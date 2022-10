Rechte Spinnerin oder patriotischer Hoffnungsschimmer? Alle Augen auf Tulsi

19. Oktober 2022

Ein Star der US-Demokraten verlässt das Schiff

von Lukas Abelmann

Am 11. Oktober ließ Tulsi Gabbard in Amerika die Wogen hochgehen, als sie über die sozialen Medien ihren Austritt aus der Demokratischen Partei bekanntgab.

Gabbard dürfte auch in Deutschland vielen Liberalen ein Begriff sein, da sie sich 2019 für die Demokraten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur befand und sich dort vor allem dadurch hervortat, dass sie eine nichtinterventionistische Außenpolitik forderte. Um ihre Motivation in dieser Frage zu verstehen, führen Sie sich bitte dies vor Augen: Während ihrer Zeit im amerikanischen Repräsentantenhaus sponsorte Gabbard einen Gesetzesvorschlag mit dem Titel „Schluss mit der Bewaffnung von Terroristen“, der es dem Verteidigungsministerium untersagte, wissentlich, sei es mit Waffen oder anderen Mitteln, Al-Qaida zu unterstützen.

Nicht schlecht, mag man hier raunen. Offensichtlich hat man es hier mit einer Frau zu tun, die die Propaganda rund um den Syrienkonflikt durchschaut hat und weiß, dass es sich dort nicht um einen Krieg handelt, der von der dortigen Regierung ausging und in dem dann aus humanitären Gründen durch die USA und andere westliche Staaten sogenannte „moderate Rebellen“ unterstützt wurden. Dies ist das Märchen, das seit Tag eins von westlichen Establishment-Medien verbreitet wurde, dem bedauerlicherweise neben kriegsskeptischen Linken auch viele Liberalkonservative auf den Leim gegangen sind und das man als Lüge entlarvt, sobald man Autoren wie Tim Anderson, Brandon Turbeville, Eva Bartlett, F. William Engdahl oder Michel Chossudovsky ausfindig macht.

Eins zu null für Tulsi. Sich von diesen Lügen zu emanzipieren und dann auch noch den Mut zu haben, dies offen anzusprechen, zeugt von einem aufrichtigen Charakter, Rückgrat und einer tiefen Wertschätzung für das, was wahr ist. Eigenschaften, die man in Politikern oft vergebens sucht.

Betont sei an dieser Stelle auch die politische Zukunft, die ihr als Demokratin einst offenstand. Während der zweiten Amtszeit Barack Obamas war sie in aller Munde, wenn von kommenden Stars der Demokratischen Partei der Rede war. Ihr Lebenslauf scheint wahrlich für eine Karriere in der amerikanischen Politik vorbestimmt: Ihre Mutter stammt aus dem Mittleren Westen, der Vater aus Samoa, und inmitten von vier Geschwistern wuchs sie als Teil dieser multikulturellen Familie in Hawaii auf. Ihr Name stammt von der hinduistischen Göttin Tulasi und ebenso wie ihre Eltern rechnet sie sich auch heute dieser Glaubensrichtung zu. Sie hat im Militär gedient und war unter anderem im Irak stationiert. Zu guter Letzt ist sie eine außerordentlich attraktive Frau, eloquent, humorvoll und nahbar, wie es ihre öffentlichen Auftritte, beispielsweise bei dem Podcaster Joe Rogan, unter Beweis stellen.

Nun wendet diese Frau also der Demokratischen Partei den Rücken zu. Anstatt ihre Beweggründe in meinen Worten zu umschreiben, möchte ich aus ihrer Erklärung vom 11. Oktober, veröffentlicht auf Substack, zitieren: „Ich liebe unser Land. Meine Inspiration ist unser gottgegebenes Recht auf Freiheit, das in unserer Verfassung und der ‚Bill of Rights‘ verankert ist. Ich bin dem Dienstruf gefolgt, habe einen Eid geleistet und mein Leben der Wahrung und Verteidigung dieser Freiheiten gewidmet, sowohl in Uniform als auch in öffentlichen Ämtern.“

Zu ihrer politischen Bewusstwerdung heißt es dort: „Da ich in Hawaii aufgewachsen bin, weiß ich unsere Heimat, das Wasser und die wertvollen natürlichen Ressourcen besonders zu schätzen. Als ich 21 Jahre alt war, beschloss ich, für das hawaiianische Unterhaus zu kandidieren, um mich für den Schutz unserer Umwelt einsetzen zu können. Ich war vorher nicht politisch engagiert, aber als ich meine Wahlunterlagen einreichen wollte, musste ich mich entscheiden, welcher Partei ich beitreten wollte. Bei meinen Nachforschungen inspirierten mich die Demokraten, die sich gegen den Krieg in Vietnam und für die Plantagenarbeiter auf Hawaii einsetzten, die von reichen Landbesitzern missbraucht und ausgebeutet wurden. Ich ließ mich von Führern wie Martin Luther King Jr. und Robert F. Kennedy inspirieren und fühlte mich zu den Idealen der Demokratischen Partei hingezogen, die sich für arbeitende Männer und Frauen – den kleinen Mann – einsetzte. Im Gegensatz dazu schien die Republikanische Partei für die Interessen des Großkapitals und kriegstreiberischer Eliten zu stehen. Also wurde ich Demokrat und blieb es über 20 Jahre lang – ein unabhängiger Demokrat zwar, aber dennoch ein Demokrat.“

Und nun halten Sie sich fest: „Ich kann nicht länger in der heutigen Demokratischen Partei bleiben, die jetzt unter der vollständigen Kontrolle einer elitären Kabale von Kriegstreibern steht, die von feiger ‚Wokeness‘ getrieben werden, die uns spalten, indem sie jedes Thema rassistisch bewerten und anti-weißen Rassismus schüren, die aktiv daran arbeiten, unsere gottgegebenen, in unserer Verfassung verankerten Freiheiten zu untergraben, feindselig gegenüber gläubigen und spirituellen Menschen sind, die Polizei verteufeln und Kriminelle auf Kosten gesetzestreuer Amerikaner schützen, an offene Grenzen glauben, den nationalen Sicherheitsstaat als Waffe einsetzen, um gegen politische Gegner vorzugehen, und uns vor allem immer näher an einen Atomkrieg heranführen.“

Man könnte vermuten, dass dies aufseiten der Hauptstrompresse einen Sturm der Entrüstung nach sich zöge. Fehlanzeige. Bei der „New York Times“ stammt der letzte Artikel über Gabbard aus dem Juni. CNN und der „Guardian“ veröffentlichten lediglich kurz gehaltene Pressemitteilungen. Einzig beim Fernsehsender MSNBC machte man sich die Mühe, ihr eine vermeintliche Nähe zu autoritären Herrschern anzudichten und sie der „Amerika zuerst“-Rechten zuzuordnen.

Diese Stille ist verwunderlich, schließlich markieren Gabbards Äußerungen einen totalen Bruch mit ihrer bisherigen Partei und deren Dogmen. Sie greift mit den obigen Worten nicht nur tragende Säulen der zeitgenössischen linken Politik an, sondern tut dies auch noch in einer Klarheit, die die meisten Republikaner vermissen lassen. Man ist geneigt, den libertären Kolumnisten H. L. Mencken zu zitieren: „Der gefährlichste Mensch für jede Regierung ist derjenige, der in der Lage ist, die Dinge selbst zu durchdenken, ohne Rücksicht auf herrschenden Aberglauben und Tabus.“ Das hat Gabbard offensichtlich getan.

Da derartige Kehrtwenden in unserem repressiven politischen Klima selten sind, ist es verlockend, die eigenen Hoffnungen auf eine Rebellin wie Gabbard zu projizieren. Aus libertärer Sicht sind jedoch Zweifel darüber, ob sie als freiheitliche Opposition taugt, mehr als angebracht. So unterstützte sie während der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 mit Bernie Sanders einen Mann, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet und der noch in den Achtzigerjahren in das Freiluftgefängnis der UdSSR reiste, um dort auf Pressekonferenzen die Errungenschaften des Kommunismus zu loben. 2017 sprach sie sich dafür aus, fossile Energieträger bis zum Jahr 2035 vollends abzuschalten, was in erster Linie ein mangelndes Verständnis gegenüber der grünen Agenda belegt, der es nur vordergründig um CO2-Emissionen geht und in Wahrheit einen fundamentalen „Systemwechsel“ weg vom Kapitalismus anstrebt, den man in dieser linken Traumwelt weder definieren kann noch zu verstehen versucht. Dass Gabbard darüber hinaus Atomkraftskeptikerin und somit auf den Spuren der deutschen Grünen unterwegs war, verschlimmert ihren Irrtum weiter.

Es wird nicht besser, wenn man sich ihr Programm für die Präsidentschaftswahl des Jahres 2020 ansieht. Dort sprach sie sich für den „kostenlosen“ Besuch von Universitäten aus, eine Anhebung des nationalen Mindestlohns sowie eine staatliche Übernahme des Gesundheitssystems. Dass ihre öffentlichen Aussagen der letzten zwölf Monate eine zunehmende Skepsis gegenüber einem solchen staatlichen Paternalismus andeuten, ist hier nur ein geringer Trost.

Ein Blick auf die zuletzt bekannt gegebenen Allianzen verdunkelt das Bild weiter. So gab sie bekannt, im Staate New Hampshire an der Seite von Don Bolduc gegen die zurzeit in Washington sitzende Senatorin Maggie Hassan kämpfen zu wollen. Diese Wahl ist extrem befremdlich und das aus mehreren Gründen. Zum einen ist Bolduc einer jener Republikaner, der Millionen aus dem Geldkoffer des Demokraten Chuck Schumers erhalten hat, da Letzterer offensichtlich die Strategie verfolgt, in auf der Kippe stehenden Bundesstaaten gerade jene Gegner auf den Wahlzettel zu heben, die am wenigsten Chancen auf einen Sieg gegen ihre demokratischen Herausforderer haben. Dies ist keine Spekulation, sondern öffentlich zugängliche Information und etwas, über das bereits mehrfach in nationalen Medien berichtet wurde. Warum würde man sich gerade an die Seite dieses Mannes stellen wollen? Und das ist noch nicht alles: In vergangenen Gesprächen mit dem konservativen Fernsehsender „Fox News“ zeigte sich Bolduc ohne jeden Zweifel als Interventionistin und demonstrierte damit genau jene Art von Kriegslust, der Tulsi Gabbard noch zuvor den Kampf angesagt hatte.

Dieser Schulterschluss macht Fragen über die Authentizität Gabbards unvermeidlich. Aus sozialistischen Überzeugungen mag man herauswachsen, und in diesen Prozess mag sie sich aktuell befinden, aber in einem Moment den militärisch-industriellen Komplex, der die USA finanziell ausbluten lässt und moralisch korrumpiert, zu attackieren und sich im Anschluss an die Seite eines Falken zu stellen, der seine Kampagne mit demokratischen Dollars bezahlt, ist einfach nur erbärmlich.

Er ist schwer zu sagen, wohin die Reise für Tulsi Gabbard in den kommenden Monaten führen wird. Ihre Vergangenheit zeigt uns aber deutlich, dass man von ihr nur eines erwarten kann: pro-amerikanische Rhetorik, hinter der sich kein wirklicher Wandel verbirgt, sondern fadenscheinige Opposition, welche die nach Hoffnungsschimmern lechzende konservative Basis dieses Landes auf Holzwege führen wird.

