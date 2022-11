Make love not law Waikatos Traum vom Informationssperrvertrag

19. November 2022

Schweigen als Weg zum Frieden

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

In einer vielbeachteten Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hat die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am 23. September 2022 vor den besonderen Gefahren jedweder – so wörtlich – „mis- and disinformation“ gewarnt. Man wird den Unterschied zwischen diesen beiden Varianten der Fehlinformation wohl am ehesten damit erfassen können, im ersten Falle von einer unbedachtsamen und im zweiten von einer gezielten Falschbotschaft auszugehen. Dies als zutreffend angenommen, läge der Unterschied zwischen Miss- und Desinformation also in der subjektiven Einstellung desjenigen, der sich sachlich unzutreffend äußert. Der – wie Juristen dies nennen – objektive Erklärungsinhalt einer Fehlinformation wäre somit in beiden Fällen derselbe: Der semantische Inhalt der gesprochenen oder geschriebenen Äußerung wiche jedenfalls von der sachlich zutreffenden Lage ab.

Dieses tatsächliche Abweichen der Informationserklärung von dem Informationsgegenstand bereitet der Neuseeländerin ausweislich ihres Vortrages vor der Weltgemeinschaft Sorgen. Die Reichweite von Fehlinformationen habe sich nämlich im globalen Dorf gegenüber der Zeit vor dem weltweiten Internet exzessiv erweitert. Heute beschränke sich das Fehlinformationspotenzial einer unrichtigen Äußerung nicht auf die akut gegenwärtigen Zuhörer eines Redners, sondern jedes Wort trage in sich die Möglichkeit, binnen kürzester Zeit massenweise Menschen auf dem Planeten zu erreichen. Darin liege eine Gefahr, die sich mit den Gefahren von Waffen vergleichen lasse: „Wir erkannten die Gefahren, die die alten Waffen schufen. Wir kamen als Gemeinschaften zusammen, um diese Gefahren zu verringern. Wir schufen internationale Regeln, Normen und Erwartungen. Wir sahen dies nie als Gefahr für unsere individuellen Freiheiten, sondern eher als etwas zu deren Erhaltung.“ (wörtlich: „We recognize(d) the threats that the old weapons created. We came together as communities to minimize these threats. We created international rules norms and expectations. We never saw that as a threat to our individual liberties rather it was a preservation of them.“) In derselben Weise, in der man seinerzeit internationale Waffenkontrollen implementiert habe, solle nun gegen die neuen Gefahren der Miss-Information und Desinformation vorgegangen werden (wörtlich: „The same must apply now as we take on these new challenges.“). Brauchen wir also einen internationalen Informationssperrvertrag?

Die Analogie, Gefahren aus Massenvernichtungswaffen mit Gefahren aus Fehlinformationen gleichzusetzen, ist auf den ersten Blick bestechend. Denn im Ergebnis macht es keinen Unterschied, ob ein Angreifer beispielsweise die Felder seines Gegners von Flugzeugen aus mit Entlaubungs- oder sonstigen Giften bespritzt und auf diese Weise eine Hungernot auslöst oder ob er der dortigen Bevölkerung mit der Beschreibung von Angstnarrativen herkömmliche Landwirtschaft verunmöglicht. In beiden Fällen werden Menschen hungers sterben. Also erscheint es gleichermaßen legitim, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung derartiger Waffen wie auch derartiger mörderischer Gerüchte zu verunmöglichen.

Dennoch bleibt ein Unterschied zwischen einerseits einer militärischen Vernichtungswaffe und andererseits einer sachlich unzutreffenden Information. Eine Sprengstoffladung kann sehr schnell als Sprengstoffladung erkannt werden. Die Beurteilung, ob eine Information sachlich zutreffend ist oder nicht, stellt sich indes regelmäßig als weit komplizierter dar. Während man zum Erkennen einer tödlichen Waffe also meist nur einen einzelnen Experten braucht, der einen fachmännischen Blick auf die Sache wirft, ist die Einordnung einer Botschaft als zutreffend oder unzutreffend oft eine sehr schwierige Aufgabe. Damit steht die Frage im Raum: Wer soll diese Aufgabe wann und mit welchen Konsequenzen bearbeiten?

Die vergangenen zweieinhalb Jahre haben einem neuen Berufsstand, der sich just mit dieser Problematik beschäftigen soll, große Aufmerksamkeit zukommen lassen. Sogenannte „Faktenchecker“ wurden bereits vielerorts in Stellung gebracht, um die Verbreitung von Miss- und Desinformationen im Zusammenhang mit dem Narrativ einer ungesehenen Ausnahmepandemie zu verhindern. Blickt man zurück auf die Arbeit dieser Faktenarbeiter, zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Deren Versuche, die Realität verlässlicher einzufangen und wiederzugeben, als es der allgemeine Schwarm der globalen Diskursteilnehmer im herrschaftsfreien Versuch-und-Irrtum-Betrieb vermochte, dürfen als gescheitert betrachtet werden.

Legendär ist die schon vorpandemische Meldung des deutschen Correctiv-Chefs David Schraven, Hillary Clinton habe anstelle von Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl 2016 gewonnen. Nach Recherchen von Meedia.de erklärte der professionell Korrigierende seinen Lapsus seinerzeit mit einem „technischen Fehler“. Lebte Friedrich Nietzsche noch, würde er vielleicht dazu die Pressemeldung abgesetzt haben, dass technische Fehler einer Maschine stets eigene Fehler just des Menschen selbst bei der Konstruktion und dem Bau dieser Maschine sind. Die spätestens im Nachhinein Kopfschütteln machenden mannigfaltigen Irrungen und Wirrungen der „Faktenchecker“ während der Corona-Pandemie lassen sichtbar werden: Der anstrengende Weg der Wissenschaften, sich der Wahrheit stets nur vorübergehend und immer auch falsifizierbar zu nähern, lässt sich nicht abkürzen. Der Weg zur Wirklichkeit ist unabänderlich mit Unwirklichkeiten gepflastert. Wer sie ausreuten möchte, muss wissenschaftlich arbeiten, er kann sich nicht auf journalistische Ondits zurückziehen, namentlich dann nicht, wenn diese auch noch einem politischen Narrativ Genüge tun sollen.

In den einschlägigen Diskussionen um die Einhegung der Gefahren aus Fehlbotschaften für den ganzen Planeten darf man nicht müde werden, auch Nichtlateiner immer wieder daran zu erinnern: „Fakten“ sind etwas anderes als die Realität. Das Verb „facere“ bezeichnet das Machen von Gegenständen. Jedes Faktum ist etwas Gemachtes. Und wenn eine Sache aus einer Tat herstammt – wenn sie also eine „Tatsache“ ist –, dann steht hinter diesem tätigen Machen immer auch ein menschlicher Macher. Und genau dieser Mensch, der einen bestimmten Gegenstand hier vor uns aufgestellt hat, dieser Mensch hat eigene Vorstellungen, Motive und Ziele. Hersteller von Objekten verfolgen ebenso ihre eigenen Ziele wie Menschen, die Behauptungen aufstellen. Und ob Behauptungen sachlich zutreffen oder nicht, das muss sich immer erst in der Realität erweisen. Niemand kann diese Probe aufs Exempel vorwegnehmen. Selbst „Faktenchecker“ nicht.

Aus alledem erhellt sich etwas Weiteres: Die Tatsache, dass die Schöpfer des Grundgesetzes die Meinungs- und die Wissenschaftsfreiheit in ein und demselben Artikel behandelt haben, war weder ein redaktioneller Zufall noch gar ein Fehler. Das in allem tatsachenunsicheren Meinen liegende Empfinden ist jeder Suche nach Wahrheit stets vorgelagert. Nur wer seine noch unklaren Hypothesen und Vermutungen über das mögliche So-Sein der Welt offen äußern kann, bietet sich und anderen daraus die Chance, Irrtümer auszuräumen und der Wahrheit näherzukommen. Es will scheinen, als sei diese erkenntnistheoretische Konstellation den Absolventen eines Vordiploms in Kommunikationswissenschaften an der Universität von Waikato nicht näher erläutert worden.

Es bleibt abzuwarten, wie die Neuseeländische Ministerpräsidentin – oder gar die Vollversammlung der Vereinten Nationen – auf den kosmischen Gammablitz reagieren werden, der nur gut zwei Wochen nach der Hypothesenkontrollrede Jacinda Arderns auf die Erde einschlug. Sollte sich als richtig erweisen, dass selbst Einsteins Relativitätstheorie nach diesem Gamma-Ray Burst vom 9. Oktober 2022 Makulatur ist, müssen viele Fehlinformationen aus unseren Physikbüchern getilgt werden. Ob am Ende gar auch die Atombombe gar keine ist? Waikato, übernehmen Sie!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 228.