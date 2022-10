Zur Atomkraftentscheidung der Bundesregierung Die Deindustrialisierung ist besiegelt

24. Oktober 2022

Mit dieser Entscheidung wird der deutsche Mittelstand untergehen – und mit ihm die FDP

von Lukas Abelmann

Fassungslosigkeit und Ohnmacht machten sich an diesem 17. Oktober in Deutschland breit, zumindest bei jenen Menschen, die sich in den vergangenen Jahren die Fähigkeit zum eigenständigen Denken bewahrt haben. Was war passiert? Nachdem über Monate ein Konflikt zur Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP schwelte, stellte der Bundeskanzler Olaf Scholz an jenem Montag seine Kollegen nun vor vollendete Tatsachen. Neben den Meilern Isar 2 (Bayern) und Neckarwestheim (Baden-Württemberg) soll nun auch das niedersächsische Emsland über den 31. Dezember dieses Jahres hinaus und „längstens zum 15. April“ weiter am Netz bleiben. Es braucht kein Diplom in Energiewissenschaft, um zu verstehen, dass sich hinter dieser Nachricht kein Sieg der Vernunft über die Ideologie verbirgt, sondern eine gesellschaftliche Katastrophe und ein Himmelfahrtskommando für die deutsche Industrie. Es nimmt einem schlicht den Atem, wenn man die Berichterstattung der etablierten Medien verfolgt und Zeuge wird, wie dort die unvermeidlichen Folgen dieser Entscheidung systematisch verschleiert werden und man weiterhin versucht, dieser Regierung Staatsgröße anzudichten, während sie, eine nach der anderen, die tragende Säulen des deutschen Wohlstands wegtritt. Dieser dummdreiste Hofjournalismus, der sich von der „Zeit“ über die „Welt“ bis hin zur „FAZ“ erstreckt, mag für den Moment die verantwortlichen Politiker aus der Schussbahn nehmen, kann aber nichts an der Tatsache ändern, dass die Beerdigung der Atomkraft in Deutschland unweigerlich zum Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen führen wird und in puncto politischer Rücksichtslosigkeit in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik ihresgleichen sucht. Warum das so ist, mögen die folgenden Abschnitte erklären.

Die deutsche Energiewende, zum Ersten: Im Jahr 2021 setzte sich der deutsche Energiemix folgendermaßen zusammen: 39,7 Prozent kamen aus erneuerbaren Energien, 28,5 Prozent aus Braun- und Steinkohle, 15,3 Prozent aus Erdgas, 11,7 Prozent aus der Kernenergie und weitere 5,2 Prozent aus sonstigen Quellen. Zunächst einmal ist es ein Fehler, jene Quellen als gleichartig zu betrachten, da sie alle erhebliche Unterschiede bezüglich ihrer Verlässlichkeit, ihres Preises und ihrer Emissionen aufweisen. Wind- und Solarenergie beispielsweise sind wetterabhängig, während Kohle, Gas und Kernkraft imstande sind, eine verlässliche Grundlast zu liefern. Fossile Energieträger stoßen CO2 aus, was wiederum für Windräder, Photovoltaikanlagen und die Atommeiler nicht gilt. Eine Politik, die diese Verschiedenartigkeit der Energien nicht anerkennt, ist von Beginn an zum Scheitern verurteilt.

Die deutsche Energiewende, zum Zweiten: Die aktuelle Bundesregierung strebt nun an, 2023 die Kernkraft und 2038 die Kohle vom Netz zu nehmen. Zusammen waren diese beiden Quellen im vergangenen Jahr für über 40 Prozent der deutschen Stromerzeugung verantwortlich. Sie werden bemerkt haben, dass man sich hier dem Kampf gegen zwei Energieträger verschrieben hat, die verlässlich Strom liefern können und damit fundamental anderer Natur sind als wetterabhängige Erneuerbare. Kann das gutgehen?

Die deutsche Energiewende, zum Dritten: Strom ist nicht die einzige Energie, die ein Land wie Deutschland benötigt. Wärme wird in vielen Gebäuden mit Erdgas erzeugt, und nahezu der gesamte Verkehr basiert auf Mineralöl. Möchte man in der Zukunft auch diese Sektoren „elektrisieren“, so reicht es nicht aus, 100 Prozent des heutigen Stromverbrauchs durch CO2-freie Energien zu decken. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass ein Übergang zu Wärmepumpen und Elektroautos den Stromverbrauch deutlich wird ansteigen lassen. Anstatt den Bedarf des Jahres 2022 im Blick zu haben, sollte man gut und gerne auf eine Verdopplung der Stromerzeugung abzielen, wenn es am Ende reichen soll. Diese Frage muss erlaubt sein: Als wie realistisch schätzen Sie es ein, dass Sie am Ende dieser „großen Transformation“ (Angela Merkel) den gleichen Lebensstandard haben wie im Jahr 2021, wenn bereits heute die Strompreisentwicklung an den Verfall der Mark im Jahr 1923 erinnert?

Die deutsche Energiewende, zum Vierten: wenn ein Politiker nun dieses Ziel der Klimaneutralität verfolgt, dann könnte man als Außenstehender meinen, dass er oder sie ein besonderes Interesse an verlässlichen und zugleich emissionsfreien Stromquellen hätte. Außerhalb Deutschlands kann man dies auch beobachten, wenn man einmal auf die Renaissance der Kernkraft schaut, die in nahezu der gesamten entwickelten Welt in den Startlöchern steht.

So startete beispielsweise Emmanuel Macron seine Präsidentschaft mit dem Ziel, den Anteil der Kernkraft an der französischen Stromerzeugung von 75 auf 50 Prozent zu senken, bevor er 2021 eine Kehrtwende vollzog und nun den Neubau von mindestens sechs Reaktoren anstrebt. Im Zuge des Ukraine-Konflikts machte Großbritannien einen ähnlichen Sinneswandel durch und plant aktuell die Fertigstellung acht neuer Reaktoren bis 2030. Den erstmaligen Einstieg in die Kernkraft planen rund 30 Nationen auf der Welt, darunter Deutschlands direkter Nachbar Polen. In den Schatten gestellt wird dies alles von China, wo man plant, bis zum Jahr 2035 mehr Reaktoren ans Netz zu nehmen, als es die gesamte Welt in den vergangenen 30 Jahren fertiggebracht hat. Und auch in den USA tut sich etwas: Erst im September veröffentlichte das Energieministerium eine Studie, der zufolge rund 80 Prozent der Kohlekraftwerke des Landes stillgelegt und am gleichen Ort günstig mit Kernreaktoren ersetzt werden könnten. Wir reden hier, ähnlich wie im Falle von China, von Hunderten neuer Kraftwerke. Es scheint fast so, als wären in den Köpfen gewisser deutscher Politiker Trennwände eingezogen worden, die verhindern, eine Chance, welche die ganze Welt nun beim Schopfe packt, zu erkennen.

Die deutsche Energiewende, zum Fünften: Wenn Sie nach diesen Ausführungen noch immer voller Vertrauen auf den politischen Diskurs in Deutschland schauen, dann wird Sie vielleicht nachfolgende Tatsache eines Besseren belehren. Nun spitzen Sie bitte einmal die Ohren: Kohlekraftwerke lassen sich CO2-frei betreiben.

Wie bitte? Jene Kohle, die an wind- und sonnenarmen Tagen oft mehr als 40 Prozent des deutschen Stroms produziert und die man als Industriezweig trotz der bereits jetzt explodierenden Strom- und Energiekosten innerhalb der nächsten 16 Jahre beerdigen will? Ganz richtig. Ich zitiere den ehemaligen Umweltsenator Hamburgs, Fritz Vahrenholt: „Man könnte die bestehende Kraftwerksflotte mit einer CO2-Abscheidung versehen. Diese Technologie wurde in Deutschland in der ‚Schwarzen Pumpe‘ entwickelt. Braunkohle ist wettbewerbsfähig, der preiswerteste Energieträger überhaupt.“ Wenn wir uns wirklich in einer „Klimakrise“ befinden, die durch unsere CO2-Emissionen verursacht wurde und die unsere Zukunft auf diesem Planeten gefährdet, dann müsste so etwas doch Beachtung finden. Stattdessen wurde diese Technologie von den Grünen aktiv bekämpft und unter Angela Merkel verboten. Merken Sie, dass hier etwas nicht so recht stimmt?

Wir halten fest: Selbst wenn man die grüne Behauptung, wir befänden uns einem existenziellen Klimanotstand, für bare Münze nähme (und sollten Sie dies tun, so ziehen Sie bitte in Erwägung, die Bücher von Michael Shellenberger, Björn Lomborg, Fritz Vahrenholt, Steven Koonin und Alex Epstein zu lesen), käme man nicht umhin, das Erreichen einer CO2-Neutralität über alle Energiesektoren hinweg als eine so gigantische Aufgabe anzusehen, dass man sich davor hüten würde, Stromquellen, die verlässlich und emissionslos sind, von vornherein vom Tisch zu wischen.

Wenn Sie dies verstanden haben, treten Sie nun bitte, wenn auch nur gedanklich, einen Schritt zurück. Was Sie in jenem letzten Absatz gelesen haben, gilt – unter einer Bedingung. Sie gilt, wenn Sie bei diesem Übergang von fossilen zu emissionsfreien Energien nicht blind die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt verteufeln und anerkennen, dass verlässliche, bezahlbare Energie der Ast ist, auf dem über sieben Milliarden Menschen sitzen. Sie gilt, wenn Sie in der Lage sind, die Vor- und Nachteile jeder politischen Handlung abzuwägen, und Sie nicht ohne Rücksicht auf Kollateralschäden Ihre starre Ideologie durchsetzen wollen. Sie gilt, wenn Sie zuerst die Realität wahrnehmen und anschließend Forderungen ableiten, anstelle erst Forderungen zu stellen und dann zu versuchen, die Realität in das enge Korsett Ihres Weltbildes zu zwängen. Sie gilt, wenn Sie diesen Übergang meistern wollen, ohne revolutionäre Umbrüche zu provozieren.

Unter diesem Artikel werden Sie den Link zu einem Twitter-„Faden“ finden, in dem der Schweizer Journalist Alexander Stahel am Beispiel des vergangenen Septembers die „Herausforderung“ (Zyniker mögen an dieser Stelle das Wort „Unmöglichkeit“ einsetzen) der deutschen Energiewende aufzeigt. Wenn nahezu 40 Prozent des Stroms aus wetterabhängigen Quellen stammen und man sich dann Wolken und Windstille gegenübersieht, werden die Mengen an Strom, die man importieren muss, schnell gigantisch. Aktuell mag das noch halbwegs funktionieren, aber was passiert, wenn man einerseits verlässliche Stromerzeuger wie die Kernkraft und die Kohle ohne Not in die ewigen Jagdgründe schickt und andererseits die Stromerzeugung verdoppeln muss? Ein vorurteilsfreier Blick auf die Situation Deutschlands lässt keinen anderen Schluss zu: Die Energiewende wird, so wie sie aktuell konzipiert ist, meilenweit hinter den Zielen zurückbleiben, Strom erst zum Luxusgut machen und dann eine wirkliche Knappheit heraufbeschwören, woraufhin der Lebensstandard zwischen Ems und Oder tiefer fallen wird, als sich dies viele vorstellen können. Es liegt auf der Hand, dass dies nicht (mehr) der Boden sein wird, der eine Industrienation behausen kann. Deutschland wird kein „Vorreiter bei erneuerbaren Energien“ sein, sondern ein für die gesamte Welt abschreckendes Beispiel, das die Konsequenzen aufzeigt, die man zu erwarten hat, wenn man den Zivilisationsfeinden im grünen Gewand das Ruder in die Hand gibt.

Kritiker dieser Aussagen mögen nun einwenden, dass dies überzogen, zu einseitig und negativ sei und dass man ja innerhalb der Regierung durchaus über den schnelleren Ausbau von Stromtrassen rede, über Wasserstoffkraftwerke, Biomasse, Geothermie und so weiter und so fort. Das mag so sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die letzten zwei Jahrzehnte jeden Zweifel daran ausgeräumt haben, dass die Grünen dieses Unterfangen mit humanistischen Vorzeichen angehen. Anstatt die Gefahr der Situation für die deutsche Gesellschaft, ihre Wirtschaft und ihr soziales Gefüge zu erkennen, kämpft man dort inmitten der größten Energiekrise der BRD-Geschichte weiter für das Abschalten CO2-freier Energie. Hier wird eindeutig nicht mit Vernunft abgewogen, wie man Umweltschutz und menschliches Wohlergehen miteinander in Einklang bringen kann. Fossile Energieträger, die uns Menschen in Wahrheit unabhängiger und sicherer vor den Launen der Natur gemacht haben, sind des Teufels und müssen weg – koste es, was es wolle. Es mag nur eine von sechs Parteien im Bundestag sein, die die Speerspitze dieses Wahns bildet, aber Deutschlands Schicksal wird dadurch besiegelt, dass plan- und rückgratlose Berufspolitiker bei den Linken, in SPD, CDU und FDP lieber auf Schmusekurs zum Zeitgeist gehen, anstatt eins uns eins zusammenzuzählen und sich nicht länger zu nützlichen Trotteln dieser am Ende des Tages menschenfeindlichen Agenda degradieren zu lassen.

Welch ein Übergang zu Christian Lindner. Der Finanzminister ließ am 17. Oktober über Twitter, nachdem er einige Stunden zuvor auf derselben Plattform noch mit „Extinction Rebellion“ gekuschelt hatte, Folgendes verlautbaren: „Es ist im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten. Der Bundeskanzler hat nun Klarheit geschaffen. Die weitere Nutzung des Kernkraftwerks Emsland ist ein wichtiger Beitrag für Netzstabilität, Stromkosten und Klimaschutz. Der Vorschlag findet daher die volle Unterstützung der Freien Demokraten. Die gesetzlichen Grundlagen können wir sofort gemeinsam schaffen. Auch für den Winter 2023/2024 werden wir gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten. Darauf können sich die Menschen nach der heutigen Entscheidung verlassen.“ Zwei Tage später erklärte er dann bei Maischberger, sich weiterhin dafür einsetzen zu wollen, dass die Kernkraftwerke länger als nur bis zum kommenden Frühjahr laufen, gestand aber ein, die Grünen zu jenem Zeitpunkt „nicht durch weitere Forderungen quälen“ zu wollen. Bitte, was?

Nahezu täglich lässt sich beobachten, wie deutsche Traditionsunternehmen, welche die Weimarer Republik, die Hyperinflation, die große Depression, Hitler und den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, an der aktuellen Energiekrise zugrunde gehen, und der selbst erklärte Repräsentant des deutschen Liberalismus hat nichts Besseres zu tun, die Krisenverursacher zu hofieren und das drohende deutsche Energieende mit Verweisen auf „Freiheitsenergien“ zu verklären? Konsequent wäre es angesichts dieser Sabotage der Grünen gewesen, die Koalition aufzukündigen und Neuwahlen vor jenem 15. April in die Wege zu leiten. Dass dies nicht geschehen ist, wird die FDP in den kommenden Jahren noch bitter bezahlen. Hätte man den Mumm zu diesem Schritt gehabt, wäre kurzfristig sicher mit Gegenwind zu rechnen gewesen. Dem geht man nun aus dem Weg – nur wird der Preis für diese vorläufige Ruhe sein, für Jahrzehnte als Totengräber der deutschen Industrie wahrgenommen zu werden. Verdient wird er sein, dieser Untergang.

Und doch bleibt am Ende ein Hoffnungsschimmer: In den kommenden Monaten wird es schlicht unmöglich werden, vor dem totalen Versagen der politischen Eliten noch weiter die Augen zu verschließen. Es sind solche Situationen, in denen man mit anderen Kräften der bürgerlichen Mitte den Grundstein für einen Neubeginn legen kann. Und eines steht nach jenem 17. Oktober fest: Die FDP wird bei dieser Wende definitiv keine Rolle spielen.

