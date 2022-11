Urlaub gefällig? Kommen Sie uns im Juni 2023 in New Hampshire besuchen!

01. November 2022

Das „Free State Project“ lädt Sie ein, beim nächsten PorcFest dabei zu sein

von Lukas Abelmann

Bevor ich zum eigentlichen Thema, unserer Einladung zur Teilnahme an PorcFest im kommenden Juni, komme, gestatten Sie mir einige Sätze zur Lage der Nation.

Seien wir einmal ehrlich: Der aktuelle politische Diskurs in Deutschland lässt sich nur noch ertragen, wenn man ihn als Satire begreift. Im Oktober des Jahres 2022 finden wir uns in einer Situation wieder, in der die Regierung mitsamt ihrer Scheinopposition von einer Frage intellektuell überfordert ist, die jeder intelligente 14-Jährige ohne große Probleme beantworten kann. Diese lautet: Was passiert, wenn ich als Politiker massenweise wetterabhängige Stromquellen, die an einem Tag 50 Prozent meines Stromverbrauchs und am Tag darauf nur noch fünf Prozent decken können, ans Netz schließen lasse und ich gleichzeitig Energieträgern, die eine konstante Basislast liefern können, den Krieg erkläre?

Die Antwort: Ich bekomme erhöhte Preise und ein instabiles Netz. Eines, das verlässliche Werke in Reserve halten muss, weil die glorifizierten „Freiheitsenergien“ tagtäglich Achterbahn fahren und das Land bei der nächsten Dunkelflaute vollends im Stich lassen würden. Ein Netz also, das die Kosten der Stromproduktion künstlich nach oben treibt, weil man nicht erkennen will, dass Solar- und Windkraft eben nicht, wie pseudoliberale Clowns im Wirtschaftsministerium dies verlautbaren, für Freiheit und Kapitalismus stehen, sondern für die schlimmste Form des Interventionismus, einen von politischem Alarmismus getriebenen Zivilisationsrückschritt, eine zwangsweise Verteuerung von Energie sowie für all die individuellen menschlichen Katastrophen, die in den kommenden Monaten und Jahren im Zuge von Firmenpleiten für Deutschland bittere Realität zu werden drohen.

Putins Krieg mag diese Dynamik verstärkt und die kommende Deindustrialisierung vorgezogen haben, aber sie war stets die logische Konsequenz der deutschen Geisterfahrt, die unter dem Titel Energiewende gestartet und als Energieende ihren Schluss finden wird. Eine Renaissance der Atomkraft, wie sie überall auf der Welt in den Startlöchern steht, hätte diese Katastrophe theoretisch abmildern können, ist aber in Berlin nicht erwünscht. Nun denn.

Hier soll es aber gar nicht um die energiepolitische Propaganda der Mächtigen gehen, sondern, welch graziler Übergang, um Ihren nächsten Urlaub. Richtig gelesen! Nachdem ich die große Freude hatte, mich für die 226. Ausgabe von eigentümlich frei mit dem Organisator des PorcFests zu unterhalten, möchte nun meinen Beitrag dazu leisten, möglichst vielen Deutschen die Teilnahme an dieser Traditionsveranstaltung zu ermöglichen.

Auf porcfest.com beschreibt man sich so: „Das PorcFest ist ein mehrtägiges Fest der Freiheit auf Roger’s Campground im Norden von New Hampshire. Seid dabei! Bringt eure ganze Familie mit! Bringt einen Freund mit! Oder zwei! Lagerfeuer, Podiumsdiskussionen, Präsentationen, Filme, Live-Talkshows, Tanzen, Singen, Musik, Essen, Partys, eine rundum freiheitsliebende gute Zeit und vieles mehr gibt es bei der aufregendsten Freiheitsveranstaltung des Jahres zu erleben. Das PorcFest vereint das Beste, was New Hampshire zu bieten hat, in den malerischen White Mountains.“ Weitere Aufnahmen aus den letzten Jahren finden sich auf der genannten Website, die unter diesem Artikel verlinkt sein wird.

Und überhaupt: Wer will nicht einmal Tom Woods live sehen, mit Bob Murphy über die Österreichische Schule debattieren und inmitten von Gleichgesinnten über die Witze von Dave Smith und Robbie Bernstern lachen? Wer möchte nicht inmitten von über 3.000 Freiheitsfreunden über einen Zeltplatz wandern und sich durch die Vielzahl verschiedener Debatten, Reden und Seminare, die improvisierten Verkaufsstände und Zusammenkünfte intellektuell bereichern lassen?

Klassischerweise ist es so, dass man als deutscher Freiheitsfreund zwar von diesen Veranstaltungen in den USA hört, aber es viel zu viele Unsicherheiten gibt, um ernsthaft eine Teilnahme in Erwägung zu ziehen. Wo zur Hölle ist „Roger’s Campground“ und wie komme ich vom Flughafen dorthin? Wo werde ich schlafen? Werde ich, sobald ich dort bin, Anschluss finden und mich ohne Probleme mit dem mehrheitlich amerikanischen Publikum verstehen? Was passiert nach dem Festival: Werde ich schlicht nach Hause fliegen oder gibt es weitere Aspekte des „Free State Projects“, die ich erleben möchte? Ich bin hier, um diese Fragen zu beantworten. Also legen wir los!

Tickets

Die Teilnahme vom 19. bis 26. Juni 2023 kostet 75 US-Dollar für Erwachsene und zehn US-Dollar für Teenager. Kleinkinder können gar für einen Dollar teilnehmen.

Veranstaltungsort

Der bereits genannte Zeltplatz „Roger’s Campground“ befindet sich in Lancaster, New Hampshire, und liegt damit gut drei Autostunden vom internationalen Flughafen in Boston entfernt.

Anreise

Die Gemeinde des „Free State Projects“ ist extrem hilfsbereit und hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es für libertäre Besucher den roten Teppich auszurollen bereit ist. Sollte sich als Folge meines Engagements eine kleine Truppe von ef-Lesern und deutschen Libertären finden, die dieses Abenteuer auf sich nehmen wollen, so verspreche ich Ihnen höchstpersönlich, dass wir eine Autokarawane organisieren werden, die Sie am Flughafen in Boston abholen wird. Allenfalls die Spritkosten werden wir Ihnen in Rechnung stellen, was verschmerzbar ist, wenn man bedenkt, dass der Liter Benzin hier aktuell 0,85 Euro kostet.

Ideal wäre es natürlich, wenn wir das Ganze so organisieren könnten, dass diejenigen, die Teil des PorcFests werden wollen, gemeinsam anreisen. Nicht nur würde das Unterfangen dadurch planbarer, sondern es trüge auch dazu bei, dass man sich bereits vor dem Start des Fests kennenlernte und sich nicht als versprengtes Individuum auf dem Zeltplatz, sondern bereits als Teil einer kleinen deutschen Gemeinschaft wiederfände.

Signal-Gruppe

Unter diesem Artikel werden Sie einen Link finden, mit dem Sie der Signal-Gruppe „Porcfest23 – Wir kommen“ beitreten können. Dort werden wir all die hier angesprochenen Themen diskutieren können. Selbst wenn Sie nur vorsichtig einige Fragen stellen wollen, sind Sie willkommen! Ich werde mein Bestes tun, um Sie bei Erwägung und Planung bestmöglich zu unterstützen.

Wo ein Wille, da ein Weg!

Unterkünfte

Hier gibt es die pragmatische und die luxuriöse Variante.

Pragmatisch: Sie bringen Ihr eigenes Zelt mit und schlafen auf „Roger’s Campground“. Wenn Sie Bedenken haben, dass dies sich nicht so einfach im Flieger transportieren lässt, bleibt die Alternative, vor Ort Zelt, Matratze und Co zu erwerben.

Luxuriös: Auf der Website von PorcFest finden Sie unter „Come & Stay“ den Eintrag „Places to stay“, wo Ihnen die verschiedenen Hotels, die in direkter Nähe zum Zeltplatz liegen, aufgelistet werden. Darüber hinaus gibt es Airbnb, Vrbo und andere Privatwohnungen, die als Optionen infrage kommen.

Urlaub über das PorcFest hinaus?

Nun mögen Sie sich fragen, ob New Hampshire auch über das PorcFest hinaus etwas zu bieten hat. Das tut es!

Sollten Sie das Interview mit dem Organisator des PorcFests, Dennis Pratt, das in der vorletzten Ausgabe von eigentümlich frei abgedruckt wurde, noch nicht gelesen haben, dann holen Sie dies nun bitte nach. Nachdem bereits über 10.000 Libertäre in den „Granite State“ umgesiedelt sind, um hier für mehr Freiheit zu kämpfen, gibt es hier eine Vielzahl freiheitlicher Veranstaltungen. Ob Sie nun bei Londonderrys „Liberty & Cigars“ qualmend über Libertarismus diskutieren, in Dover freisinnig zu Abend essen und anschließend im libertären Klubhaus „The Shell“ neue Verbindungen knüpfen oder den Sonntag dazu nutzen wollen, um dem legendären „Gun Church“ in Henniker beizuwohnen, ist Ihnen überlassen.

Neben freiheitlichen Veranstaltungen gibt es auch Hotels, die von „Free Statern“ betrieben werden. Das Independence Inn beispielsweise, das am malerischen Bow Lake liegt, wechselte 2021 in libertäre Hände und wird seither als reguläres Hotel betrieben. Sollten Sie hier unterkommen wollen, lassen Sie uns darüber in der Signal-Gruppe reden. Da ich die Eigentümer kenne, bin ich mir sicher, dass sich für ein paar deutsche Rothbard-Enthusiasten ein guter Preis verhandeln lässt.

Um ein generelles Gefühl für die Schönheit New Hampshires zu vermitteln, werde ich im Anschluss auch einen Reiseführer verlinken, der Ideen für saisonale Trips, Reiseziele und sonstige Aktivitäten gibt.

Ein Abschlusswort für all jene unter Ihnen, die sich einen längeren Urlaub in New Hampshire vorstellen können: Ohne Auto geht in den USA gar nichts. Ein solches müssten Sie daher mieten.

Bedingungen für die Einreise in den USA

Für Deutsche war die Einreise in die USA lange Zeit recht problemlos, da hierfür nichts weiter als ein sogenanntes „ESTA“-Formular benötigt wurde, dessen Beantragung kinderleicht ist. Im Jahr 2022 kommt leider immer noch hinzu, dass Sie belegen müssen, vollständig gegen Covid-19 geimpft zu sein. Den entsprechenden Link des Auswärtigen Amtes finden unter diesem Artikel.

Schlusswort

Sollte ein Trip nach New Hampshire für Sie also infrage kommen, so treten Sie der verlinkten Signal-Gruppe bei! (Für den Fall, dass es Probleme mit dem Link gibt, füge ich auch meine amerikanische Nummer an.) Ich werde dort zur Verfügung stehen, um weitere Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Planung zu helfen. Dass wir dies in einer Chatgruppe tun, stellt gleichzeitig sicher, dass Sie sich als Interessenten miteinander austauschen und gegenseitig kennenlernen können.

Also, worauf warten wir?

Link zur Signal-Gruppe

Lukas Abelmanns amerikanische Nummer: +603 957 2076

Über PorcFest

Der Kalender des „Free State Projects“

Independence Inn

VisitNH-Website

Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes