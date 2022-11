ef 228 Editorial

14. November 2022

Wir wollen (und müssen) nicht jammern, schließlich haben wir unsere Hausaufgaben jetzt gemacht

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 228, Dezember 2022.

Nachdem die Repression gegen Oppositionelle – und also auch gegen die freien Medien – insbesondere „seit Corona“ in Deutschland mit jedem Monat zunahm, Social-Media-Kanäle gesperrt und Bankkonten plötzlich gekündigt wurden, staatlich alimentierte Antifa-Schläger oder bedrohliche Zuschriften plötzlich seltsam beauftragter Landesmedienanstalten einschüchterten, von immer abenteuerlicheren Diffamierungen und Denunziationen unliebsamer Meinungen durch die Propagandamedien ganz zu schweigen, begann ich im Frühjahr 2022, mir so einige Gedanken über die Zukunft von eigentümlich frei zu machen: Wie lange wird nicht stromlinienförmiger Journalismus in diesem Lande noch ansatzweise toleriert werden? Bis sie auch noch das Kriegsrecht einführen? Gibt es Alternativen und Auswege, unsere Arbeit dann fortsetzen zu können, wenn die Schikanen weiter eskalieren und dieses Land einmal mehr in Gleichschaltung und Totalitarismus versinkt?

Mir kam die „Westpresse“ in den Sinn, über die sich die Bürger der DDR 1.0 informierten, wenn sie konnten. Oder die Schweizer Medien, die in der Nazizeit dieselbe Funktion im deutschsprachigen Raum hatten. Wie wäre es also, für eigentümlich frei ein mögliches Auffangbecken zu gründen, ein Sicherheitsnetz zu flechten – ein Unternehmen im Ausland, das auch gleich mit einem neuen zusätzlichen Programm für Deutschland durchstartet, wachsen und gedeihen kann und dann einfach bereits da ist, wenn es – vielleicht – auch darüber hinaus einmal gebraucht werden wird?

Und so begann ich, an Roland Baader und dessen Schweiz-Flagge im nordbadischen Garten denkend, mit den Planungen für die Freiheitsfunken AG und das neue Portal Freiheitsfunken.info. Zu meiner Überraschung und großen Freude halfen viele ef-Freunde spontan mit und unterstützten das Anliegen an manchen Stellen. Am 8. November erfolgte der Eintrag des Unternehmens im Handelsregister des Kantons Zug. Am 1. Dezember werden 20 libertäre Glücksschmiede auf dem neuen Kolumnenportal Freiheitsfunken.info die Arbeit aufnehmen. Bitte schauen Sie mal rein, es lohnt sich! Und wenn Ihnen gefällt, was sie dort vorfinden werden, dann empfehlen Sie unsere neue Partnerseite bitte weiter. Die Freiheitsfunken sollen sich, für jeden frei zugänglich und reich verlinkt in den sozialen Medien, verbreiten und das Firmament der Welt in einer dunklen Zeit mit den besseren Ideen von Freiheit und Eigentum erhellen.

Vielleicht mögen Sie auch selbst ein wenig mithelfen und uns unterstützen? Gefördert werden die Freiheitsfunken bei Gefallen nämlich von Ihnen, verehrte Leser, durch Patenschaften und Spenden für Hämmer, Schmiedezangen und Gesenke, also für die Arbeitsgrundlagen unserer fleißigen Artikelschmiede.

Als die ersten Vorbereitungen für die nun endlich bald startende Partnerseite vor einem guten Dreivierteljahr begannen, da ahnte ich nicht, wie nahe wir beim Start tatsächlich schon der Einführung des Kriegsrechts in Deutschland sein würden. In der Nacht zum 20. Oktober nämlich hat der Bundestag in einer gezielten Überrumpelungsaktion (siehe dazu auch die beiden Artikel von Sascha Koll und Richard P. Statler in diesem Heft) den Volksverhetzungsparagraphen durch die Hintertür stark verschärft. Die Erfahrung lehrt: Das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit. Gelogen wird auf beiden Seiten der Front, immer, das gehört zum Waffenarsenal dazu. Im Ukraine-Krieg ist Deutschland de facto auch längst Kriegspartei, nicht nur propagandistisch. Und in dieser Situation wird nun das journalistische Hinterfragen von Kriegspropaganda mit Gefängnisstrafen von drei Jahren bedroht – sicher der schlimmste Anschlag auf die Meinungs- und Pressefreiheit seit Gründung der Bundesrepublik.

Aber wir wollen (und müssen) nicht jammern. Schließlich haben wir unsere Hausaufgaben jetzt gemacht. Verehrte Leser, ich wünsche Ihnen wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn mit der vorliegenden neuen Ausgabe! Wir Freiheitsfreunde und Libertären lassen uns nicht unterkriegen, schließlich werden wir mehr gebraucht denn je: Freie Medien jetzt erst recht! Und Sie wissen ja ohnehin: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern und ihren Propaganda-Transmissionsriemen! Mehr Freiheit.

Information

