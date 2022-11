Ein Erklärungsversuch für interessierte Mitleser Warum ich libertär bin

04. November 2022

Es geht darum, logisch konsistent zu sein, sowie um Moral und menschliches Erblühen

von Lukas Abelmann

Was ich in anderen Menschen besonders wertschätzen kann, ist die Fähigkeit, Lehren aus dem Leben zu ziehen und diese Weisheit dann in wenigen Worten so zu vermitteln, dass es für Zuhörer ein Leichtes ist, die jeweilige Erkenntnis mit auf den eigenen Lebensweg zu nehmen und daraus zu lernen. Eine solche Lehre, die mich seit jeher begleitet, stammt von dem amerikanischen Unternehmer Preston Pysh. Sie lautet: „Gib dir niemals ein Label. Was du damit tust, ist, dein Unterbewusstsein darauf zu programmieren, dieses Etikett, das du dir selbst gegeben hast, zu verkörpern und zu rechtfertigen.“ In politischen Diskussionen sieht man die Auswirkungen dieses mentalen Etikettierens besonders deutlich. In den USA, wo ich lebe, hören Republikaner Demokraten oft überhaupt nicht zu, weil ihr Hirn ihnen zuflüstert, dass ihr Gesprächspartner ja Teil der anderen Mannschaft sei und man dort nicht nach Erkenntnissen zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen zu suchen brauche. Umgekehrt ist es freilich das Gleiche, denn diese Art Engstirnigkeit ist weitverbreitet und natürlich nicht nur bei den Republikanern zu Hause.

Und doch sitze ich nun an meinem Schreibtisch und schreibe einen Artikel, in dem ich exakt diesen Fehler begehe. Ich hefte mir selbst das Etikett „libertär“ an. Der Gedanke dahinter ist nicht, dem Dogmatismus anheimzufallen, sondern die Aspekte eines authentisch-freiheitlichen Weltbilds zu beleuchten, die der Begriff „libertär“ zusammenzufassen versucht. Es gibt mir fortan die Möglichkeit, konkrete politische oder gesellschaftliche Felder anzusprechen und diese im Anschluss, durch eine freiheitliche Linse schauend, zu kommentieren. Ich möchte Situationen und Beispiele aufzeigen, in denen eine mangelnde Perspektive unsere Mitmenschen davon abhält, Schlussfolgerungen zu ziehen, die unsere Gemeinden, unser Land und unsere Welt meines Erachtens zum Besseren verändern würden.

„Libertär“ – man ist geneigt, selbst hier noch einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was dieser Begriff denn im Detail bedeutet. Ich möchte mich an dieser Stelle kurzfassen: Libertäre gibt es in verschiedenen Schattierungen, aber sie alle eint der Wunsch, dass, stärker als dies aktuell in unserer Welt der Fall ist, individuelle Freiheit und Selbstbestimmung an die Stelle von Bevormundung und Fremdbestimmung treten. Für alle, die tiefer in diese Frage eintauchen wollen, werde ich unter diesem Artikel einen Text verlinken, in dem diese verschiedenen freiheitlichen Lager etwas genauer beleuchtet wurden.

Bis heute bin ich der Meinung, dass das Buch „Liberalismus“, das der Ökonom Ludwig von Mises im Jahr 1927 verfasste und das ebenfalls verlinkt ist, die bestmögliche Einführung in dieses Weltbild darstellt. Fragt man sich beispielsweise, warum Libertäre aus der Befürwortung der individuellen Freiheit eine Abneigung gegenüber vielen Staatsmaßnahmen ableiten, dann liefert Mises eine zeitlose Antwort: „Der Staatsapparat ist ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Das Wesen der Staatstätigkeit ist, Menschen durch Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung zu zwingen, sich anders zu verhalten, als sie sich aus freiem Antriebe verhalten würden.“

Sollten Sie, liebe Leserin und lieber Leser, nun die Stirn in Falten ziehen und sich fragen, ob dies nicht eine grob vereinfachende Beschreibung einer vielschichtigen und zentralen gesellschaftlichen Institution ist, dann möchte ich Sie an dieser Stelle gerne bitten, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn Sie im kommenden Jahr ihre Steuern nicht bezahlten. Sie mögen an einem Punkt in ihrem Leben sein, an dem Sie dem Staat weder böse Absichten unterstellen noch ihm generell feindlich gesinnt sind, aber um die Tatsache, dass auf das Missachten seiner Befehle eine Gewaltspirale folgt, an deren Ende sie eingesperrt oder erschossen werden, kommen Sie nicht herum.

Gut, mögen Sie dieser Stelle erwidern, aber ist es nicht der Staat, der in unserer Gesellschaft eine gewisse Ordnung schafft, der dafür sorgt, dass niemand in der Gosse leben muss, der vernünftige Arbeitsbedingungen von Arbeitgebern einfordert und gesellschaftliche Anstrengungen auf viele Schultern verteilt? Der den Schwachen hilft und den Weg ebnet zu mehr Solidarität und Zusammenhalt?

Sollten Sie diese Diskussion je mit einem cleveren Liberalen führen, so wird dieser ihnen zuhören, nicken und ihnen dann eine Antwort geben, die der folgenden nicht unähnlich ist: „Lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen: Ihre Fragen enthalten einen wahren Kern und zeugen von vielen menschlichen Bedürfnissen, die ich zu 100 Prozent teile. Auch ich möchte als Liberaler in einer geordneten Welt leben, in einer Welt, die Sicherheit und Freiheit gewährt, und in der Menschen nicht dazu gezwungen sind, ihr Dasein in bitterer Armut zu fristen. Ich möchte Gemeinschaften, die füreinander Verantwortung übernehmen, zusammenstehen und die Möglichkeit haben, ihren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen. Ich möchte Fortschritt, Fairness, Toleranz. Wo wir auseinanderliegen, ist bei der Frage, wie sich dieses Ideal am besten erreichen lässt.“

Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein: An dieser Stelle erfordert es echte Neugier, um libertäre Argumente wirklich zu verstehen. Nähert man sich ihnen zum ersten Mal, so erscheinen sie oft als nicht intuitiv, was wiederum kein Wunder ist, wenn man in einem Land groß geworden ist, in dem sich vermeintliche Fürsprecher einer liberalen Gesellschaft zumeist damit begnügen, der Unfreiheit schlicht etwas langsamer entgegenzulaufen, als dies ihre Widersacher tun. Daher werde ich in den folgenden Absätzen mein Bestes geben, um zwei zentrale gesellschaftlichen Themen, das Geld und die Wirtschaft, anzusprechen und im Anschluss liberale Lösungen zu präsentieren.

Beginnen wir mit dem Geldsystem. Sei es die Ungleichheit bezüglich Einkommen und Vermögen, die Macht der Finanzindustrie, die Boom-Bust-Zyklen, die sogenannten „Finanzkrisen“ oder Themen wie die Altersarmut – sie sind aus libertärer Sicht untrennbar mit unserem ungedeckten Papiergeldsystem verbunden. Das Gleiche gilt freilich auch für die immer schnellere Geldentwertung des Jahres 2022, die von vielen etablierten Medien allenfalls durch das Prisma der Alternativlosigkeit betrachtet wird. Es ist die sogenannte „Österreichische Schule der Nationalökonomie“, der neben Ludwig von Mises der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek angehört, die in dieser Frage Licht ins Dunkel bringt und den Schlüssel zum Verständnis bereithält.

Zitieren möchte ich an dieser Stelle jedoch keine ökonomischen Textbücher, sondern Stefan Zweig, der uns in seinem liberalen Klassiker „Die Welt von gestern“ aufzeigt, wie es sich im Zeitalter der Geldwertstabilität so lebte: „Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkriege, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein, wenn ich sage: Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit.“ – „Unsere Währung, die Österreichische Krone, lief in blanken Goldstücken um und verbürgte damit ihre Unwandelbarkeit.“ – „Dieses Gefühl der Sicherheit war der erstrebenswerteste Besitz von Millionen, das gemeinsame Lebensideal. Nur mit dieser Sicherheit galt das Leben als lebenswert, und immer weitere Kreise begehrten ihren Teil an diesem kostbaren Gut. Erst waren es nur die Besitzenden, die sich dieses Vorzugs erfreuten, allmählich aber drängten die breiten Massen heran.“

Besonders achten sollten Sie auf den zweiten Satz. Stefan Zweig war kein Ökonom, und doch kommt er auf diesen Seiten immer wieder auf die Stabilität des Geldes zurück. Nun kann man sich dies heute kaum noch vorstellen, aber in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war es tatsächlich so, dass das Preisniveau stabil war. Der damalige Goldstandard setzte dem Geldmengenwachstum enge Grenzen, was in der Kombination mit Effizienzgewinnen in der Industrie und einer höheren Produktion zu gleich bleibenden oder gar leicht fallenden Preisen führte. In einer solchen Welt reichen selbst kleine Gehaltszuwächse, um Jahr für Jahr ein wenig wohlhabender zu werden.

So kommen wir nun auch zu den eingangs erwähnten Schnittmengen der Bedürfnisse. Libertäre wissen Sicherheit durchaus zu schätzen, sind jedoch skeptisch, wann immer ein Politiker diese nach der nächsten Wahl herbeizuzaubern verspricht. Für sie sind Sicherheit und Wohlstand keine Produkte der Politik, sondern des Handels, der freiwilligen Kooperation und einer Gesellschaftsordnung, die das freie Individuum in den Mittelpunkt stellt. Wer an dieser Stelle abschätzig das Gesicht verzieht, dem sei ein Blick in die Geschichtsbücher empfohlen. Jedem Menschen steht das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf eigene Fakten zu.

So fragen Sie sich bitte einmal selbst: Wann wurde mir die freie Marktwirtschaft zuletzt als ein Phänomen erklärt, das Sicherheit schafft? Das in seiner nicht korrumpierten Form untrennbar mit einem stabilen Geld verbunden ist, das modernen Entwicklungen wie der sozial ungerechten Inflation oder der Altersarmut den Boden entzieht? Das gesellschaftliche Katastrophen wie die Finanzkrise des Jahres 2008 verhindert, indem es ihre Verursacher, die staatlich eingesetzten Zentralbanken, vom Spielbrett entfernt? Noch nie? Was Sie nicht sagen! Dann adressieren Sie Ihren zynischen Dankesbrief bitte an die Heerscharen neoklassischer und keynesianischer Ökonomen, die illiberalen Intellektuellen, sowie an die mit hervorragenden ideologischen Scheuklappen versehenen Politiker, Journalisten und Lehrer, die diesen Status quo zu verantworten haben.

Denn ist es nicht so, dass heutzutage viele Menschen die Wirtschaft als überaus komplex betrachten, als eine auf mathematischen Formeln basierende Wissenschaft, die man als Laie in ihrer Tiefe unmöglich verstehen kann? Libertäre würden dieser Auffassung entschieden widersprechen und möchten ihren Teil dazu leisten, dass wirtschaftliches Verständnis wieder dorthin zurückkehrt, wo es hingehört: nämlich in das Repertoire des bürgerlichen Allgemeinwissens. Gäbe man mir die Möglichkeit, jedem Menschen in Deutschland ein Buch in die Hand zu drücken, so würde ich bis heute „Economics in one lesson“ („Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft“) von Henry Hazlitt wählen. Sofern Sie sich in diesen Fragen von den Illusionen des Zeitgeists befreien wollen, kann ich Ihnen die Lektüre jenes Klassikers nur ans Herz legen.

Nicht wenige Libertäre haben genau diesen Werdegang hinter sich: Zuerst stößt man auf die Österreichische Schule, liest Mises, Hayek und Hazlitt und beginnt dann zu verstehen, dass freie Marktwirtschaft in ihrer unverfälschten Form nicht zu Armut und Chaos führt, sondern zu wirtschaftlichem und menschlichem Erblühen. Man spricht diesbezüglich auch von utilitaristischen, vom Nutzen herrührenden Argumenten. Ein höheres Maß an Freiheit bringt positive Veränderungen mit sich und deswegen wird es befürwortet. Eine gänzlich andere Kategorie ist freilich die der Moral. Es sind interessante Fragen, denen man sich nach den ersten Erweckungserlebnissen zuwenden kann: Was ist das eigentlich, der „Staat“? In welchem Verhältnis stehe ich als Individuum zu dieser Institution? Bin ich ein Teil des Staates oder verkörpert er vielmehr eine glorifizierte Form der Fremdbestimmung? Ist es vielleicht nicht nur rein nützlich, dass Menschen frei sind, sondern ist dies gar ein moralischer Imperativ? Welche Rechte habe ich als Mensch? Wem gehört mein Körper? Der moderne Libertarismus entstand nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA genau als Synthese dieser beiden Stränge, der Österreichischen Schule der Nationalökonomie einerseits und der Naturrechtsphilosophie andererseits. Es sind Fundament und Inhalt jenes Weltbilds, das mit dem Wort „libertär“ ein Zuhause finden soll.

Ich hoffe, dass ich mit dieser Einführung Ihr Interesse an den Ideen der Freiheit wecken konnte. Sollte dies der Fall sein, so lade ich sie dazu ein, die genannten liberalen Werke zu entdecken und auch diesem Magazin, eigentümlich frei, eine Chance zu geben. Unter „Warum ef?“ heißt es: „Um mehr Freiheit zu verwirklichen, haben wir dieses Magazin in Eigeninitiative gegründet, ohne einen großen Verlag im Rücken. Andere unterstützen uns dabei. Ziel ist es, dieses Land zu verändern. Nicht weniger. Mit einer starken – und immer stärkeren – Stimme der Freiheit.“

Vielleicht spricht diese Stimme ja auch zu Ihnen. Finden Sie es heraus!

ef:Wie kommt man eigentlich dazu, eigentümlich frei zu lesen?

Ludwig von Mises – Liberalismus

Henry Hazlitt: Economics in one Lesson (Deutsch)