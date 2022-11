Zu den „Midterms“ in den USA Freiheitsfreunde, schaut auf New Hampshire

15. November 2022

Über Wassermelonen, Passionsfrüchte und die freiheitliche Strategie im „Granite State“

von Lukas Abelmann

Es war also wieder einmal so weit. Alle Augen richteten sich auf die USA, als man am 8. November zu den Wahlurnen schritt und der derzeitigen Regierung unter Joe Biden ein Zeugnis ausstellte. Vor allem in republikanischen Kreisen war zuvor stets selbstbewusst von einer anstehenden „roten Welle“ die Rede gewesen, die die Demokraten reihenweise ihrer Positionen entheben und so die beiden Kammern der amerikanischen Legislative, Senat und Kongress, zurück in republikanische Hand führen würde. So wollte man der Politik der Demokraten erst einen Riegel vorschieben und sie dann mit der Wahl eines konservativen Präsidenten im Jahr 2024 endgültig ablösen. Es kam bekanntlich anders.

Eine Woche danach sieht es, vor allem aufgrund großer Zugewinne in Florida, zwar so aus, als würden die Republikaner fortan die Mehrheit im Kongress stellen, aber seit dem 13. November steht fest, dass der Senat weiterhin demokratisch bestimmt sein wird. Einige Tage lang lieferten sich beide Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gingen aus jeweils 49 Duellen als Sieger hervor, während die verbliebenen zwei noch ausgezählt wurden. Da bei einem Patt die Vizepräsidentin die finale Stimme hat, war klar, dass die Republikaner die letzten beiden Wahlen für sich würden entscheiden müssen. In Georgia lagen beide Kandidaten, Raphael Warnock und Herschel Walker, unter der für diesen Bundesstaat wichtigen 50-Prozent-Grenze, wodurch am 6. Dezember Nachwahlen stattfinden werden. Der Mann, der diese Situation verursacht hat, ist Chase Oliver, der von der Libertären Partei aufgestellt wurde und 2,1 Prozent der Stimmen erhielt. In Nevada lag der republikanische Adam Laxalt lange vor seiner Herausforderin Catherine Cortez Masto, sah seinen Vorsprung dann aber auf wenige Hundert Stimmen zusammenschmelzen und verlor ihn an jenem 13. November gänzlich. Für seine Vorhaben wird Biden in den kommenden zwei Jahren daher auch auf republikanische Stimmen angewiesen sein. Nicht mehr und nicht weniger hat dieser Wahlabend auf nationaler Ebene entschieden.

So viel zu Washington. Im Schatten der nationalen Wahlen wurden auch auf der Ebene vieler Bundesstaaten die Regierungskammern neu besetzt, was oft nicht weniger spannend war. An dieser Stelle lohnt es sich für Libertäre, einen Blick auf New Hampshire zu werfen, wo die Aktivisten vom „Free State Project“ (FSP) achtenswerte Erfolge verbuchen konnten. Jene Bewegung wurde bereits in der 226. Ausgabe von eigentümlich frei porträtiert, als der aus Massachusetts zugewanderte Dennis Pratt einen Überblick über die Geschichte, Strategie und Erfolge der Libertären in New Hampshire präsentierte. Zur Erinnerung: Ziel ist es, möglichst viele Liberale und Libertäre in diesem vergleichsweisen kleinen Bundesstaat anzusiedeln, um aus der Rolle einer kleinen Minderheit heraustreten und endlich die Veränderungen anstoßen zu können, für die Freiheitsfreunde seit jeher ihre Stimmen erheben. Die Anzahl jener, die für diese Vision in den „Granite State“ zogen, ist bereits jetzt fünfstellig, und wer einen Blick auf den FSP-Kalender wirft, darf in Echtzeit verfolgen, wie diese Zahl mit jeder Woche weiterwächst. Dort treffen Neuankömmlinge, die ihren Umzug ankündigen, auf Libertäre, die ihnen dabei unter die Arme greifen wollen. Man hilft einander, Freundschaften entstehen, und die freiheitliche Gemeinde wächst und gedeiht.

In New Hampshire standen nun also der Posten des Gouverneurs zur Wahl, ebenso wie das Exekutivkomitee, 24 Senatoren und über 400 Repräsentanten im Kongress. Besonders deutlich fiel die erste Wahl aus: Hier erhielt der republikanische Amtsinhaber Chris Sununu eine komfortable Mehrheit und wird auch weiterhin regieren. Rot bleibt auch das Exekutivkomitee, das die verschiedenen Ausgaben des Landes absegnet und kontrolliert. Wirklich interessant wird es aber, wenn man sich Senat und vor allem dem Kongress zuwendet. Jene Kammern sind es, die die Gesetze formulieren und bestimmen, welche Richtung der Bundesstaat in den Bereichen der Bildung, der Regulierung und des Steuerniveaus einschlägt. Im Freiheitsindex des Cato-Instituts liegt New Hampshire seit Jahren auf Platz eins, und so stellten sich – damit das nicht nur so bleibt, sondern der Vorsprung auch noch ausgebaut werden kann –viele Freiheitsfreunde in der Tradition von Ron Paul also als Republikaner zur Wahl.

Ein kurzer Exkurs zu dieser Strategie: Konservative Stimmen wie der Brite James Delingpole haben bereits vor Jahren die Metapher der Wassermelone popularisiert, um jene Linke zu beschreiben, die in der Öffentlichkeit stets ihre vermeintlichen Sorgen zu Umwelt und Weltklima breittreten, damit in Wahrheit aber nur ihre tiefer liegenden sozialistischen Überzeugungen kaschieren. Für Menschen, die nicht „woke“, dafür aber aufgewacht sind, ist klar, dass solche Figuren allenfalls an der Oberfläche grün, im Innern aber tiefrot sind.

Was sich hier in New Hampshire abspielt, ist damit durchaus vergleichbar, nur freilich wird die Freiheit hier nicht langsam erstickt, sondern verteidigt und ihre Flamme weiter angefacht. Die Kandidaten, die die radikalliberale Vision von Hayek, Mises und Rothbard teilen, mögen außen rot, das heißt republikanisch sein, aber innen sind sie gelb. Mit anderen Worten: libertär. Konsequent und unverfroren für Freiheit und menschliches Erblühen. Sollten Sie in der Zukunft also über diese Art von Republikaner sprechen, so ziehen Sie es doch in Betracht, jene fortan als Passionsfrüchte zu bezeichnen. Außen rot, innen gelb – so sehen sie aus, die Treiber der bürgerlich-liberalen Wende.

Diese Passionsfrüchte standen also in vielen Distrikten zur Wahl. Die libertäre Präsenz in New Hampshire war in jenen Monaten besonders spürbar, da in den vergangenen Jahren viele freiheitliche Organisationen entstanden sind, die gemeinsam für ihre bevorzugten Kandidaten trommeln. Hier ließe sich die „New Hampshire Liberty Alliance“ nennen, welche die Abstimmungen in Senat und Kongress analysiert und es Wählern leicht macht, herauszufinden, wie liberal Abgeordnete wirklich sind. Einen allgemeineren Überblick über Entwicklungen in der Legislative liefert „RebuildNH“, selbstverständlich auch hier durch die libertäre Linse. Ein großes Maß an Lob hat sich auch „Americans for Prosperity“ (AFP) verdient, da hier libertäre Kandidaten identifiziert und mit Graswurzelaktivismus gezielt unterstützt wurden. Nicht selten trifft man bei solchen AFP-Aktivisten auf solche, die in den Monaten vor den Wahlen an Tausende von Türen geklopft und die Standpunkte ihrer Kandidaten mit den Menschen vor Ort diskutiert haben.

Erreicht wurde an jenem Wahlabend nicht nur der Einzug eines erklärten „Free Staters“ in den Senat. Der viel größere Erfolg ist, dass die republikanische Partei nicht nur den Gouverneur stellt und das Exekutivkomitee kontrolliert, sondern über Mehrheiten sowohl im Senat als auch im Kongress verfügt. Das allein wäre aus liberaler Sicht zwar nicht zwingend ein Grund zum Jubeln, wird es aber dadurch, dass mehr als die Hälfte der republikanischen Repräsentanten entweder lupenreine Libertäre sind oder als Sympathisanten des FSP gelten. Die Weichen sind daher gestellt: New Hampshire ist auf Kurs in Richtung Freiheit und zieht mit jedem Tag mehr Menschen an, die es satthaben, systematisch herumkommandiert, abgezogen und schikaniert zu werden – egal, von welcher Partei.

Einen guten Eindruck des liberalen Rückenwinds, den man hier bereits jetzt spürt, liefern die sogenannten „Bildungskonten“, die 2021 verabschiedet wurden. Jene geben nahezu allen Familien im Bundesstaat die Möglichkeit, ihre Kinder von der staatlichen Schule abzumelden und als Folge dieser Entscheidung einen Teil ihrer Steuern zurückzuerhalten. Die Logik ist klar: Sobald man sich bewusst dazu entscheidet, diese Institution nicht mehr in Anspruch zu nehmen, sollte man sie auch nicht länger finanzieren müssen. Das Bundesland geht davon aus, dass einer Familie, die sich genau dazu entschließt, im Schnitt 4.600 US-Dollar pro Jahr zurückerstattet werden. Mit diesen Mitteln lässt sich dann entweder eine private Schule bezahlen, oder man geht direkt dazu über, das eigene Kind zu Hause zu unterrichten. „Homeschooling“ nennt sich das und erfreut sich hierzulande einer immer größeren Beliebtheit. Was in Deutschland leider immer noch mit dem Polizeibesuch quittiert wird, ist in den USA für mittlerweile vier Prozent der Kinder Alltag – Tendenz stark steigend.

Was glauben Sie, liebe Leserin und lieber Leser, nun, welche Reaktion solch ein Gesetzesentwurf in jemandem hervorruft, der den Staat als die zentrale gesellschaftliche Institution ansieht, die uns in die Zukunft und hin zur Erleuchtung führt? Was wird jemand, der tagein, tagaus „Zusammenhalt“ und „soziale Gerechtigkeit“ predigt, damit aber die rücksichtslose Durchsetzung der eigenen Ideologie meint, über diese Bildungskonten denken? Diese Frage beantwortet sich von selbst: Eine solche Person schäumt vor Wut, da hier offensichtlich jemand darauf hinarbeitet, der progressiven Kirche die Finanzierung zu entziehen.

Und nun kennen Sie einen weiteren Aspekt der FSP-Strategie. Es ist nicht nur die Anzahl der in New Hampshire lebenden Freiheitsfreunde, die maximiert werden soll. Der stetige Abbau von Freiheitsbeschränkungen, das Senken der Steuern, das Ignorieren und Torpedieren von Befehlen aus Washington sowie eine immer resolutere und kompromisslosere Verteidigung der individuellen Freiheit haben den angenehmen Nebeneffekt, dass so nicht nur die richtigen Leute angezogen werden, sondern auch ein klares Signal gesendet wird, dass sich die autoritären und totalitären Arschkriecher der Mächtigen gefälligst verziehen können.

Gestatten Sie zum Abschluss eine Anekdote: Die beste Freundin meiner Frau fand sich vor den Wahlen in einer Diskussion mit ihren Studienkolleginnen wieder, bei der eine junge Frau, ihrerseits Anhängerin der Demokraten, nur abwinkte, als New Hampshire zur Sprache kam. Zitat: „Vergiss es. Die sind voll mit Libertären.“ Es ist ein Symptom des Erfolges, dass sich innerhalb der messianischen Linken herumgesprochen hat, dass es in Neuengland viele schöne Ecken gibt, man aber als Progressiver um New Hampshire einen großen Bogen machen sollte. Wie sagte es Dennis Pratt in seinem Interview so schön: „Wir haben unsere Schiffe verbrannt. Wir können nicht zurück! Die Linken können ihre Sachen packen und innerhalb von 30 Minuten in einem von mehreren progressiven, autoritären Bundesstaaten landen. Wir Libertäre können nirgendwo anders hin, es gibt keinen Ort, der für die Freiheit vielversprechender ist. Und wir gewinnen wie verrückt, also warum sollten wir auch das Feld räumen?“ Was bleibt, ist einzig und allein die Frage: Wann packen auch Sie Ihre Siebensachen und siedeln nach New Hampshire um?