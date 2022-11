The Walking Dead Philosophie und Fragen zur Pandemie

19. November 2022

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte neigt sich in diesen Tagen dem großen Finale entgegen. Im 13. Jahr und mit dem Ende der dritten Teilstaffel der finalen elften Staffel wird die endgültig letzte, dann 177. Folge der AMC-Serie in den USA am 20. November und in Deutschland einen Tag später beim Streamingdienst Disney+ erstausgestrahlt.

In dieser Reihe wurde die Kultserie auch deshalb bislang nicht vorgestellt, weil bereits ein Jahr vor dem Start dieser Kolumne zu Jahresbeginn 2019 (ef 189) im Januar 2018 (ef 179) ein ganzes ef-Schwerpunktheft zum Titelthema „Leben im Land der Zombies: Warum die TV-Serie ‚The Walking Dead‘ Millionen bewegt“ erschien. Das war ungefähr auf dem Höhepunkt der künstlerischen Qualität und des kommerziellen Erfolges der Serie, die danach schwächer und wie vieles andere auch woker und politisch korrekter wurde, wenn auch bis heute nicht wirklich schlecht, sondern spannend und sehenswert bis zum Schluss. Schade nur, dass die letzte Staffel nicht wie die zehn vorherigen analog auf 16-mm-Film gedreht wurde – was der fremdartigen Erzählung eine ganz besondere Optik verlieh.

Worum geht es? „The Walking Dead“ bemüht die alte – vor allem in den USA kulturell tief verwurzelte – Dystopie eines Lebens mit den Untoten, mit zu Monstern Auferstandenen. Die alte Ordnung, wie wir sie kennen, bricht zu Beginn der ersten Staffel auseinander. Von nun an muss das Zusammenleben täglich neu ausgehandelt werden. Die im Laufe der Jahre zusammenfindende – und immer wieder überraschend um vermeintliche Hautdarsteller dezimierte – Gruppe unserer Protagonisten kämpft also nicht nur gegen die Zombies, die vielmehr als Form der äußeren Bedrohung eher nebensächlich sind, sondern vor allem gegen allerlei Schurken, Gangs und Proto-Staaten, die das anarchistische Machtvakuum mit ihren oft äußerst brutalen Herrschaftsversuchen zu füllen antreten.

Der Autor dieser Zeilen fragte also im Januar 2018: „Was haben die Zombies zu bedeuten, wofür stehen sie sinnbildlich? Und wie handeln Menschen und organisieren sich Gesellschaften unter schlimmsten Bedingungen nach einem zivilisatorischen Totalzusammenbruch neu?“ Tatsächlich erkannte ich in der Serie „nicht nur dystopischen Science-Fiction, sondern zugleich auch einen sehr lang gezogenen Heimatfilm über den Grand Old South, dazu noch Neo-Western und Roadmovie in einem, zu filmischem Leben erweckt aus einer Comic-Vorlage“. Ich zitierte eine frühe Rezension: „Obwohl es nie Dostojewski sein wird, sagt ‚The Walking Dead‘ durchaus sehr Kluges und Tiefes auch über unsere Gegenwart aus.“ Der große Erfolg des wortkargen, erst heimlichen und später auch offenen Hauptcharakters Daryl Dixon alias Norman Reedus, so was wie der libertäre Easy Rider der Serie, was zeigt er wirklich an? Die Rückkehr echter Männlichkeit? Und trifft das auch auf den vom sadistischen Superschurken zum treusorgenden Familienvater gewandelten zweiten Superstar Negan Smith alias Jeffrey Dean Morgan zu? Alle drei Artikel zum Schwerpunkthema fragten sich schließlich, „wie libertär“ die Serie denn nun tatsächlich ist oder zumindest interpretiert werden könnte.

Was 2018 noch fast unerkannt und kaum erwähnt blieb: Die unschöne neue Welt in „The Walking Dead“ ist geprägt von einer Pandemie – die Menschen werden infiziert und erst durch ein neuartiges Virus nach ihrem Tod zu Zombies. Und so stellte damals kaum jemand jene Fragen, die in diesen Wochen des großen Finales viele Fans bewegen: Wie endet die Serie denn nun wirklich? Wird das Virus besiegt? Kehren die Menschen zurück ins „alte Normal“?

Oder wurden wir in und mit „The Walking Dead“ 13 Jahre lang nur halbfiktional auf einen Great Reset vorbereitet, nach dem alles anders und womöglich finster bleiben wird? Am 21. November wissen wir mehr. Wobei: Weitere neue Spin-offs (nach „Fear the Walking Dead“ und „World Beyond“) sind in Planung. Nur: Werden das dann Neben-, Vor- oder Folge-Geschichten zur großen Zombie-Pandemie sein?

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 228.