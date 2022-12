Pflegeversicherung Kommunistische Zwangsfürsorge wird teurer

04. Dezember 2022

Wenn „Mutter“ sich den Schwanz“ verbrennt

von Kurt Kowalsky

Die mir vom Herrschaftsapparat aufgezwungene Pflegeversicherung steigt ab 2023 um nahezu 40 Prozent, so die Information meiner privaten Krankenversicherung.

Nominal sind das bei mir etwa 39 Euro, und ich verarme dadurch nicht. Aber ich würde im täglichen Leben auch für mindere Beträge, wollte man sie von mir abpressen, dem entsprechenden Drecksack eins auf die Fresse schlagen.

Wie ich nun im Nachhinein in Erfahrung brachte, haben die politischen Gauner diese Erhöhung mit dem Argument gerechtfertigt, dass die Pflegekosten deutlich gestiegen seien. Bereits die Merkel-Regierung hatte eine kostenträchtige Pflegereform auf den Weg gebracht.

Da Privatversicherte den Herrschaften schon lange ein Dorn im Auge sind, argumentieren sie jetzt diese Erhöhung mit einer versicherungsmathematischen Notwendigkeit. Als wäre es wichtig, ob der Straßenräuber rechnen kann oder nicht. Geraubt ist geraubt. Ruhe werden sie erst geben, wenn das gesamte Volk ähnlich abgesichert ist wie die dem Tode geweihten Gefangenen in den sibirischen Lagern unter Stalin.

Es ist dann auch kein Zufall, dass diese Zwangsversicherung von den schwarz und gelb lackierten Kommunisten unter Kohl 1995 eingeführt wurde. Der alte Mensch war für kurze Zeit das Mittel, um sich sozial zu profilieren. Kein herbeiphantasiertes Schreckensszenario war denen schon damals zu schäbig, um ihre Herrschaft zu festigen.

Danach entstieg eine Pflegeversichertenindustrie dem regulierten Markt, wie Phönix aus der Asche. Es galt, durchaus rational, die aus den Familien ausgesonderten Alten (der neue Fernsehapparat brauchte Platz) abzukassieren. Auch die überdurchschnittliche Rente plus Pflegegeld waren dann für eine Leistung weg, die aus der Perspektive des Tierschutzgesetzes ein Straftatbestand darstellte.

Bereits damals ergab die Logik des Demokratismus, dass jedes erdenkliche Siechtum immer noch erträglicher wäre, als seine Hilfsbedürftigkeit dem administrativen Koloss des Staates anzuvertrauen. Folglich paarte sich der Rentenbetrug mit den Almosen aus der Pflegekasse zu einem profitablen Geschäft für bestimmte Cliquen. Der durchschnittliche Alte war nicht nur seinen Gebrechen ausgeliefert, sondern jetzt auch mittellos. Bereits ein Hotel der mittleren Kategorie in einer Großstadt hat einen besseren Service zu geringeren Kosten als die durchschnittlichen Einrichtungen der Altenpflege. (Da bekommt das Zimmermädchen noch jeden Tag einen Zehner Trinkgeld.)

Schon der Drecksack Ulbricht hatte 1961 bekundet, dass „niemand die Absicht habe, eine Mauer zu bauen“, um dann eine Mauer zu bauen. Und nur Phantasten konnten glauben, dass sich jemals diese Systematik ändern würde. Egal, wie sie das Herrschaftssystem auch nennen.

Als meine Frau Mutter im hohen Alter einen Verkehrsunfall hatte, war sie danach schwerbehindert. Das Krankenhaus schob sie mit meinem Einverständnis in eine Pflegeinrichtung der gehobenen Kategorie ab. Ich, weit weg, vertraute darauf, dass für teures Geld diese Einrichtung eine gute Wahl wäre. Die Manager des Pflegeheims vertrauten darauf, dass der Sohn eben weit weg wäre und sich anmelden würde, käme er einmal zu Besuch. Doch ich setzte mich eines Tages in mein Flugzeug, flog dahin, bestach den Pförtner und war unangemeldet mittendrin im edlen Gemäuer.

Bereits der wundervolle Park am See hatte mir zu denken gegeben. Denn darauf fand man keinen einzigen Alten, die Parkanlage war wohl für den Herrn Chefarzt reserviert.

Und so verwunderte es kaum noch, dass ich meine Frau Mutter in einem erbärmlichen Zustand in einem Bett liegend vorfand – ins Bett samt Kleidung verfrachtet und in der vollgeschissenen Windel allein gelassen. Erste Klasse, mit schalldichter Tür, versteht sich.

Zur Rede gestellt, entschuldigten sich diese Gauner wortreich. Als ich ihnen dann aber offenbarte, dass sich in den nächsten Tagen eine Angestellte von mir bei ihnen melden würde, meine Frau Mutter abholen würde und ich selbst mit entsprechendem eigenen Personal die Pflege übernehmen würde, waren sie empört, geradezu entsetzt. Wo kommen wir denn da hin, wenn die Angehörigen sich um ihre familiären Belange selbst kümmern und aus eigener Tasche bezahlen?

Die Antwort ist einfach: In manchen Familien führt dies zu einem kleineren Flachbildschirm des Fernsehapparats. In anderen Fällen ist auch karitative Hilfe notwendig, die dann ihrem Namen auch gerecht würde. In der Regel wird jedoch dann der Mensch genau dort aus dem Leben scheiden, wo er ins Leben eingetreten ist.

Beeilen Sie sich, diese Zeilen zu lesen und zu verstehen. Die erwähnten Drecksäcke sind gerade dabei, auch diese Selbstverständlichkeiten zu verwischen. Männer werden zu Müttern, sofern sie sich in der Schwulensauna keine Krankheit einfangen. Und wenn, dann sind sie Opfer, für die ebenfalls zwangsweise gesorgt wird. Das Kind wächst nicht mehr mit Eltern auf, sondern mit nicht eindeutig identifizierbaren Reproduktionspersonen. Es ist nicht länger ein junger Mensch, sondern Verfügungsmasse für die Experimente staatlich finanzierter Gehirnwäsche. Ein Heer von indoktrinierten Lehrkräften an staatlichen Schulen wartet bereits, um die Sprache des Kindes zu verwirren und die Begriffe ins Gegenteil zu verkehren.

Zwang ist nicht mehr Zwang, sondern Freiheit. Nötigung ist nicht mehr Nötigung, sondern Recht. Und Willkür ist nicht mehr Willkür, sondern freie Wahl.

Alt werden ist angesichts dieser Tendenzen bereits nurmehr für die Einfältigen eine Verheißung. Und selbstverständlich würde ich dafür kämpfen, dass sich jeder hergelaufene Idiot freiwillig einmauern lassen darf und dafür noch bezahlen muss.

Ich wünsche diesem Banditentum von Herzen ein langes, langes Leben in Siechtum, und das wäre mir auch mehr als 39 Euro wert.