Make love not law Faules Obst macht giftigen Salat

Wer erkennt, was wirklich ungenießbar ist?

von Carlos A. Gebauer

Zu den grundlegenden Herausforderungen des Lebens gehört, sich in der Realität zu orientieren. Eine solche Orientierung erfordert zumindest zweierlei: Man muss die Umgebung, erstens, in seiner Vorstellung so erfassen, wie sie sich in der Außenwelt tatsächlich darstellt. Und man muss die Informationen über diese realitätsgetreuen Abbilder, zweitens, im eigenen Kopf widerspruchsfrei ordnen. Gelingt das eine oder das andere nicht, sind schmerzhafte Kollisionen mit der Welt leider nicht zu vermeiden – so ist das Leben.

Besonders unerfreulich gestaltet sich all dies indes dann, wenn die in Rede stehende potenzielle Schmerzvermeidung nicht von dem Betreffenden für sich selbst organisiert wird, sondern wenn er unwillentlich den Orientierungsbemühungen anderer ausgesetzt wird. Konkret: Hat eine Gesellschaft sich Strukturen gegeben, in denen Behörden mit staatlichem Machtanspruch allgemeinverbindliche Realitätserkennung betreiben und auf der Grundlage dieser amtlichen Weltbilder vollziehbare Handlungsanweisungen erteilen können, dann sind die Richtigkeit dieser fremden Welterkenntnis und der Verhaltensanordnung für das Individuum nicht selten von schlicht existenzieller Bedeutung.

In der sogenannt zivilisierten Welt haben wir noch nicht von dem Fall gehört, dass eine Behörde einen Durstigen mit ordnungsbehördlichem Vollstreckungszwang zum Trinken an die sommerliche Luftspiegelung am Ende einer Straße befohlen hätte. Demgegenüber haben wir in den vergangenen Jahren aber offenkundig exzessiv erlebt, dass amtliche Vorstellungen über das Bestehen einer Lebensgefahr und über tragfähige Strategien zu deren Bewältigung zum allgemeinen Maßstab menschlichen Verhaltens erhöht wurden: Auch eine nur möglicherweise vermutet infektiöse Person wurde rein vorsorglich mit aller regulatorischen Macht aus ihrem gesellschaftlichen Kontext aussortiert, um schon nur hypothetische Ansteckungsrisiken für andere absolut zu eliminieren.

Gesteht man den Akteuren dieser regulatorischen und administrativen Vorgehensweise zu, dass ihre Vorstellungen über die angenommene Gefahrenlage im Grundsatz zutreffend gewesen wären, dass also ein ungesehen neuartiges Virus die Weltbevölkerung in ungekanntem Maße bedrohte, dann wird die Strategie zum kategorischen Isolierungsbefehl an den potenziell Infektiösen nur dann verständlich, wenn alle weiteren Folgewirkungen aus der Quarantäne des Betroffenen selbst für unbeachtlich gehalten werden. Kurz: Kein Preis war zu hoch für die Absonderung des Einzelnen, da der Effekt der möglichen Infektionskettenunterbrechung einen unbezahlbaren Wert zu haben schien.

Wirtschaftsepidemiologisch betrachtet

Überträgt man dieses epidemiologisch-administrative Denkmuster nun auf einen anderen Lebensbereich, wird aktuell Erstaunliches offenbar: In der beginnenden Wirtschaftskrise kollabiert ein Unternehmer nach dem anderen, weil er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Üblicherweise gilt in solchen Fällen der unternehmerischen Zahlungsunfähigkeit infolge Überschuldung des Akteurs eine umgehende Insolvenzantragspflicht. Der Abrutschende soll dadurch schnellstmöglich für alle als Abrutschender erkennbar werden, damit sie sich nicht an ihm festhalten und dann ihrerseits in die Illiquidität abgleiten. In diesem volkswirtschaftlichen Lebensbereich aber ordnet der Staat derzeit ein ganz anderes Verhaltensmuster an, als er es im Kontext der öffentlichen Gesundheit mit nur vermutet Infektiösen tat (und tut): Während derjenige, der im Verdacht steht, andere mit einem längst zum einfachen Schnupfenauslöser diminuierten Virus anzustecken, umgehend rabiat aus dem Verkehr gezogen wird, dürfen alle jene, um deren Bilanzen bereits der Hauch des ökonomischen Todes weht, weiter Teil der wirtschaftenden Gemeinschaft bleiben. Ihre ursprünglich noch individuelle Überschuldung infiziert auf diese Weise aber unausweichlich und kontinuierlich in immer unüberschaubarer werdenden Dominoeffekten einen Geschäftspartner nach dem anderen. Auch Kunde um Kunde wird getäuscht. Am Ende sind alle zahlungsunfähig. Das Gift der Scheinrealität verwandelt sich in allgemeinen Schmerz. Kehren wird noch rechtzeitig um?

