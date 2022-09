Bürgerlicher Anarchismus Sri Lanka als Staatskundeunterricht

10. September 2022

Ob das Beispiel Schule macht?

von David Dürr

Artikel aus ef 225, September 2022.

Sri Lanka bietet uns gerade einen anschaulichen Staatskundeunterricht. In schulbuchartiger Klarheit wird vorgeführt, worin Wesen und Verhalten dieser erstaunlich verbreiteten Gesellschaftsform namens „Staat“ liegt.

So hat der Staat Sri Lanka wie manche anderen Staaten auch eine Geschichte, in der es einmal eine Unabhängigkeitserklärung gab, das heißt: eine Befreiung aus irgendeiner größeren Zwangsordnung wie etwa einer absoluten Monarchie, einem europaweiten Kaiserreich oder – im Fall Sri Lankas – aus dem britischen Kolonialreich. Und wie immer bei solchen „Befreiungen“ wusste das Land nichts Gescheiteres zu tun, als sogleich einen eigenen Staat auszurufen, mit anderen Worten die bisherige Zwangsordnung nahtlos gegen eine nächste einzutauschen. In europäischen Ländern waren dies die im 19. Jahrhundert entstandenen Nationalstaaten, in Sri Lanka war es der 1948 in die Unabhängigkeit entlassene Inselstaat Ceylon.

Diese Staaten geben sich dann jeweils eine Bezeichnung, die nach Macht des Volkes und Gemeinwohl klingt wie etwa „Bundesrepublik Deutschland“, „Schweizerische Eidgenossenschaft“ oder eben, besonders üppig, „Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka“. Tatsächlich werden diese Staaten jeweils von einer kleinen Führungsgruppe regiert, die vor allem eines gar nicht mag, nämlich Unabhängigkeitsbewegungen innerhalb des eigenen Landes. Typischerweise führt dies zu landesinternen Unterwerfungskriegen gegen kulturelle, sprachliche oder religiöse Minderheiten mit dem Ziel eines landesweit vereinheitlichten Zentralstaats. In der Schweiz war es 1848 so weit, in Italien 1870, in Deutschland 1871 und in Sri Lanka 2009 mit dem brutalen Niederringen tamilischer Separatisten. Der siegreiche General eines solchen Kriegs lässt sich dann jeweils als Befreier oder Befrieder feiern, in Sri Lanka war dies Mahinda Rajapaksa.

Hat dieser Befreier so die Macht im Lande erlangt, folgt typischerweise deren Konsolidierung für sich und seine Freunde sowie die zügige Umsetzung in klingende Münze. Zu diesem Zweck wird die Staatlichkeit kräftig hochgefahren, werden Ministerien und Ämter in zunehmender Zahl geschaffen, formieren sich Freunde des Machtinhabers als politische Parteien und beschließen als Parlamentarier die Gesetze des Landes. Diese sorgen dann ganz offiziell dafür, dass der Staat für alles und jedes zuständig wird, für Gesundheit, Infrastruktur und andere Milliardengeschäfte, in denen dann der Machtinhaber mit seinen Freunden und Klienten ein komfortables Auskommen finden. In Sri Lanka beispielsweise waren schon bald die Schaltstellen des Staatspräsidenten, des Regierungschefs, des Wirtschafts-, des Verteidigungs- und des Finanzministers sowie Parlamentssitze von Brüdern und Neffen namens Rajapaksa besetzt.

Für das viele Geld, das nun in die staatliche Machtzentrale strömt, erbringt diese keinerlei Gegenleistung; sie kann es einfach einkassieren als „Steuern“, einfach drucken als „Geldschöpfung des Zentralbankensystems“, einfach absahnen als „Konzessionsabgaben“ oder einfach erzwingen als „Buße für den Verstoß gegen staatliche Vorschriften“. Werte werden also nicht geschaffen, sondern umverteilt, vom stets ärmer werdenden Volk zur zunehmend wohlhabenden Machtzentrale. In Sri Lanka beispielsweise soll die Familie Rajapaksa inzwischen bemerkenswert reich geworden sein.

Meist dauert es erstaunlich lange, bis das mit „Staatlichkeit“ übertünchte Räuberspiel durchschaut wird. Etwa in Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern ist es noch immer nicht so weit. In Sri Lanka aber hat das geprellte Volk nun eben den Rajapaksa-Clan aus seinen Staatspalästen verjagt.

