03. September 2022

Warum Politik so häufig scheitert

Thilo Sarrazin geht in diesem Buch erneut systematisch ans Werk. Nach einer Bestandsaufnahme, welcher Voraussetzungen es bedarf, damit Volkswirtschaften erfolgreich sind, analysiert er die von der Politik häufig begangenen Kardinalfehler, die einer friedlichen und wirtschaftlich gedeihlichen Entwicklung entgegenstehen. Aus seiner Sympathie für das utilitaristische Streben nach dem „größten Glück der größten Zahl“ macht er keinen Hehl. Der Autor benennt zehn Regeln, die einen „guten Regenten“ ausmachten. Allerdings liegt für ihn auf der Hand, dass die besten Regeln nichts bringen, wenn sie nicht von einer großen Mehrheit der Bürger gutgeheißen und befolgt werden. Griechenland, das südliche Italien und ein großer Teil der Staaten Subsahara-Afrikas leiden unter dem Fehlen eines derartigen Konsenses. Darüber, ob – wie der Autor behauptet – „eine strikte Beachtung der Mehrheitsregel der einzige zuverlässige Garant für einen gewaltfreien Machtwechsel“ ist, lässt sich trefflich streiten. Fünf Kategorien sind es, die nach seiner Ansicht fehlerhafte Politik ausmachen: Unwissenheit, Anmaßung, Bedenkenlosigkeit, Egoismus und Betrug inklusive Selbstbetrug. Die Darstellung gescheiterter politischer Projekte scheinen das fünfteilige Grundmuster für das Scheitern politischen Handelns zu bestätigen. Einmal mehr kritisiert Sarrazin den Mangel an Weitsicht im Hinblick auf die Massenzuwanderung aus fremden Kulturen, die dauerhaft die sozialstaatlichen Strukturen belasten und Parallelgesellschaften ausbilden. Der Autor billigt allen politischen Funktionären zu, Staat und Bürgern dienen zu wollen und nicht allein der eigenen Interessen wegen Politiker geworden zu sein. Wenn also eine Kritik am Buch gerechtfertigt ist, dann die, dass diese Annahme schlicht nicht stimmt. Im Gegenteil hat es den größeren Teil der politischen Klasse wohl deshalb in die Parlamente gezogen, weil sie auf andere Weise niemals vergleichbare Einkommen erzielen könnten.

