What is a Woman? Frauen, Transen und Gurken

Ist es schlimm, wenn man glaubt, man sei die schönste Frau der Welt?“ Diese kokette Frage stellte „eine deutsche Journalistin“ namens Georgine Kellermann via Twitter, mitsamt einem vor dem Spiegel aufgenommenen Ganzkörperfoto. Dieses zeigte eine 64-jährige Gestalt, die nicht einmal entfernt einer Frau ähnelt, erst recht keiner „schönen“, trotz des knielangen Rocks. Kellermann („arbeitet supergerne bei WDR“, Twitter-Bio) zieht sich gerne Frauenkleider an, weil er sich entsprechend „fühlt“. Seit seinem „Out-Coming“ im Jahr 2019 muss man ihn mit weiblichen Pronomen ansprechen und öffentlich das Theater mitspielen. Noch ist „misgendern“ in Deutschland nicht verboten (wie etwa in Kanada), aber man riskiert Beleidigungsklagen mit saftigen Geldstrafen. Ist das „schlimm“?

Nun: Wenn man glaubt, etwas zu sein, was man objektiv nicht ist, dann hat man sich einer Verblendung, im schlimmsten Fall einem Wahn hingegeben. Wir leben allerdings in sehr seltsamen Zeiten. Man darf sich heute nicht nur wie Napoleon kleiden und dabei „glauben“, man sei Napoleon, man kann auch andere Menschen wegen Majestätsbeleidigung verklagen, wenn diese ihre untertänigste Ehrerbietung verweigern.

Die tatsächliche Zahl von Menschen, die an „Genderdysphorie“ leiden, und darum die äußere Erscheinung eines Menschen vom anderen Geschlecht (oder zumindest einige Attribute derselben) begehren, ist nun im Verhältnis zur Bevölkerungsmehrheit verschwindend gering. Dennoch erweckt der Transsexuellenkult, der vor allem in den USA mit großer Vehemenz grassiert, den Eindruck, als wäre die halbe Welt „trans“, „queer“, „non-binär“ oder was auch immer.

Diese Manie sollte nicht unterschätzt werden. Sie verwüstet die Gehirne und Herzen nicht minder als der Corona-Spuk und andere Agenden, die ihre Macht durch Gesslerhüte befestigen. Bereits vor zehn Jahren drehte der norwegische Komiker Harald Eia eine Reportage zu dem Thema mit dem bezeichnenden Titel „Gehirnwäsche“. Damals dachte man noch, man könne die Absurditäten der Genderideologie „weglachen“. Und doch ist sie heute wirkmächtiger als je zuvor. Die Tatsache, dass in den USA heute biologische Männer, die sich „als trans identifizieren“, allen Ernstes im Frauensport antreten dürfen und dort natürlich reihenweise Gewinne absahnen, ist indes eher kafkaesk und gruselig als amüsant.

Vollends bleibt einem das Lachen im Halse stecken, wenn man sich über die Geschlechtsumwandlungs-Industrie kundig macht, die seelisch belasteten Minderjährigen mit Hormonblockern und Skalpellen buchstäblich zu Leibe rückt. Unaufgelöst bleibt hier ein krasser Widerspruch: Wenn das soziale Geschlecht „Gender“ nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat, warum sind dann derartige chirurgische Eingriffe notwendig? Würde es dann nicht einfach genügen, sich à la Kellermann einen Fummel überzuziehen?

Diese und andere Fragen stellt auch mein Dokumentarfilmtipp des Monats, von dem leider noch keine deutsche Fassung vorliegt: „What is a Woman?“ von Justin Folk und Matt Walsh, produziert von dem Medienunternehmen The Daily Wire, ist eine exzellente und vernichtende Zerlegung der Betreiber und Profiteure der Trans-Agenda, die man unbedingt gesehen haben sollte.

Das Strickmuster ist klassisch: Walsh, ein konservativer Christ und Familienvater mit einem schwarzen Bart, begibt sich auf eine Entdeckungsreise, um eine brennende Frage zu klären, in diesem Fall: „Was ist eine Frau?“ Walsh stellt sie ideologisch entsprechend gepolten Therapeuten, Akademikern oder Ärzten, die sich wortreich winden, drehen, verbiegen und generell um Kopf und Kragen reden, um eine biologisch begründete Definition zu umschiffen. Dies führt zu einer rein tautologischen Argumentation: Eine Frau ist, wer sich selbst als Frau bezeichnet.

In einem der entlarvendsten Momenten des Films stellt Walsh einem Professor für „Gender Studies“ die Frage, ob er eine Frau definieren kann, ohne das Wort „Frau“ zu benutzen. Er kann es nicht, und es ist ein Genuss, das beredte Schweigen und Augenrollen dieses Herrn anzusehen, der auch sonst eine ziemlich abgefeimte Viper ist: Als er den Braten des Interviewers riecht, pariert er jede Frage mit einer Gegenfrage: „Warum stellen Sie die Frage? Ich will verstehen, warum Ihnen das so wichtig ist.“ Als Walsh kontert, er wolle „die Wahrheit in Erfahrung bringen“, antwortet der glitschige Professor mit den blondierten Haaren, der mit der Hand ständig um sein Kinn schmiert: „Ich fühle mich wirklich unwohl mit dieser Art von Sprache. Das klingt für mich zutiefst transphobisch. Sie benutzen dauernd das Wort ‚Wahrheit‘, das ist unhöflich und herablassend.“

Andere, besonders weibliche Interviewpartner lächeln zunächst freundlich und „empathisch“, legen einen besonders „gefühlvollen“ Ton in ihre Stimmen und lassen dann sehr rasch die Maske fallen, wenn die harten Fragen kommen. So etwa eine blauhaarige Kinderärztin, die sich rührend um (vermeintlich) genderdysphorische Kinder mithilfe von Medikamenten kümmert, mit denen auch Sexualstraftäter „chemisch kastriert“ werden. „Wissen Sie was? Ich glaube, wir sollten dieses Gespräch nicht fortsetzen, denn es scheint mir in eine bestimmte Richtung zu gehen.“ Ganz besonders schauerlich ist ein prominenter Chirurg für „geschlechtsangleichende“ Operationen, der sich „als Frau mit Transgendergeschichte identifiziert“ und den Charme einer Mischung aus Hannibal Lecter und „Buffalo Bill“ aus „Das Schweigen der Lämmer“ versprüht.

Walsh und Folk begnügen sich allerdings nicht damit, die Transgenderisten durch ihre eigenen Worte bloßzustellen, sondern lassen auch etliche Kritiker des Irrsinns zu Wort kommen: die Psychiaterin Miriam Grossman, den berühmten kanadischen Psychologen Jordan Peterson oder einen Aktivisten namens Scott Newgent (Nomen est omen), eine biologische Frau, die optisch nicht mehr von einem Mann zu unterscheiden ist. Newgent bereut ihre „Transition“ heute bitterlich und kämpft für Aufklärung über die oft verheerenden seelischen und körperlichen Folgen dieser Praxis.

Die Stellungnahmen sind ausreichend nuanciert und sprechen auch das Körnchen Wahrheit an, das in der kritisierten Doktrin stecken mag. Peterson etwa betrachtet das „Genderspektrum“ vor allem als Frage des individuellen Temperaments: So wie es etliche Frauen mit eher männlichen Charakterzügen gibt, so gibt es auch etliche Männer mit eher weiblichen, eine Tatsache, die das Faktum der „Geschlechterbinarität“ jedoch mitnichten infrage stellt. Am Ende seiner kurzweiligen wie haarsträubenden Reise fragt Walsh in einer spielfilmartigen Szene seine eigene Gattin: „Was ist eine Frau?“ Diese antwortet, ohne mit der Wimper zu zucken: „Eine erwachsene weibliche Person, die Hilfe beim Aufmachen dieses Gurkenglases braucht.“

