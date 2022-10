Im Visier, die Waffenkolumne Waffen in Geschichte und Gegenwart

28. Oktober 2022

Zeitreise von schutzlosen Frühzeitmenschen in die wehrhafte Moderne

von Andreas Tögel

Bevor unsere Vorfahren lernten, Waffen herzustellen, war die Erde für sie ein außerordentlich ungemütlicher Ort. Überall wimmelte es von großen und gefährlichen Tieren, denen die frühzeitlichen Menschen nur wenig entgegenzusetzen hatten: Sie konnten weder besonders schnell laufen, noch standen ihnen starke Kieferknochen oder krallenbewehrte Pranken zur Verfügung. Zu dieser Zeit waren die Menschen weniger Jäger als gejagtes Wild. Das änderte sich erst mit Erfindungen, die es ihnen ermöglichten, ihre körperliche Unterlegenheit gegenüber starken Prädatoren auszugleichen.

Frühe Nah- und Distanzwaffen

Keulen und Steinäxte dienten als früheste Waffen, die gewiss nur Schutz auf kurze Distanz boten. Die Erhöhung der Reichweite war die erste große Herausforderung: Speere wurden bereits vor rund 300.000 Jahren eingesetzt. Speerschleudern sowie Pfeil und Bogen waren die ersten „Fernwaffen“, die in der frühen Jungsteinzeit, also 30.000 bis 10.000 Jahre vor Christus, eingesetzt wurden. Die frühesten Armbrüste standen im antiken Griechenland ab etwa 500 Jahre vor Christus im Gebrauch. Nach der Erfindung des Schießpulvers wurden in Europa ab dem 15. Jahrhundert die ersten Handfeuerwaffen in Gestalt von Arkebusen (Hakenbüchsen) hergestellt. Deren Ladung wurde mittels glimmender Lunten abgefeuert. Diese Gewehre waren schwer, unpräzise und konnten aufgrund ihres Funktionsprinzips bei Wind und Regen kaum eingesetzt werden. Noch war der taktische Vorteil von Handfeuerwaffen gering.

Es folgte die Entwicklung von technisch aufwendigen Radschlosswaffen, bei denen die Zündung der Geschossladung durch ein Reibrad und ein Funken schlagendes Stück Pyrit (Eisendisulfid) stattfindet. Danach kamen die einfacher und billiger zu produzierenden Steinschlosswaffen auf. Mit der Erfindung des Zündhütchens begann der Siegeszug der Perkussionswaffen, die zusammen mit der Entwicklung des Minié-Geschosses einen wesentlichen Schritt nach vorn bedeuteten. Die Präzision und Einsatzreichweite stiegen durch Letzteres erheblich. Wettereinflüsse (vordergründig Nässe) spielten nun keine Rolle mehr. Doch nach wie vor musste die Ladung (Pulver und Geschoss) durch die Laufmündung eingebracht werden, was einen hohen Zeitaufwand bedeutete.

Hinterlader-Büchsen als kriegsentscheidender Vorteil

Die ersten Hinterlader-Büchsen brachten mannigfaltige Vorteile mit sich: Die Schussfolge konnte gegenüber Vorderladern um das Drei- bis Vierfache gesteigert werden und das Laden wurde auch im Liegen möglich. Der Schütze bot damit ein deutlich kleineres Ziel. Das von der preußischen Armee eingeführte „Zündnadelgewehr“ (System Dreyse von 1840) spielte eine wesentliche Rolle im „Deutschen Krieg“ von 1866, als die mit Vorderlademusketen ausgestatteten österreichischen und sächsischen Truppen bei Königgrätz eine schwere Niederlage gegen die Preußen erlitten.

Die Entwicklung von Ganzmetallpatronen und Gewehren mit Magazinen, die, ohne nachzuladen, eine mehrfache Schussabgabe ermöglichten, bildeten weitere Meilensteine in der Geschichte der Waffen. In Europa wurde auf Zylinderschlosssysteme mit Kastenmagazinen gesetzt (wie das System 1888 von Mauser), während in den USA zunächst Unterhebelrepetiersystemen mit unter dem Lauf angebrachten Röhrenmagazinen, wie von Henry und Winchester (1862 und 1873), der Vorzug geben wurde.

Revolver, wie der legendäre Colt „Peacemaker“ von 1873, mit einem rotierenden, sechs Metallpatronen fassenden Magazin, und halbautomatische Pistolen, mit bis zu zehn Patronen aufnehmenden Kastenmagazinen wie die Mauser C96, markierten die Entwicklung auf dem Gebiet der Faustfeuerwaffen. An der mechanischen Funktion dieser Waffen hat sich im Prinzip bis heute nicht viel geändert. Insbesondere die eingesetzten Materialien, die Magazinkapazität und die Kaliber-Vielfalt wurden diversifiziert.

Die modernen Feuerwaffen ermöglichen es, die körperliche Überlegenheit jedes Gegners auszugleichen. Nicht zufällig lautete ein Werbeslogan des berühmten US-amerikanischen Waffenentwicklers Samuel Colt: „Gott schuf die Menschen. Samuel Colt machte sie gleich.“ Welch Ironie, dass die von der Gleichmacherei besessene Linke im Fall des Privatwaffenbesitzes die Chancengleichheit bekämpft!

