Im Visier, die Waffenkolumne Psychopharmaka und Massenmorde

25. November 2022

Über die Illusion der Sicherheit in waffenfreien Zonen

von Andreas Tögel

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Anreize wirken – besonders auf Menschen. Wer Leistung bestraft und Müßiggang fördert, wird weniger von Ersterer und mehr von Letzterem ernten. Wer etwas für nichts bietet, braucht sich nicht um die Nachfrage zu sorgen – die gibt‘s gratis. Wer Gewaltfreiheit predigt, die Gesellschaft nach Kräften feminisiert und jede Form „toxischer Maskulinität“ ächtet, braucht nicht lange darüber nachzudenken, wer in einer auf der Straße stattfindenden Auseinandersetzung obsiegen wird – der auf Gewaltlosigkeit konditionierte autochthone Bürger (Akif Pirinçci würde von „vegan-verschwulten“ Typen reden; der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld von „Weicheiern“), oder ein aus einer gewaltaffinen Stammeskultur stammende Zuwanderer.

Korrelation als Ursache



Das ist kein Plädoyer für die Anwendung von Gewalt, sondern die bloße Feststellung, dass Pazifismus auf individueller Ebene seine Grenzen dort findet, wo es ans Eingemachte geht. Wenn Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum bedroht sind, ist robuste Gegenwehr gefragt – und zu der gilt es, befähigt zu sein.

Die Gegner des privaten Waffenbesitzes versuchen unentwegt, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Schusswaffen und der Gewaltkriminalität herzustellen. Dabei werden nur allzu oft Korrelationen als Ursachen verkauft: Die niedrige Gewaltkriminalitätsrate in Japan wird zur Folge der dort herrschenden restriktiven Waffengesetzgebung erklärt; die hohe Neigung zur Gewaltkriminalität in den USA als Folge des freizügigen Zugangs zu Schusswaffen deklariert. Die in Wahrheit entscheidenden kulturellen und sozialen Faktoren, die zu krimineller Gewalt führen, werden dabei völlig ignoriert.

Waffenfreie Zone – wehrlose Opfer



Wie eingangs geschrieben: Anreize wirken. Es fällt beispielsweise auf, dass es auf Schießplätzen, wo jedermann bewaffnet ist, niemals zu Gewaltexzessen – und schon gar nicht zu Massakern – kommt. Das ist auch kein Wunder, da Gewalttäter gewöhnlich nach möglichst wehrlosen Opfern suchen und nicht auf Schießereien aus sind. Folgerichtig bieten „waffenfreie Zonen“, wie Schulen und Universitäten, erschreckend häufig den Anreiz, zum Ziel von Massentötungen zu werden. Dass die Wehrlosigkeit der dort anzutreffenden Personen eine magnetische Anziehungskraft auf jeden potenziellen Täter ausübt, ist unübersehbar. Daher kann es auch nicht überraschen, dass 97,8 Prozent der Massenerschießungen in den USA in „waffenfreien Zonen“ erfolgen. Dennoch löst jedes Schul- oder Hochschulmassaker die immer gleiche Kritik an „zu laxen Waffengesetzen“ aus, wobei „Waffenlobbys“ und Waffenherstellern eine Mitschuld an derlei Tragödien zugeschoben wird. Für die Sicherheit auf „waffenfreien Zonen“ sorgt indes niemand.

Depression und Psychopharmaka



Fakt ist auch, dass es für derartige Massenmorde bis dato keine eindeutigen Täterprofile gibt. Der bloße Umstand, dass es sich bei den Tätern oft um Einzelgänger mit zum Teil seltsamen Allüren handelt, erlaubt noch kein treffsicheres „Profiling“ und schon gar keine wirkungsvolle Prävention. Allerdings zeigt die Analyse der einschlägigen Untaten, dass viele der Täter mitunter schon längere Zeit wegen psychischer Probleme in ärztlicher Behandlung waren und auf psychotrope Medikamente eingestellt waren (meistens auf Antidepressiva – und zwar speziell selektiv wirksame Serotonin-Wiederaufnahmehemmer).

Während das Vorliegen endogener Depressionen nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft einhergeht, ist das bei der Einnahme von antidepressiv wirksamen Substanzen und abhängig von deren Wirkungsprofil recht häufig der Fall. Die antriebssteigernde Komponente dieser Psychopharmaka liefert in bestimmten Fällen genau den nötigen Schub, um zur Tat zu schreiten – sei es zum Suizid oder zu einem nach außen gerichteten Gewaltexzess.

Fazit: Die Ursache des Phänomens Massentötung ist sicher nicht im problemlos möglichen Erwerb von Schusswaffen zu finden, sondern vielmehr in kulturellen, sozialen und besonders in medizinischen Aspekten.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 228.