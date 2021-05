Pandemie-Trend Gesellschaftsspiele Kein Kinderkram

02. Mai 2021

Analoge Unterhaltung für Junggebliebene und deren Nachwuchs

von Michael K. Hageböck

Bildquelle: Ravensburger In einem mittelalterlichen Tal für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen: The Rise of Queensdale

Gesellschaftsspiele liegen voll im Trend: In Deutschland ist der Umsatz an Brettspielen seit 2019 um 21 Prozent gestiegen. Ganz vorne mit dabei (plus 30 Prozent) sind Titel für ältere Jugendliche und Erwachsene wie „Exit“ oder „Adventure Games“ von Kosmos. Den Grund für die steigende Nachfrage sieht der Verband „Spieleverlage e.V.“ darin, dass während Corona vermehrt zu Hause gespielt wurde. Knapp 2.000 Spiele kamen seit Beginn der Pandemie auf den Markt. Die besten davon – sowie einige Evergreens – werden im Folgenden vorgestellt.

Legacy-Spiele

Über eine Erbschaft freut man sich nicht nur im realen Leben. Seit einigen Jahren gibt es auch Gesellschaftsspiele, bei denen eine Hinterlassenschaft aus der einen Runde für Vorteile in der nächsten sorgt. Nach der ersten Partie rüstet man sich für die zweite, kann man seinen Charakter, seine Zivilisation, sein Land weiter ausbauen, muss Entscheidungen treffen, die längerfristige Auswirkungen haben. Legacy Games hören mit einer Partie nicht auf, sondern erfüllen den Wunsch nach mehr: So spielt man eine ganze Kampagne durch, trifft sich also als Gruppe wieder und wieder, das Spiel wird zum längerfristigen Erlebnis.

„Risiko Evolution“ (Hasbro, 2011) gilt als erster Titel dieses Genres. Basierend auf dem bekannten Konfliktsimulationsspiel „Risiko“ von Albert Lamorisse (1957) entwarf Rob Daviau ein postapokalyptisches Szenario, wo man nicht nur Armeen aufstellt, Länder angreift und für eroberte Kontinente Bonus-Truppen bekommt, sondern auch Partisanen auf die Landkarte kleben kann, Gebiete mit ABC-Waffen verseucht oder neue Verbindungen über die Ozeane errichtet. Ebenfalls vom Autor Rob Daviau stammt die Reihe „Pandemie Legacy“, deren „Season 2“ im Jahr 2018 den Sonderpreis „Kennerspiel des Jahres“ erhielt. Im Team versucht man hier gemeinsam, die Welt vor Seuchen, Unterversorgung und Bürgerkriegen zu retten. Mittlerweile liegen drei verschiedene Ableger vor, nämlich Season 0 bis 2.

An Familien, die ein paar Tage in einem mittelalterlichen Tal für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen wollen, richtet sich „Rise of Queensdale“ von Inka und Markus Brand (Alea); hier gilt es in jeder Partie auf neue Art und Weise die Gunst des Königs zu gewinnen. Als Belohnung darf man seine Würfel bekleben, einen Turm im Schloss verschönern oder neue Gebäude aufstellen. Einen außergewöhnlichen Reiz bietet die märchenhafte Hintergrund-Story mit seinen manchmal spannenden, manchmal lustigen Wendungen. Während „Rise of Queensdale“ immer wieder für Ausgleich zwischen den Kontrahenten sorgt, sodass die Schere zwischen Verlierern und Gewinnern nicht von Runde zu Runde weiter auseinandergeht, verzeiht „Machi Koro Legacy“ von Rob Daviau (Asmodee) keine Fehler. Da außerdem der Glücksfaktor bei dieser Wirtschaftssimulation recht hoch ist, kann es sein, dass mancher frustriert zuschauen muss, wenn andere ihre Imperien errichten.

Sehr gut ausbalanciert ist „My City“ von Reiner Knizia (Kosmos), bei dem es geschickt Gebäude auf seinem Tableau zu platzieren gilt. Bei jeder Partie sind andere Maßgaben wichtig. In 24 Sitzungen treten vier Spieler immer wieder gegeneinander an; auf dem Weg zur Metropole werden Bäume gefällt und Minen gegraben, nach Gold geschürft und Eisenbahnen gebaut, doch ist nicht nur die Industrielle Revolution bedeutsam, sondern auch der Bau von Kirchen. „My City“ stand auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres 2020.

Das Kennerspiel des Jahres 2020 wurde das Weltraumspiel „The Crew“ von Thomas Sing (Kosmos). Was auf den ersten Blick wie ein dem Skat ähnliches Kartenspiel erscheint, erweist sich von Partie zu Partie als immer anspruchsvoller. Nach dem Aufbruch ins Weltall muss „Die Crew“ immer vertracktere Aufgaben lösen, die nicht nur die Triebwerke zum Glühen bringen, sondern auch alles, was sich unterhalb der Schädeldecke befindet. Es gilt, eine harte Nuss nach der nächsten zu knacken. Als Kennerspiel des Jahres wurde „Kings‘s Dilemma“ von Hjalmar Hach (Heidelbär, 2020) nominiert, wo Berater darüber verhandeln, welche Unwägbarkeit für den Herrscher das geringste Übel darstellt. Das kommunikationsorientierte Spiel entwickelt sich je nach getroffener Entscheidung in ganz unterschiedliche Richtungen.

Legacy-Spiele sind im Kommen. Allerdings ist die Zuordnung zu diesem Genre nicht immer ganz eindeutig. Vermächtnischarakter haben beispielsweise auch das pfiffige Familienspiel „Fabelsaft“ von Friedemann Friese (2F Games), das äußerst vielschichtige „Maracaibo“ von Alexander Pfister (dlp) und nicht zuletzt „Orleans Stories“ von Reiner Stockhausen (dlp), zu dem auch mehrere Erweiterungen vorliegen. Der zuletzt genannte Titel entführt seine Spieler von Story zu Story auf jeweils ganz eigentümliche Weise ins Tal der Loire-Schlösser, verblüfft durch ungeahnte Mechanismen und ist bisher das vielleicht originellste Legacy-Spiel – wer sich darauf einlässt, wird viele Stunden intelligent unterhalten.

Phantastische Abenteuer

Bei vielen Gesellschaftsspielen trägt der thematische Hintergrund samt atmosphärisch gestalteter Graphik wesentlich zum Vergnügen bei. „Greenville 1989“ ist ein kooperatives Kommunikationsspiel in einer schaurigen Parallelwelt, wo jeder Spieler in unbekannte Sphären verschlagen wird und den anderen mithilfe düsterer Karten erklären muss, was ihm soeben widerfährt, während es zu erraten gilt, wo die anderen sich gerade befinden und wie deren Albtraum weitergeht.

„Die Legenden von Andor“ von Michael Menzel (Kosmos) wurden 2013 zum Kennerspiel des Jahres gekürt und haben sich seither als Reihe etabliert. Man kann die Rolle von Kämpfern, Fährtensuchern oder Zauberern übernehmen, um gemeinsam der dunklen Bedrohung zu wehren. Im Wettstreit gegen die Zeit gilt es Artefakte zu entdecken, Fallen aufzuspüren, besondere Personen zu eskortieren, Höhlen zu erforschen, Meere zu durchqueren. Seit letztem Jahr liegt zu dem Klassiker auch eine Version für jüngere Spieler vor: „Andor Junior“ von Inka und Markus Brand (Kosmos) gewann den deutschen Kinderspielpreis 2020. Bei dem kooperativen Spiel unterstützen die erwachsenen Mitspieler die kleinen Helden und helfen, dass der böse Drachen nicht die Burg zerstört.

Brandneu zu Ostern kam von Michael Menzel „Die Abenteuer des Robin Hood“ (Kosmos) heraus. Minimierte Regeln bei maximalem Storytelling machen das Spiel zu einem besonderen Erlebnis. Man kann sofort anfangen, muss kaum etwas aufbauen und wird durch die Texte eines mitgelieferten Buches in eine packende Geschichte hineingezogen. Durch seine Entscheidungen darf man vorwärts oder rückwärts blättern und verändert den Spielplan.

Auch beim Dungeon Crawler „Maus und Mystik“ übernimmt jeder Spieler einen Charakter; man bewegt sich jedoch nicht durch Landschaften, sondern durch unterirdische Räume. Wer auf Mäuse steht, die gegen Hauskatzen aufbegehren und Kenneth Grahames „Der Wind in den Weiden“ mag, wird sich stundenlang voller Freude durch geheimnisvolle Labyrinthe schlagen. Großartig bei „Maus und Mystik“ sind die CDs, die jedes Szenario mit einer dramaturgisch gut aufbereiteten Hörspiel-Sequenz einleiten. Ähnlich abenteuerlich ist „Zwerge“ von Michael Palm (Pegasus), eine Spieleadaption des gleichnamigen Buches von Markus Heitz. Hier gilt es in der Makroperspektive seuchenhaft sich ausbreitende Horden von Bestien abzuwehren.

Zeitlich kürzer ist „Der Herr der Ringe“ von Rainer Knizia (Kosmos), ein Klassiker, der fristgerecht zur Mittelerde-Serie von Amazon neu aufgelegt wurde. Bewährt als Familienspiel hat sich auch „Elfenland“ von Alan A. Moon (Amigo), bei dem man Reiserouten mit Einhorn, Trollwagen oder Wildschwein durch ein sagenumwobenes Königreich planen muss. Wer die Wahrscheinlichkeitsrechnung beherrscht, das Risiko sucht und Würfelspiele wie „Yahtzee“ liebt, kann es auch mit „Monster Expedition“ von Alexander Pfister (Amigo) versuchen. Abhängig davon, ob man zu Land, im Wasser oder der Luft auf die Pirsch geht, darf man andere Würfel benutzen und vermag unterschiedliche Ungeheuer zu jagen. Je erfolgreicher man dies tut, desto aussichtsreicher sind die Chancen, beim nächsten Mal ein noch exotischeres Exemplar zu fangen.

Handel und Expansion

Wer Herausforderungen eher im ökonomischen Bereich sucht, dem seien die „Meister der Renaissance“ von Simone Luciani (Cranio Creations/Heidelbär) empfohlen. Das eigene Unternehmen wird zunächst mit Waren aufgebaut, die man über einen ausgeklügelten Murmel-Mechanismus erwirbt und mit denen man sich dann Karten kauft, die weitere Zugriffsmöglichkeiten sichern. Neben Handel und Entwicklung darf man jedoch keinesfalls sein Glaubensleben vernachlässigen. „Meister der Renaissance“ ist ein gut durchdachtes, flottes Spiel, bei dem man gerne eine Revanche nach der nächsten fordert. Zwei weitere außerordentlich beachtenswerte Spiele, die den christlichen Glauben thematisieren, sind „Monasterium“ von Arve D. Fühler (dlp), wo man ein Kloster aufbauen und bewirtschaften muss, sowie „Paladine des Westfrankenreichs“ (Schwerkraft), ein Strategiespiel, bei dem es mithilfe von Rittern und Mönchen Eindringlinge abzuwehren gilt.

Bei „Anno 1800“ von Martin Wallace (Kosmos) muss man über differenzierte Mechanismen nicht nur die Industrialisierung, sondern auch die Laune der Bevölkerung im Blick behalten. Der Handel mit Übersee bietet weitere Möglichkeiten, um an wertvolle Luxusgüter zu kommen. „Pendulum“ von Travis Jones (Feuerland) ist ein Echtzeit-Strategiespiel, bei dem drei Sanduhren den Fluss der Aktionen bestimmen. Nur wer die richtige Balance zwischen Planung, Analyse und Ausführung findet, kann in diesem Spiel die Nase vorn behalten.

„Eclipse – Das zweite galaktische Zeitalter“ von Touko Tahkokallio (Pegasus) ist ein 4X-Spiel der Superlative; in einer aufwendigen Materialschlacht gilt es neue Technologien zu erforschen, seine Raumschiffflotte zu erweitern, Rohstoffe richtig einzusetzen und fremde Planeten zu erobern (Explore, Expand, Exploit, Exterminate). Die Spaßbremse der Rundenlimitierung sollte bereits bei der ersten Partie ausgebaut werden, denn wer sich auf ein Spiel dieser Art einlässt, will selbstverständlich so lange weitermachen, bis er die gesamte Galaxis dominiert. „Eclipse“ ist ein echter Knaller für Draufgänger.

Ein Aufbau-Spiel, bei dem auch Mädchen gerne mitmachen, ist „Everdell“ von James A. Wilson (Pegasus). Unter den Ästen hoch aufragender Bäume, zwischen gewundenen Bächen und moosbewachsenen Höhlen gedeiht eine Zivilisation von Waldbewohnern. Es gilt Gebäude zu bauen, entzückende Tiere zu treffen und Events zu veranstalten. Das zauberhafte Worker-Placement-Game gehört zu den am schönsten gestalteten Titeln der Saison.

Etliche der hier vorgestellten Gesellschaftsspiele sind recht komplex, bieten dafür aber auch über viele Abende hinweg niveauvolle Unterhaltung. Wer sich ein genaueres Bild von den hier vorgestellten Titeln verschaffen will, möge sich auf Youtube durch die entsprechenden Erklärvideos klicken. Oft erläutern sie auch die Regeln und verhelfen so zu einem einfacheren Einstieg.

