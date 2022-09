Unorthodox Einblick in eine faszinierend andere Welt

11. September 2022

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 225, September 2022.

Das ursprünglich aus Mittel- und Osteuropa stammende orthodoxe und ultraorthodoxe Judentum entwickelte eine faszinierend fremdartige Diaspora-Kultur mit eigener Sprache (Jiddisch), eigenwilliger Kleidung (Hüte und Schläfenlocken der Männer) und ureigenen Riten und Gebräuchen. Im 21. Jahrhundert wirkt diese so gänzlich andere Welt dazu wie aus der Zeit gefallen, in einer weit entfernten mittelalterlichen Vergangenheit wie durch Wunderhand stehengeblieben. Außerhalb Israels leben die meisten Ultraorthodoxen heute in Großbritannien, Kanada und den USA – und dort vor allem im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Eine mystische Strömung innerhalb der jüdischen Orthodoxie bilden die Chassiden, unter denen wiederum die von Rabbi Joel Teitelbaum begründeten Satmarer noch einmal herausstechen. Deren weltweites Zentrum befindet sich im Viertel Williamsburg innerhalb Brooklyns, wo heute etwa 60.000 der 150.000 Einwohner zur abgeschotteten Satmarer-Gemeinschaft zählen. Die Geschichte von Esty, die aus dieser fernen Galaxie vor ihrem Mann und ihrer Gemeinde ins moderne Berlin flieht, wurde 2020 von Netflix in einer deutschen Miniserie verfilmt. Das klingt bemerkens- und sehenswert – und das ist es auch.

Gleich zweimal wurde die Filmproduktion, angelehnt an eine wahre Geschichte, in der „Welt“ rezensiert. Im Streit, denn die Autorenlegenden Alan Posener und Hannes Stein sind sich in der Bewertung nicht ganz einig. Bekommen wir hier aus Brooklyn „antisemitische Klischees“ aufgetischt, wie Posener böse vermutet? Oder sollten wir lieber die filmisch dagegengestellte „multikulturelle Utopie voll bunter Häuser und fröhlicher Menschen“ in Berlin feiern?

Natürlich liegen beide mal wieder daneben, zählen doch Posener und Stein zusammen mit Richard Herzinger zu jener seltsamen Trias altlinker Autoren der Tageszeitung „Die Welt“, die man konsequent gegen den Strich gedacht mit großem Vergnügen lesen kann – als nachgewiesene journalistische Kontra-Indikatoren. Papsthasser Posener hat auf diese Art einst sicher nicht nur den Autor dieser Zeilen über Bande für den großen Benedikt XVI. geöffnet und begeistert. Und Hannes Stein? Aus dessen Feder floss der mit großer Sicherheit peinlichste Zeitungsartikel der Weltgeschichte, so das einhellige Urteil aller, die dieses unfreiwillig urkomische Stück gelesen haben. Der in die USA emigrierte Stein suchte darin nach der Trump-Wahl im November 2020 die eigene Monumentalverwirrung in Worte zu fassen: „‚Donald Trump hat die Wahl gewonnen‘, sagte ich leise. Meine Frau sagte nichts, dann fing sie an zu weinen. Ich nahm ihre Hand, sodass unsere Arme eine Art Brücke über unser Kind bildeten, dann weinte auch ich. ‚Unser Sohn, unser Sohn‘, sagte ich.“ Und dann schrieb er wimmernd genau so weiter. Unvergleichlich. Unvergesslich.

„Unorthodox“ ist natürlich nirgendwo irgendwie „antisemitisch“, wie Posener vermutet, weil er das oft und gerne vermutet. Vielmehr nähert sich die Serie dem fernen Kosmos der Satmarer in Williamsburg mit sehr viel Feingefühl und interessiert-differenziertem Kamerablick. Misslungen sind gerade nicht die wundervollen Einblicke in diese schaurig-stolze Kultur, misslungen ist vielmehr jene platte heile Multikultischnullibulli-Utopie Berlin inklusive der dort „befreit“ lebenden, natürlich lesbischen Mutter von Esty, für die Kollege Stein die Serie so abfeiert. Mehr peinlich-doppelplusgute Strichzeichnung in Schwarz-Weiß geht fast nicht, und beim Vergleich mit den vielen gut ausgeleuchteten Grautönen aus Williamsburg muss man fast Absicht der deutschen Macher rund um Regisseurin Maria Schrader und Produzentin und Drehbuchautorin Alexa Karolinski vermuten. Nebenbei: Deren Wahl der beiden Hauptdarsteller fiel glücklicherweise auf die zwei jungen israelischen Schauspieler Shira Haas und Amit Rahav – doppelter Volltreffer.

Ja, sehenswert ist die Serie wirklich. Insofern wie immer: Großen Dank für die Hinweise, werte Herren Stein und Posener. Zu ihrer Entlastung sei hinzugefügt, dass beide notorischen Blindfische dieses Mal kreuzverkehrt auch richtig lagen, als nämlich Williamsburg-Kritiker Posener die „Banalisierung, Verharmlosung, Verklärung und Verkitschung“ des modernen Berlins in der Serie durchaus bemängelt und der Fanboy des Berliner Utopia Stein den differenzierten Blick auf das ultraorthodoxe Brooklyn zu Recht würdigt: „Die Macher von ‚Unorthodox‘ haben versucht, gerecht zu sein: Sie zeigen, wie engherzig die Welt ist, in der Esty heranwächst, wie hoch die soziale Kontrolle ist, wie schlimm dieses Milieu vor allem für Frauen sein kann.“ Aber, so Stein, „das ist nicht die ganze Wahrheit: ‚Unorthodox‘ bemüht sich, auch die Größe und Würde dieser Tradition zu zeigen – etwa bei Estys Hochzeit, die so kompliziert, so ritualisiert, so erhaben abläuft wie ein Tanz aus einer anderen Zeit.“ Ja, genau so ist es! Und nebenbei: Wann sonst haben wir Gelegenheit, längeren Dialogen in der wundervollen mittelalterlich-mitteleuropäischen Sprache des Jiddischen zu lauschen?

