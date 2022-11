Lichtschlags Beste Mid-America Apartment Communities

06. November 2022

Luxuriöse Apartments im aufstrebenden Süden der USA

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 227, November 2022.

Ausgehend vom angelsächsischen Raum und speziell von den USA, wo sie bereits 1960 eingeführt wurden, traten steuerbegünstigte börsennotierte Real-Estate-Investment-Trusts (REITs) ihren weltweiten Siegeszug an. Mit ihnen kann der Privatanleger auf einfache Art in verschiedenste Portfolios von Immobilien investieren und – als erweiterte Form von Miete ohne jeden sonst damit verbundenen Aufwand – eine oft ansehnliche Dividende kassieren. Doch Vorsicht: Anders als bei hypothekenbasierten Mortgage REITs besitzen lediglich Equity REITs wirkliche Sachwerte. Equity REITs sind meist spezialisiert auf bestimmte Immobilienformen, wobei der Begriff breit ausgelegt wird. So gibt es REITs, die sich auf Einzelhandelsimmobilien oder Bürogebäude konzentrieren, andere verwalten Industrie- und Logistikgebäude, wieder andere Krankenhäuser und Pflegeheime. Sogar Betreiber von Gefängnissen oder Rechenzentren, von Wäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen, von Hotels und Casinos gibt es – und nicht zuletzt auch zahlreiche auf Wohnimmobilien spezialisierte Trusts, die sogenannten Residential REITs.

Einer der größten, genauer gesagt der mit mehr als 18 Milliarden Dollar nach Marktkapitalisierung viertgrößte Residential REIT in den USA (und weltweit, da die zehn größten allesamt in den Vereinigten Staaten beheimatet sind) ist Mid-America Apartment Communities, an der New Yorker Börse NYSE kurz: MAA. Das Unternehmen wurde bereits 1977 gegründet und ist bis heute in Memphis, Tennessee ansässig. Seit 2016 ist MAA im S&P 500 gelistet, nachdem 2013 (Colonial Properties) und 2016 (Post Properties) kleinere Konkurrenten geschluckt werden konnten.

MAA besitzt und verwaltet heute mehr als 300 Vermögenswerte („Apartment Communities“) mit mehr als 100.000 Wohneinheiten, verteilt im weiten, wachstumsstarken Süden der USA mit besonderen Schwerpunkten in den boomenden Staaten Texas und Florida. MAA konzentriert sich dabei auf den Besitz, die Verwaltung und Vermietung, den Erwerb, die Entwicklung und die Sanierung besonders hochwertiger Immobilien, oft ausgestattet mit Swimmingpools, Fitnessräumen und anderen Annehmlichkeiten.

Die Kurve der Aktie lief ähnlich wie die Immobilienpreise im zuzugsgeprägten US-Süden in den letzten 20 Jahren brav von links unten nach rechts oben, so wie wir „Luro“-Investoren uns dies wünschen. Seit 19 Jahren wurde auch die viermal jährlich ausgeschüttete Dividende nicht gesenkt, seit zehn Jahren gibt es kontinuierlich Dividendensteigerungen. Zuletzt lag die Rendite, bezogen auf den aktuellen Kurs, bei knapp drei Prozent.

Ein Schwachpunkt sind die hohen Schulden, so liegt die Debt-to-Equity-Ratio von MAA bei etwa 73. Das ist allerdings für einen Residential REIT auch nicht außergewöhnlich hoch. Natürlich sind Investitionen in Immobilien in einem steigenden Zinsumfeld, zumal bei deutlicher Crash-Gefahr, riskant. Allerdings gehören Immobilien in jedes breit aufgestellte Portfolio mit Langfrist-Perspektive – und da kommt es eben auf die Auswahl an, auf Nutzung und Lage. Warum Mid-America Apartment Communities, Inc. in zehn Jahren besser dastehen könnte als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Erstens: Wir leben in besonders bewegten Wende- und Großkrisenzeiten. Viele Branchen sind krisenanfällig, auch und gerade im Immobilienbereich. Manches wackelt, umso wichtiger wird das „Stock-Picking“, die Auswahl der relativen Gewinner in insgesamt womöglich fallenden Märkten. Wer heute in Industrie- oder gar Büroimmobilien investieren möchte, sollte sehr genau hinschauen, wo sich das noch lohnen könnte. Aber auch, wenn Geschäfte und Fabriken schließen – gewohnt werden muss immer. Selbst wenn viele Menschen in der Not ihr Haus oder ihre Wohnung im Eigentum aufgeben müssen, können Vermieter wie MAA mit ihren Angeboten einspringen.

Zweitens: Auch in den USA und selbst im boomenden republikanischen Süden mit den vielen Zuwanderern aus demokratischen Failed States wie New York und Kalifornien wird die heraufziehende Bereinigungskrise wehtun. Schon jetzt beginnen Immobilienpreise zu fallen – womöglich bricht der Markt zusammen. Schwergewichte wie MAA werden Bruchstücke zu Trümmerpreisen dankend aufsammeln, auch wenn ihnen steigende Zinsen und fallende Bewertungen der eigenen Assets ebenfalls wehtun könnten.

Drittens: Der Run in den Süden wird eher zunehmen. Das neue Silicon Valley liegt in und um Austin in Texas, man fängt dort in den Silicon Hills gerade erst an mit einer typisch amerikanischen Erfolgsgeschichte. Viele der aufstrebenden neuen Zentren, auch in Florida, in Tennessee oder den Carolinas, wirken wie gigantische Magneten – und Mid-America Apartment Communities steckt mittendrin in diesem Kraftfeld und könnte als Lokalmatador weiter von der Anziehungskraft des „Sun Belt“ profitieren.

