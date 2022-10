Staatlicher „Bildungsauftrag“ Wenn das Kind in die Bärenschule gehen muss

25. Oktober 2022

Oder: Wie man sich die Haustürklingel spart

von Kurt Kowalsky

Ein deutsches Oberlandesgericht (OLG) hat dem Staat bescheinigt, dass sein System der Zwangsbeschulung von Kindern noch stark verbesserungswürdig ist. Sogar ich, der noch die Segnungen der mit einem Rohrstock prügelnden staatlich vereidigten Lehrkräfte erhalten durfte, habe noch etwas dazugelernt.

In den 60er Jahren des vorherigen Jahrhunderts ließ wohl das Einschlagen auf Schülern langsam nach und wurde durch Erpressungs- und Nötigungsmethoden ersetzt. Aber so ein Schädelbasisbruch eines Kindes hat „noch keinem geschadet“ – also zumindest keinem der prügelnden Lehrer. Im Rückblick bereue ich es heute noch, dass ich mir mit 20 oder so keinen dieser pädagogischen Wichser nachträglich gegriffen habe. Aber man war eben zu stark dem Diskurs verhaftet.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Frauen beiderlei Geschlechts, jetzt meine Bemerkung mit dem Diskurs intellektuell nicht so richtig auf die Reihe bekommen, macht das nichts, denn das eine Mal fängst du den Bären, das andere Mal fängt er dich.

War nur Spaß! Das Wesen der Staatstätigkeit ist ja kein Katz-und-Maus-Spiel, sondern Gewaltherrschaft mit Politzirkus. Man fängt also den Bären nie, will man seine bürgerliche Existenz nicht aufs Spiel setzen. Und genau so ging es einem Elternpaar im Raum Offenburg, das sein Kind nicht zur Schule schickte.

Diskurs im staatlichen Subordinationsgefüge bedeutet nämlich, um im Bild mit dem Bären zu bleiben, dass sich die Bürger gegen die übergriffigen Horden der Bären bei anderen Bären beschweren oder beklagen dürfen. Gestützt auf die stets gegenwärtige Gewalt des Staates, urteilen dann vom Staat ausgebildete und bezahlte „Funktionäre“ darüber, ob sich die vom Staat beauftragten und bezahlten Bediensteten an die vom Staat verkündeten und gesetzten Normen gehalten haben oder nicht. Das ist der vielgerühmte Rechtsstaatsgrundsatz.

Nein, das hat der staatlich bezahlte Lehrer im Staatsbürgerunterricht wahrscheinlich so nicht verdeutlicht, obwohl er zumindest nach den Zulassungs- und Ausbildungsordnungen für Lehrkräfte gehalten ist, (Zitat) „die öffentliche Herrschaftsgewalt zu begründen und zu rechtfertigen“. Dass irgend so ein Oberlehrer etwas von Volksherrschaft erzählt, wird schon stimmen. Bereits dann, wenn er begründen sollte, warum er nicht von den Eltern ausgesucht und bezahlt, sondern von den öffentlichen Herrschern und mit durch Steuern abgepresstes Geld entlohnt wird, wäre wohl der Gemeinschaftskundeunterricht gelaufen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe leistet diesbezüglich jetzt Nachhilfe und urteilte, dass das Ziel der Schulpflicht nicht nur die Vermittlung von Wissen und sozialen Fähigkeiten sei, denn diese seien möglicherweise auch zu Hause im Familienkreis erlernbar (hört, hört), sondern sie diene auch der Erfüllung des staatlichen Erziehungsauftrages (Beschluss vom 25.8.2022, Az. 5 UFH 3/22).

Vielen herzlichen Dank! Und ich Bildungsversager dachte bisher, dass die prügelnden Oberstudienräte an meiner Schule lediglich ihrer ihnen obliegenden Wissensvermittlung Nachdruck verleihen wollten, bevor sie durch Nötiger und Erpresser ersetzt wurden. Dass sie den staatlichen Bildungsauftrag zu erfüllen hatten, wird mir jetzt erst klar. Und damit es den betroffenen Eltern auch klar wird, drohte ihnen das OLG Karlsruhe mit dem teilweisen Entzug des Sorgerechts.

Na, wer so vom Bären gefangen wird, braucht sich über den rationalen Diskurs auch keine Gedanken mehr zu machen. Die Eltern, so das Gericht, würden ihre eigene Einschätzung über die des Gesetzgebers stellen und damit nicht nur die Entwicklung des Kindes zu „einer selbstverantwortlichen Persönlichkeit, sondern auch dessen gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft“ gefährden. Und ich dachte bisher, es wäre genau umgekehrt.

Jetzt ergibt auch der mich neulich ereilte frühmorgendliche Anruf eines Polizeibeamten auf meinem Handy einen Sinn. Es klingelte und klingelte und ich dachte so lange „Leckt mich am Arsch“, bis ich dann doch abnahm. Ein Herr stellte sich mir mit Dienstrang als Kriminalpolizist vor, entschuldigte die frühe Störung und teilte mir mit, dass ein Sondereinsatzkommando bei einer Mieterin die Tür eingetreten habe.

Ich frage zurück: „Warum, war die Klingel kaputt?“ Der Polizist griente und meinte, jetzt sei es zu spät, darüber zu diskutieren. Da die Mieterin in ihrem Schock nicht mehr in der Lage sei, zu telefonieren, solle ich einen Schreiner besorgen, schließlich sei es ja meine Tür. Ich trank meinen Kaffee aus und fuhr dorthin. Die Frau war immer noch nicht ansprechbar. Die Tür war ebenfalls nicht mehr zu retten.

Scheiß Bildungslücken! Hätte ich da schon gewusst, dass es dabei um die Herausbildung von selbstverantwortlichen Persönlichkeiten und die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft geht, hätte ich auch auf die Gegensprechanlage am Haus verzichten können.

Im Raum Offenburg werden sie ihre eigenen Lehr- und Polizeikräfte haben. Ich kenne deren Umgangsformen nicht. Vielleicht sollte man aber als Eltern vorsorglich die Wohnungstür nur anlehnen, denn irgendwann werden auch dort bewaffnete Bildungsbürger in Uniform auftauchen, um das Kind zur gleichberechtigten Teilnahme an der Gesellschaft in die Schule zu prügeln. Und wenn schon das Kind weg ist, bleibt dann wenigstens die Tür heil.