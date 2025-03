20. März 2025

jetzt aber richtig: mit einem Nachwort von Michael Esfeld

Haferburg, Manfred / Humpich, Klaus-Dieter: Atomenergie – jetzt aber richtig, 240 Seiten, 24,00 Euro, Achgut Edition 2024

Januar 2025 – Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Wieso sollten sie auch; seit Tagen herrscht über dem Land dichter Nebel bei gleichzeitiger Windflaute. Milliardenschwere Rechnungen schicken hingegen Länder, die Deutschland – einst Stromexporteur – nahezu täglich versorgen müssen, damit es nicht zu einem Blackout kommt. Die dümmste Energiepolitik der Welt („Wall Street Journal“ und viele andere), angezettelt von Angela Merkel und umgesetzt durch die Akteure der Grünen unter Wirtschaftsminister Habeck, hat spätestens seit Abschaltung der bis dahin zuverlässig arbeitenden Kernkraftwerke bereits zu so immensen Schäden für Wirtschaft und Bevölkerung geführt, dass sich zu Recht die Frage stellt, ob das überhaupt noch zu reparieren ist. Zweifel daran sind mehr als berechtigt. Denn eine grundsätzliche Wende in der zerstörerischen Politik ist nicht zu erkennen. „Atomenergie – jetzt aber richtig“ von Manfred Haferburg und Klaus-Dieter Humpisch zeigt auf, was hinter der sogenannten „Energiewende“ steckt, welcher Ideologie jenseits des vorgeschobenen „Klimaschutzes“ der massive Angriff auf den deutschen Wohlstand folgt und ob es noch einen Ausweg aus der Abwärtsspirale Richtung Armutsstaat gibt. Das Buch bietet – nicht zuletzt als Argumentationshilfe gegenüber grünen Ideologen – eine kompakte Übersicht über die Atomenergie, über ihre technische Weiterentwicklung und ihren Nutzen. Dass dieser existiert, weiß man außerhalb von Deutschland überall auf der Welt, selbst das EU-Parlament hat Stromgewinnung aus Kernkraft als umweltfreundlich und „nachhaltig“ deklariert. Ringsum werden neue Atomkraftwerke geplant und gebaut und Laufzeiten bestehender Anlagen verlängert. Fragt sich: Setzen sich die dahinterstehenden Erkenntnisse über Nutzen und Risiko der Atomenergie in der deutschen Politik und Bevölkerung doch noch durch? Man kann es nur hoffen, ansonsten ist ein dramatischer, irreversibler wirtschaftlicher und sozialer Niedergang Deutschlands nicht mehr aufzuhalten. (Archi W. Bechlenberg)

