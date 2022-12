Lichtschlags Beste Gladstone Land

03. Dezember 2022

Ackerland und Anbauflächen verpachten leicht gemacht

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Im letzten Monat stellten wir an dieser Stelle erstmals einen Real Estate Investment Trust (REIT) vor und erklärten, dass bei dieser Form der Kapitalanlage im Immobiliensektor derselbe sehr breit ausgelegt wird. Eine der etwas selteneren Investitionsbereiche betrifft den Kauf und die Verpachtung landwirtschaftlicher Nutzflächen mittels sogenannter (in Englisch) Farmland- oder (auf Deutsch) Ackerland-REITs. Mit diesem Vehikel können wir unabhängigen Investoren uns einen Kindheitstraum erfüllen und Bauer werden – ohne selbst einen Hof betreiben und durch den Mist waten zu müssen.

In den USA, wo REITs quasi erfunden wurden und wo heute das mit Abstand größte Angebot dieser Anlageform zu finden ist, existieren derzeit nur zwei börsengehandelte Unternehmen in genanntem Sektor: Farmland Partners (NYSE: FPI) und Gladstone Land (NASDAQ: LAND). In punkto Marktkapitalisierung und Gesamtrendite lagen sie zuletzt fast gleichauf, wobei FPI eher beim Kursverlauf und LAND bei der Dividendenrendite punkteten.

LAND vermietet besonders gerne Flächen mit Sonderkulturen wie Obst und Nüsse in langlaufenden Pachtverträgen, FPI dagegen hat ihren Schwerpunkt in der kürzer laufenden Verpachtung von Anbaugrund mit Primärkulturen wie Getreide. Das Anspringen der Inflation sorgte 2022 deshalb für einen größeren Kursabschlag bei Gladstone Land, deren Einnahmen in den Verträgen längerfristig gedeckelt sind. Hier muss jeder Investor selbst entscheiden, ob diese niedrigeren Einstiegskurse nun eine besondere Chance bei Gladstone Land bieten oder ob sie anzeigen, dass Farmland Partners auch langfristig das bessere Investment ist.

Wobei auch hier gilt: Warum nur einen Farmland-REIT, wenn es auch – ein entsprechend breites Gesamtportfolio vorausgesetzt – zwei sein dürfen? Aber, und das ist das entscheidende Kriterium für den Autor, im Zweifel mehr auf LAND setzen: FPI versucht zunehmend auch mit Makler- und Verwaltungsdienstleistungen sein Angebot auszuweiten und zumindest einen Teil der Farmen auch gleich zu „managen“, während LAND sich und seinem Kürzel treu bleibt in der Verpachtung von Land. Beide Unternehmen sind in zahlreichen Bundestaaten der USA und eher im Süden breit gestreut aktiv, wobei LAND schwerpunktmäßig an beiden Küsten Land verpachtet (etwa Obstplantagen in Kalifornien und Florida), während die Kornfelder von FPI vor allem im Landesinneren, im amerikanischen Heartland zu finden sind.

Eine Besonderheit bietet Gladstone Land zusätzlich: Das Unternehmen zahlt die zuletzt knapp drei Prozent Dividendenrendite verteilt über das Jahr monatlich aus. Der letzte oder vorletzte Tag eines jeden Monats lässt also für die Aktionäre von LAND regelmäßig die Bauernkasse klingeln.

Seit dem Allzeithoch im März halbierte sich allerdings der Kurs von LAND bis Anfang September innerhalb nur eines halben Jahres, was auch den zuvor klaren, von uns so geschätzten langfristigen „Luro“-Kursverlauf des seit Anfang 2013 börsengehandelten REITs von links unten nach rechts oben seit 2016 inzwischen nur noch abgeschwächt beziehungsweise abstrakter gelesen sichtbar werden lässt. Warum aber könnte die Gladstone Land Corporation in zehn Jahren besser dastehen als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Erstens: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und Verwerfungen sind Grundnahrungs-Lebensmittel das, woran zuletzt gespart wird. Kommen noch Kriege und Unruhen hinzu, sind Farmer oder Bauern in einer besonders privilegierten Position.

Zweitens: In inflationären Phasen profitieren die Grund- und Ersterzeuger – im Falle von Lebensmittel also die Landwirtschaft.

Drittens: Nach der Zeitenwende wird die Welt eine andere sein – nach der abgehobenen Scheinblüte mit Schuld- und Scheingeld nämlich wieder im wahrsten Sinne des Wortes „geerdet“. Werte werden wieder echte Werte sein und nicht degenerierte Schund- und Scheinwerte. Eine größere Wertschätzung der Landwirtschaft als die ursprünglich wortwörtlich geerdete Form der Ökonomie ist vorgezeichnet.

Information

