Werkzeuge identifiziert und Motive erörtert, gleichzeitig beginnt die Fahndung nach dem Delinquenten. Aus eben diesem Stoff sind auch eine Reihe von Gesellschaftsspielen gemacht.

Krimi-Spiele für die ganze Familie

„Heimlich und Co“ (Amigo) eignet sich für Kinder als Einstieg in das Genre. 1986 als „Spiel des Jahres“ prämiert, ist es ein Klassiker, bei dem sieben Agenten einen Tresor zu knacken versuchen. Das Pfiffige dabei: Jeder Agent darf von jedem Spieler bewegt werden, und entsprechend dessen Stellung auf dem Brett erhält er bei Ausschüttung des Tresors Punkte. Seinen eigenen Agenten kennt man, wer sich hinter den anderen Figuren verbirgt, bleibt aber ein Geheimnis. Durch Täuschen und Bluffen muss man versuchen, von seiner Figur abzulenken, um dann aber trotzdem als Erstes das Ziel zu erreichen.

Die „The Key“-Serie (Haba) ist in der Einsteigervariante ebenfalls für Kinder spielbar, etwa „Raub in der Cliffrock-Villa“. In der Tischmitte liegen sämtliche Indizien in Form von Karten aus; alle Spieler agieren gleichzeitig und schnappen sich gegenseitig die besten Hinweise weg. Kein Krimi-Spiel kann ein spannenderes Wetteifern um die Auflösung eines Verbrechens bieten. „The Key“ stand 2021 auf der Auswahlliste des Spieles des Jahres; manche Spiele der Serie wie zum Beispiel „Einbruch im Royal Star Casino“ oder gar „Flucht aus Strongwall Prison“ sind nur für Knobler mit viel Geduld zu knacken. Kinder steigen auf diesem Level aus, hier sind Kenner gefragt.

„Scotland Yard“ (Ravensburger) ist ein Familienspiel, bei dem ein Ganove von mehreren Polizisten durch London verfolgt wird. Der Gejagte versucht, mittels Taxi, Bus und Untergrundbahn zu entkommen. Die Ordnungshüter erhalten lediglich Hinweise, welche Verkehrsmittel gewählt werden, müssen aber mutmaßen, wo genau sich der Flüchtige befindet. 1983 wurde „Scotland Yard“ als Spiel des Jahres prämiert; 2009 kam mit „Mister X – Flucht durch Europa“ vom gleichen Verlag eine anspruchsvollere Variante heraus, die mehr taktische Möglichkeiten eröffnet.

Bei „Mr. Jack“ (Hurrican) geht es ebenfalls um Verbrecherjagd: Diesmal versucht Jack the Ripper der Polizei zu entkommen. Das Taktikspiel für zwei Personen bietet viele Varianten, den Gejagten zu stellen beziehungsweise sich dem Zugriff der Ordnungshüter zu entziehen. Ganz anders „Cluedo“ (Hasbro), ein Deduktionsspiel aus dem Jahr 1948, bei dem durch Kombinieren von Hinweisen ein Mordfall aufzuklären ist. Der Klassiker wurde immer wieder überarbeitet, bleibt aber ein gefragter Evergreen, der ohne komplizierte Regeln knapp eine Stunde für Unterhaltung sorgt.

Krimi-Spiele mit Indizien

Wer sich mehr Zeit nehmen und richtig in die Rolle eines Kriminologen eintauchen möchte, dem seien die „Tatort“-Serie von Hidden Games, die „Sonderermittlung“-Spiele von The Code Agency und die „Detective Stories“ von Idventure empfohlen. Bei allen genannten Serien bekommt man Indizien (Briefe, E-Mails, Photos, Zeitungen, Notizen, Ausdrucke, sichergestellte Artefakte), mit denen man sofort seine Ermittlungen aufnehmen kann. Telefonnummern lassen sich anrufen, man gewinnt Informationen über Sprachnachrichten, extra aufbereitete Internetseiten lassen sich recherchieren, es ist sogar das Einloggen in gefakte Polizei-URLs möglich. Alles Material sieht echt aus, fast meint man, reale Fälle zu untersuchen – allerdings kommt nur weiter, wer über ein digitales Endgerät mit Internet verfügt. Diese Spiele sind folglich nichts für Wochenenden auf entlegenen Hütten. Sowohl Hidden Games als auch The Code Agency sind Betreiber erfolgreicher Escape Rooms, haben also Erfahrungen mit kniffligen Knobelaufgaben. Die „Tatort“-Serie ist recht schlicht ausgestattet, enthält aber jede Menge Überraschungen, ihre Geschichten verfügen über einen stimmigen Plot, es macht eine Riesenfreude, diese Fälle zu lösen. Die „Sonderermittlung“-Spiele sind etwas üppiger vom Material, aber leichter zu lösen. Sehr viel mehr Gehirnschmalz braucht man bei den „Detective Stories“, wo Details wie der Schattenwurf der Sonne als wichtiges Indiz für die Uhrzeit nicht übersehen werden dürfen, weswegen die Fälle von Idventure nur etwas für hartgesottene Detektive sind.

Wer als Gruppe mehrere miteinander verbundene Kriminalfälle in fünf Sitzungen zu je drei Stunden kooperativ lösen möchte, dem sei „Detective“ (Pegasus) empfohlen. Dieses Krimi-Brettspiel wurde 2019 zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Auch hier muss man online recherchieren; Indizien liegen in Form von Karten vor. Mittlerweile sind für „Detective“ mehrere Erweiterungen erhältlich, sodass weitere Fälle bearbeitet werden können. Weniger liebevoll gestaltet und nicht ganz so flüssig spielbar sind die „Crime Stories“ (Norris). „Suspects“ (Kosmos) besticht durch den charmanten Retro-Look.

Ebenfalls mit Indizien arbeitet die „Unsolved“-Serie (Amigo): Reihum bekommen die Spieler Karten, die Details des Tathergangs verraten; als Team müssen sie sich entscheiden, welche Bilder unwiderruflich wieder umgedreht werden und welche liegen bleiben. Da nur zwölf Karten offen liegen dürfen, gilt es, sich Notizen zu machen und genau zu überlegen, was zusammenpasst und welche Darstellungen weniger relevant sind. Während „Unsolved“ ganz auf visuelle Hinweise setzt, kommen bei „Echoes“ (Ravensburger) akustische Indizien hinzu, die man mittels Smartphone anhören kann. „Echoes“ ist ein Memory-Spiel, das durch professionelle Hörspiel-Sequenzen eine reizvolle, manchmal etwas düstere Atmosphäre hat.

Krimi-Spiele der anderen Art

Völlig anders sind die „MicroMacro“-Spiele (Pegasus), bei denen es auf einem riesigen Wimmelbild Straftaten durch ganze Straßenzüge nachzuspüren gilt. Durch jeden der insgesamt 16 Fälle führt ein kleines Kartenset mit Fragen, mit deren Hilfe man Täter wie Opfer verfolgen kann: Personen, Gegenstände und Fahrzeuge tauchen auf dem Plakat an unterschiedlichen Orten auf, sodass sich Bewegungen rekonstruieren lassen. Lässt man sich auf „MicroMacro“ ein, wird das Wimmelbild zu einem „Film“ mit mehreren Geschichten. Diese äußerst innovative Art des Detektivspiels wurde 2021 als Spiel des Jahres prämiert.

Spiel des Jahres 2016 war „Codenames“ (HeidelBÄR), ein Party-Spiel, bei dem zwei Spionage-Teams durch Assoziationen die korrekte Kombination von Begriffen finden müssen: ein kurzweiliges und schnelles Vergnügen für zwischendurch. Für gesellige Runden geeignet sind ferner die Spiele der „Mörderischen Dinnerparty“ (Blaubart) sowie „Murder Mystery Party“ (Kosmos). Alle Beteiligten schlüpfen in vorgegebene Rollen, kommen womöglich kostümiert zu einem Essen, in dessen Verlauf Statements abgegeben werden können. Spätestens beim Nachtisch sollte klar sein, wer sich etwas hat zuschulden kommen lassen. Für ambitionierte Theaterspieler, die sich gerne ihre Rolle soufflieren lassen, könnte diese Art von analoger Unterhaltung eine lohnende Abwechslung sein.

Weitere Spiele wie „City of Angels“ oder „Undo“ (beide Pegasus), die „Black Stories“ oder „Adventure Games“ (Kosmos) bedienen ebenfalls das Krimi-Genre. Für jedes Alter und für jeden Geschmack gibt es zahlreiche Angebote. Menschen mit großer Langmut verweilen gerne bei „Exit“ (Kosmos), Kennerspiel des Jahres 2017, Trendsetter und Namensgeber mittlerweile einer ganzen Reihe von Abenteuern. Gemeinsam sucht man nach Informationen, wobei es oft bereits eine Herausforderung ist, Anhaltspunkte dafür zu finden, worin genau das Rätsel besteht. Material wird gefaltet, gedreht, gespiegelt, zerrissen, verglichen und herumgeschoben, ehe sich Anzeichen von Mustern andeuten, die den nächsten Schritt möglich machen. Aktuell kamen „Das verfluchte Labyrinth“ (Einsteiger) und „Die Rückkehr in die verlassene Hütte“ (Fortgeschrittene) heraus. Das beste Exit-Spiel für Profis ist „Die Grabkammer des Pharao“; für Kinder gibt es „Rätselspaß im Dschungel“.

Roll and Write

Neben Krimi-Spielen liegen Roll-and-Write-Spiele voll im Trend. Seit 2020 „Der Kartograph“ (Pegasus) zum Kennerspiel des Jahres 2020 nominiert wurde, sind unzählige Varianten auf den Markt gekommen, bei denen jeder Spieler einen Zettel vollkritzelt, um miteinander konkurrierende Parameter bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Roll-and-Write-Spiele erlebten während der Corona-Zeit einen Aufschwung, weil sie sich über Videokonferenz miteinander spielen lassen. Doch auch zu Hause oder auf Reisen machen sie Spaß. Bei der „Railroad Ink Challenge“ (Horrible Guild) müssen Bahnschienen gewürfelt und zu Streckennetzen verbunden werden, bei „Blätterrauschen“ (Kosmos) gilt es, Tiere in ihren Lebensräumen aufzuspüren, und bei „Dungeons, Dice & Danger“ (Ravensburger) rückt man Monstern in unterirdischen Verliesen auf den Leib. Herausragend ist das sich über zwölf Runden hin fortsetzende „My City – Roll & Write“ (Kosmos), bei dem man Länder urbar machen, Gegenden kultivieren, Gold schürfen und Verbrecher stellen muss. Bei diesem Städtebauspiel darf die Errichtung von Kirchen natürlich nicht vergessen werden. Wesentlich komplexer ist „Johanna – Orleans Draw & Write“ (dlp), eine der großartigsten Neuerscheinungen des Jahres. Das Spiel orientiert sich thematisch am 2015 zum Kennerspiel des Jahres nominierten „Orléans“ und wird jeden begeistern, der sich auf diffizile Mechanismen einlässt und strategisch denken kann.

Neue Spiele auch für die ganze Familie

Ein ebenso einfaches wie schnelles Spiel ist „Jinx“(Piatnik). Mit einem Würfel schnappt man sich gegenseitig Karten weg, wobei die geworfene Ziffer ebenso wichtig ist wie die Farbe der gewählten Karte – ein Spiel, bei dem Enkel und Großeltern gerne zusammensitzen. Ein Kartenspiel für zwischendurch ist auch „Anno Domini“ (Abacus), bei dem verschiedene geschichtliche Ereignisse in der chronologisch richtigen Reihenfolge ausgelegt werden müssen. Die manchmal lustig-irrelevanten Daten machen „Anno Domini“ zu einem beliebten Party-Spiel. Das Kartenspiel liegt in über 30 Editionen vor, die beliebig miteinander kombiniert werden können, zum Beispiel Maschinen, Erfindungen, Flops, Kunst, Wissenschaft und Forschung, VIPs et cetera.

Durch „Die wandelnden Türme“ (Abacus) wird das Erinnerungsvermögen geschult. Reihum ziehen die Spieler ihre Figuren im Kreis, um sie allesamt in ein Ziel zu führen, das ständig seine Position ändert. Dabei werden die Figuren auf Türmen mitgetragen, von anderen Türmen verdeckt, weshalb man sich merken muss, wo sie sich befinden, um sie zur rechten Zeit wieder zu befreien. „Die wandelnden Türme“ ist ein sehr netter Zeitvertreib, der viel Aufmerksamkeit erfordert.

„Speedy Roll“ verlangt einiges an Fingerfertigkeit. Beim Kinderspiel des Jahres 2020 muss man einen Ball über Blätter, Äpfel und Pilze rollen, um damit den schnellsten Weg durch den Herbstwald zu finden. Noch mehr Hindernisse und Abwechslung bietet „Speedy Roll & Friends“.

„Kipp mir Saures“ (Zoch) ist ein haptisches Erlebnis für Kinder. Drei verschiedene Röhren müssen mit Würfeln befüllt werden. Geht das Gleichgewicht verloren, dürfen die Spieler sich Zutaten für Süßigkeiten holen, die Leckereien mit Karten kombinieren und schließlich das Gesammelte verpacken. Taktisch schlau gilt es, die unterschiedlichen Gewichte und Farben der Würfel geschickt einzusetzen.

„Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ (Schmidt) sahnte 2022 gleich zwei Preise ab (den deutschen Spielepreis und den österreichischen „Spielehit für Kinder“) und wurde außerdem zum „Kinderspiel des Jahres“ nominiert. Alle Spieler haben einen Beutel voller Futter, mit dem sie ihr Tier vorwärtslocken. Immer wieder kann Nahrung dazugekauft werden. Da aber die unterschiedlichen Gemüsesorten verschiedene Spezialeffekte auslösen, gilt es, gut zu planen, ob man sein Vieh mit Tomaten, Trauben, Möhren oder Mais zum Laufen bringt.

Ein wirklich intelligentes Familienspiel mit verschiedenen Varianten ist auch „80 days“ (Piatnik), bei dem es mit Schiffen, Zügen oder sonstigen Fortbewegungsmitteln binnen fünf Runden um die Erde zu reisen gilt. Bevor man in London ankommt, müssen mindestens fünf Abenteuer bewältigt werden. Um diese zu bestehen, braucht man jedoch verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Die Kontrahenten wetteifern nun darum, sich in der besten Reihenfolge Tickets und Ausrüstung zu besorgen, denn die Schwierigkeit besteht darin, dass alles umso teurer wird, je länger man mit dem Kauf wartet. Das sehr schön gestaltete, an den gleichnamigen Roman von Jules Verne angelehnte Brettspiel gehört in jede gute Ludothek.

