Freibier Pauwel Kwak – starkes Fahrbier mit Tradition

12. September 2022

Schwere Zeiten verlangen nach starken Bieren

von Helge Pahl

Artikel aus ef 225, September 2022.

Von dem amerikanischen Schriftsteller G. Michael Hopf stammt der Aphorismus „Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.“ (Deutsch etwa: Schlechte Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Menschen, und schwache Menschen schaffen schlechte Zeiten.) Nicht nur wegen des Nachnamens des Autors drängt sich dem Biertrinker beim Lesen dieser tiefsinnigen Vereinfachung der Generationstheorie eine Analogie zum schönsten Getränk der Welt auf: „Hard times need strong beers, strong beers create good times“ und so weiter.

Die unlängst durch die Getreideernte verstaubten Kehlen verlangen eigentlich noch nach erfrischendem, leichtem Gebräu. Der gegenwärtig steil ansteigende Härtegrad der Lebensumstände rechtfertigt jedoch die Beschäftigung mit stärkerem Gerstensaft. Während in deutschen Landen untergärige Starkbiere wie Bock und Doppelbock (siehe ef 199) beheimatet sind, finden wir eine ganz andere, obergärige Starkbierwelt bei unseren belgischen Nachbarn. Jenseits der Vennbahn und der vom hiesigen Konsumenten als kritisch angesehenen Fünf-Prozent-Linie tummeln sich Dubbels, Tripels, Quadrupels sowie diverse Strong Ales in den Schattierungen Blonde, Amber und Dark.

Stark und dunkel war wahrscheinlich schon das Bier, das der Brauer und Gastwirt Pauwel Kwak Ende des 18. Jahrhunderts im flämischen Dendermonde braute. Der Gasthof lag unmittelbar an der Straße zwischen Mechelen und Gent und war Halte- und Rastpunkt für die häufig verkehrenden Postkutschen. Seit der Einführung des napoleonischen Code Civil war es den Kutschern untersagt, zusammen mit den im Gastraum rastenden Passagieren der Postkutsche Bier zu trinken. Der pfiffige Gastwirt Pauwel erkannte das Leid, das dieses Gesetz über die Kutscher brachte, und ersann Abhilfe. Er entwickelte ein spezielles Glas, das der Kutscher direkt am Kutschbock in eine Haltevorrichtung einhängen konnte. Bei jedem Stopp wurde dem Kutscher das „Koetsiersglas“ aufgefüllt und der stärkende Trank stand ihm sodann nicht nur bei der Rast, sondern sogar während der Fahrt zur Hand. Lästige Alkoholfahrverbote hatte Napoleon offenbar noch nicht verfügt. Mit der Motorisierung ist diese Tradition natürlich verschwunden und war längst vergessen – bis 1980. Seitdem braut die Brouwerij Bosteels unweit des alten kwakschen Rasthofes ein Dark Strong Ale in Gedenken an die rettende Umgehung des staatlichen Verbots. Das moderne Pauwel Kwak ist filtriert und pasteurisiert. Es grüßt mit leuchtendem Kupferton und einer cremefarbenen, üppigen Blume. In der Nase finden sich Karamell, Nougat, Koriander und Spekulatius. Im Antrunk malzige, leicht erdige Noten, begleitet von Lakritz und Nougat. Kunstvoll verstehen es die belgischen Brauer, die geballte Alkoholkraft von 8,4 Prozent zu verbergen. Der robuste Körper wird von einer spritzigen Rezens aufgelockert, die gleichermaßen die Fruchtigkeit dieses Bieres vorantreibt. Es finden sich karamellisierte Banane, rote Früchte und Orange, aber auch Kräuter wie Koriander und Süßholz. Im Abgang klingen leicht bittere und kräuterige Geschmacksnoten lange nach. Kurzum: ein komplexes und zugleich gut trinkbares, malzbetontes Starkbier, das als typisches Aushängeschild für den Bierstil Belgian Dark Strong herhalten kann.

Everarist Bosteels gründete die Brauerei im Jahr 1791, die sich bis zu ihrem Verkauf 2016 an den weltgrößten Braukonzern AB InBev in Familienbesitz befand. („Good times created weak men“?) Neben dem Kwak Strong Ale braut Bosteels die bei Bierkennern beliebten Biere Tripel Karmeliet und das champagnerähnliche Bier DeuS sowie neuerdings das fassgelagerte Strong Ale Monte Cristo. Erst in diesem Jahr hat die Brauerei zwei neue Biere ebenfalls unter der Marke „Pauwel Kwak“ auf den Markt gebracht: ein Blonde mit 7,4 Prozent und ein „Rouge“ mit 8,0 Prozent. Letzteres verwirrte die Biergemeinde zum einen, weil „Rouge“ kein international anerkannter Bierstil ist, und zum anderen wegen der Zugabe von Aromakonzentraten, die dem Rotbier einen eher künstlichen Kirschgeschmack verleihen. Irritierend ist auch die Zutatenliste des „originalen“ Kwaks. Bis vor Kurzem stand auf dem Etikett neben Wasser, Gerstenmalz und Weizen auch noch (Kandis-) Zucker, der üblicherweise in eine belgische Strong-Ale-Maische hinzugegeben wird, um die Stammwürze zu erhöhen. Auf den neuen Etiketten findet sich hingegen kein Zucker mehr, stattdessen ist dort Mais aufgeführt. Ob die Änderung der Rezeptur mit der globalen Rohstoffpreisexplosion oder der Lieferkettenproblematik in Verbindung steht, sich der Einfluss des überwiegend amerikanisch geprägten Mutterkonzerns bemerkbar macht oder etwas anderes dahintersteckt, können Sie am besten bei einer Brauereiführung im ostflandrischen Buggenhout selbst erfragen. Besichtigungen und Verköstigungen finden sonnabends und sonntags statt. Sollte Ihnen die nahende großtransformierte Zukunft das Reisen mit dem eigenen Automobil verzagen, empfiehlt sich vermutlich alsbald wieder eine CO2-freie Fortbewegung mit der Postkutsche.

In diesem Falle ist die Anschaffung des trefflichen Kutscherglases vor Reisebeginn angeraten. Biere wie das Pauwel Kwak, in ausreichenden Mengen konsumiert, können die subjektive Reisegeschwindigkeit erheblich erhöhen, Schlaglöcher abfedern und unbequeme Holzbänke komfortabel zaubern. „Hard times need strong beers!“

