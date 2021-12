Gemeinschaft schenken Spielend durch den Winter

04. Dezember 2021

Analoge Unterhaltung bringt Jung und Alt zusammen

von Michael K. Hageböck

Artikel aus ef 218, Dezember 2021.

Die Tage zwischen Weihnachten, Neujahr und Dreikönig sind gefüllt mit Besuchen, Skifahren und Festessen. Doch auf welche Weise nutzt man zusammen die geschenkte Zeit, wenn alle Diskussionen geführt, sämtliche Plätzchen gegessen und auch die obligatorischen Spaziergänge gemacht sind? Wie wäre es mit einem Gesellschaftsspiel? Vor Weihnachten möchten wir auf die bemerkenswerten Neuerscheinungen aufmerksam machen – auch als Anregung für sinnvolle Geschenke.

Kinderkram

Noch bevor Kinder rechnen können, sind sie imstande, „Kurz vor Knapp“ (Zoch) zu spielen. Hier geht es darum, die Länge von Holzstäbchen abzuschätzen und sie geschickt zwischen Zylindern zu platzieren. Mit einer ruhigen Hand und dem rechten Augenmaß vermögen jüngere Spieler auch ältere zu schlagen.

Mehr Reaktion ist bei „Polar Panic“ (Amigo) gefragt. Im Eismeer werden der Reihe nach runde Felder umgedreht, die zeigen, welche Meerestiere unter der Scholle zu fangen sind. Manchmal sind sogar mehrere verschiedene Spezies zu sehen. Sobald ein Geschöpf doppelt ausliegt, darf es vom schnellsten Spieler genommen werden. Wer die meisten Viecher fängt, gewinnt.

Für das „Kinderspiel des Jahres 2021“ wurde das Gedächtnisspiel „Tapikékoi“ (Djeco) empfohlen, bei dem abwechselnd gesagt werden muss, welche Gegenstände von Haus und Hof durch den nächtlichen Dieb entwendet wurden. Wer sich am besten einprägen kann, welche der ausgelegten Chips gestohlen wurden, erhält die meisten Punkte. „Tapikékoi“ ist liebevoll im 60er-Jahre-Retrostil gestaltet.

Für das „Kinderspiel des Jahres“ nominiert wurde „Fabelwelten“ (Lifestyle Boardgames). Ein Buch enthält mehrere Geschichten, doch welches Tier charakterisiert nun welchen Protagonisten am besten? Ob das Spiel ankommt, hängt davon ab, inwiefern man sich in die skurrilen Fabeln hineinversetzen kann.

„Dragomino“ (Pegasus) erhielt dieses Jahr den begehrten Award „Kinderspiel des Jahres“. Es ist ein Domino-Spiel, bei dem Landschafts-Felder so arrangiert werden müssen, dass möglichst seltene Formationen nebeneinanderliegen, denn damit vergrößert sich die Chance, ein Ei zu finden, aus dem ein Drache schlüpft. „Dragomino“ ist die Junior-Version des großen Bruders „Kingdomino“ (Pegasus), das 2017 zum „Spiel des Jahres“ gekürt wurde, womit wir bei der Kategorie der Familienspiele sind.

Familienspiele

„Tulpenfieber“ (Amigo) ist ein Würfelspiel, bei dem man durch bestimmte Kombinationen von Zahlen Vorteile erhält, beispielsweise zusätzliche Würfel nutzen darf oder deren Ergebnis manipulieren kann. Das kurzweilige Vergnügen endet, sobald man auf seinem Tableau drei nebeneinanderliegende Kombinationen mit fünf Würfeln geschafft hat. Weil Glück und Taktik sich hier die Waage halten, macht „Tulpenfieber“ auch in altersdifferenten Spielegruppen Spaß.

Ebenso einfach wie turbulent ist „Kameloot“ (Pegasus): In zwei Wirtshäusern werden gleiche Karten gesammelt und die Beteiligten müssen von Zug zu Zug entscheiden, zu welchem dieser beiden Schankstuben ihre Auslage gerechnet werden soll.

„Pictomania“ (Heidelbaer) zählt zu den herausragenden Party-Spielen - es schult sowohl die sprachlichen als auch die zeichnerischen Fähigkeiten. Gleichzeitig müssen die Spieler ganz ähnliche Begriffe illustrieren: Es gilt, schnell zu erfassen, worin sich Diebe von Räubern unterscheiden, und die Verschiedenartigkeit mit wenigen Strichen treffend darzustellen. Zunächst konzentriert man sich auf sein eigenes Kunstwerk, dann kommt es darauf an, die Begriffe der anderen schnell zu raten. Selten hat ein Aktivitätsspiel so viel Spaß gemacht!

Mehr Regelstudium braucht man bei „Everdell“ (Pegasus), die unserer Ansicht nach schönste Neuerscheinung in diesem Jahr. Atmosphärisch an „Peter Hase“, „Der Wind in den Weiden“ und „Foxwood Tales“ angelehnt, müssen die Spieler mit Dachs, Eichhörnchen und anderen Waldbewohnern ein Dorf aufbauen. Das Spielbrett mit seinem mehrstöckigen Baum, die anmutig gestalteten Karten und die attraktiven Materialien bereiten allein schon beim Anschauen Freude. Durch das Einsetzen seiner Figuren löst man Aktionen aus, die beim Ausbau der Siedlung helfen. „Everdale“ ist ein geschmackvolles Spiel mit einem intelligenten Mechanismus.

Weniger üppig ausgestattet, aber ebenso komplex ist „Blätterrauschen“ (Kosmos), bei dem alle gleichzeitig die Tiere und Pflanzen auf ihrem Blatt in Rechtecke unterteilen – und zwar so, dass sie nach einem jahreszeitlich variierenden Abrechnungssystem möglichst viele Punkte bekommen. Ähnlich wie „Kartograph“ (Pegasus), das im vergangenen Jahr zum „Kennerspiel des Jahres“ gekürt wurde, ist „Blätterrauschen“ ein kontemplatives Spiel, das mit Papier und Bleistift gespielt wird. Im Gegensatz zu „Kartograph“ ist die Anzahl der Spieler auf sechs begrenzt, aber das Thema familiengerechter und die Illustrationen sind gefälliger.

Ebenfalls mit der heimischen Natur beschäftigt sich „Ökosystem“ (Leichtkraft). Auch hier kommt es auf die richtige Anordnung an: In geschickter Weise muss man Tiere und Lebensräume kombinieren, um möglichst viele Punkte abzustauben. Gespielt wird mit Karten, die ausgelegt und mit dem Draft-Mechanismus herumgereicht werden. Sowohl „Ökosystem“ als auch „Blätterrauschen“ eignen sich als kleines Mitbringsel für Freunde des Landlebens.

„The Key – Sabotage im Lucky Lama Land“ (Haba) ist ein intelligentes Detektivspiel, bei dem es herauszufinden gilt, welcher Täter mit welchem Gegenstand an welchem Tag welche Attraktion im Funpark beschädigte. Ihre Hinweise ziehen sich die Spieler alle gleichzeitig, sodass jeder dauernd beschäftigt ist und die Spannung ständig steigt. Qualität und Art der Indizien sind ganz unterschiedlich; so muss man manchmal erst knobeln, ehe man einer Spur weiter folgen kann. „Sabotage im Lucky Lama Land“ ist Teil der „Key“-Reihe und deren einfachstes Spiel; es kann immer wieder gespielt werden, macht richtig Laune und kam 2021 auf die Empfehlungsliste zum „Spiel des Jahres“.

Ein völlig neuartiges Spiel, bei dem man ebenfalls Verbrechen aufklären muss, ist „Micro-Macro Crime City“ (Pegasus). Es liegt ein riesiges Wimmelbild vor, auf dem eine ganze Stadt abgebildet ist. Bei genauerer Betrachtung tauchen bestimmte Personen immer wieder auf, sodass man ihre Geschichten zurückverfolgen und schauen kann, wem sie begegneten, wie sie lebten, was sie unternahmen. Mit Hilfe von Auftragskarten wird man auf verschiedene Fälle angesetzt und kann Fährten verfolgen. Abgesehen davon, dass manche Ermittlungen düstere Abgründe aufdecken und erst für Jugendliche geeignet sind, ist „Micro-Macro“ höchst unterhaltsam und lädt zur gemeinsamen Aufarbeitung von Kriminalfällen ein.

Jugendliche Spielekenner

Wer Lust auf weitere knifflige Detektivspiele hat, sei auf die Reihen „Crime Stories“ (Noris), „Undo“ (Pegasus) und „Murder Mystery Party“ (Kosmos) hingewiesen. Noch mehr Knobelspaß bieten die Serien „Exit“ (Kosmos) beziehungsweise „Escape Room“ (Noris), mehr Abenteuer „Adventure Games“ (Kosmos).

Wer wie Indiana Jones geheimnisvolle Orte erkunden möchte, für den sind „Die verlorenen Ruinen von Arnak“ (Heidelbaer) genau das Richtige. Gemeinsam erforschen die Entdecker verschollene Ruinen auf einer rätselhaften Insel und müssen sich dafür die richtige Ausrüstung zusammenstellen, um Artefakte entdecken und Herausforderungen meistern zu können. Die verschiedenen, fein ausbalancierten und gut aufeinander abgestimmten Mechanismen machen jede Partie zu einer runden Sache. „Die Ruinen von Arnak“ erhielt den „Deutschen Spielepreis 2021“ und wurde zum „Kennerspiel des Jahres“ nominiert.

Wer sich als Familie längere Zeit mit einem Spiel beschäftigen möchte, dem sei „Machi Koro Legacy“ (Asmodee) empfohlen, ein lustiges Handelsspiel, bei dem man in mehreren Spielpartien hintereinander fortlaufend seine Stadt gestaltet. Auf dem pfiffigen Mechanismus von „Machi Koro“ (Kosmos) aufbauend, spielt man Runde um Runde, packt das Spiel zwischendrin wieder ein und setzt sich erneut zusammen, um mit ständigen Regelerweiterungen ein Dorf zur Großstadt auszubauen.

Ebenfalls ein Legacy-Spiel ist „Die Abenteuer des Robin Hood“ (Kosmos). Hier schlüpfen bis zu vier Spieler in die Rollen der Helden von Sherwood Forest, erkunden die Landschaft, holen sich Rat und Hilfe bei der Bevölkerung, bestehen Kämpfe gegen die Wachen des Sheriffs und dringen immer wieder in seine Burg ein. Kein anderes Spiel der Saison verfügt über einen so verblüffend neuen Mechanismus wie „Robin Hood“ – wahrhaft ein Meilenstein in der Geschichte der Brettspiele: Auf einem riesigen Tableau können sich die Spieler frei bewegen, mit Hilfe eines Begleitbuches wird eine komplexe Geschichte erzählt, es kommt zu zahllosen Begegnungen und je nachdem, wie man mit verschiedenen Personen interagiert, werden Pappteile auf dem Spielbrett herausgenommen und gewendet, sodass die Geschichte ganz unterschiedliche Verläufe nehmen kann. Ein ebenso simpler wie genialer Bag-Buildung-Mechanismus ermöglicht es, ohne Regelstudium sofort mit dem Spiel zu beginnen. „Die Abenteuer des Robin Hood“ von Michael Menzel ist der würdige Nachfolger der „Legenden von Andor“, ähnelt aber noch mehr den legendären Pen-&-Paper-Rollenspielen wie „Dungeons and Dragons“. Mit „Robin Hood“ macht man jedem Jungen ab zwölf Jahren eine riesige Freude.

Abschließend möchte ich für „Boonlake“ von Alexander Pfister werben. Nach bahnbrechenden Spielen wie „Port Royal“, „Mombasa“ und „Great Western Trail“ (Pegasus), „Isle of Skye“ und „Aufbruch nach Newdale“ (Lookout Games) brachte der Erfolgsautor bei dlp-Games komplexe Spiele wie „Maracaibo“ und „Cloud Age“ heraus. „Boonlake” ist ebenfalls bei dlp erschienen und dürfte all jene begeistern, die sich intensiv in einen komplexen Mechanismus hineindenken können. In diesem Expertenspiel wenden sich ein bis vier Spieler von der modernen Zivilisation ab, um in einer verlassenen Region ein neues Siedlungsgebiet aufzubauen. Es gilt, Landschaften zu erkunden, Gebäude zu errichten und Ackerbau zu betreiben. Neben einem gemeinsamen Brett in der Mitte muss sich jeder Spieler noch um sein eigenes Tableau kümmern. „Boonlake“ empfiehlt sich für Taktiker und Strategen. Eine hohe Anzahl von Karten sorgt dafür, dass das Spiel auch nach vielen Partien immer noch Überraschungen zu bieten hat.

Gute Beziehungen leben davon, dass man zusammen seine Freizeit verbringt: gemeinsam Feste feiern, Ausflüge und Wanderungen unternehmen, vielleicht sogar einen Urlaub, Essen gehen, einen Salon veranstalten, Sport treiben, eine Ausstellung oder ein Konzert besuchen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit lieben Menschen etwas zu unternehmen. Zu spielen ist eine davon.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 218.