Lichtschlags Beste Roche Holding

03. September 2022

Der etwas solidere Pharma-Gigant

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 225, September 2022.

Das gemäß Marktkapitalisierung zweitgrößte Unternehmen der Schweiz, der Pharmagigant Roche, ist nach dem Riesen Nestlé das zweite Unternehmen der Eidgenossenschaft, das wir in dieser Kolumne vorstellen: weil beide eben nicht nur nach Quantität im Inland führen, sondern vor allem auch qualitativ weltweit bestechen.

Wo Lebensmittelgigant Nestlé in einem Atemzug meist mit den Briten von Unilever konkurriert und genannt wird, ist die Palette internationaler Pharmakonzerne breiter. So sind Johnson & Johnson, Eli Lilly und Pfizer im Sommer 2022 noch teurer und Abbvie und Merck (allesamt US-Amerikaner) sowie Novo Nordisk (Dänemark) und AstraZeneca (Großbritannien) nur knapp günstiger bewertet als Roche. Selbst in der Schweiz und ebenfalls in Basel gibt es mit Novartis, dem drittgrößten Unternehmen des finanzstarken Alpenlandes, einen fast ebenbürtigen Konkurrenten. Der traditionelle Lokalgegner versuchte sogar Anfang des Jahrtausends, Roche durch Aktienkäufe schrittweise zu übernehmen, was jedoch scheiterte – Ende 2021 wurde das Begehren abgeblasen; Punktsieg für Roche und seine erfolgreiche Selbstbehauptung.

Pharma ist an der Börse allgegenwärtig und gehört damit in jedes etwas breiter gestreute Depot. Die Auswahl eines oder mehrerer Unternehmen, das sei zugegeben, fällt schwer. Wobei der Autor dieser Zeilen von den genannten Großunternehmen Johnson & Johnson, Pfizer und AstraZeneca als Hersteller von Corona-Impfstoffen und damit als Beteiligte an einem gigantischen, politisch motivierten medizinischen Experiment mit ungewissen Spätfolgen instinktiv meiden möchte. Die verbleibenden Kandidaten haben alle ihre eigenen Vorzüge – für Roche aber spricht der solide Wirtschaftsstandort Schweiz und die Dividendenhistorie als lupenreiner Aristokrat, der seit mehr als 30 Jahren jedes Jahr mehr an die Aktionäre ausschüttet – und das bei einer jährlichen Rendite von aktuell knapp drei und rückblickend meist zwischen drei und vier Prozent. Versehen allerdings mit einem zusätzlichen Aufwand für deutsche Aktionäre, weil nur ein Teil der Quellensteuer anrechenbar ist und der andere beim Schweizer Fiskus per Antrag zurückgeholt werden muss.

Die heutige Roche Holding mit weltweit mehr als 100.000 Mitarbeitern blickt auf eine stolze Historie seit der Gründung als Hoffmann-La Roche am 1. Oktober 1896 zurück und ist gleichzeitig als Forschungsriese auf den Gebieten Onkologie, Virologie, Neurologie und Augenheilkunde der Zukunft in besonderem Maße zugewandt. Dabei ist man in Basel immer bodenständig geblieben, nicht zuletzt, weil Roche auch heute noch durch Aktienmehrheit von der Gründerfamilie Hoffmann beziehungsweise deren Spross Sacher geprägt ist. Die größte Übernahme der Firmengeschichte fügte 1997 das deutsche Sortiment von Boehringer Mannheim der firmeneigenen Medikamentenkiste hinzu.

Vor dem Zweiten Weltkrieg war Roche für seine Vitamine bekannt, in den letzten 30 Jahren wird zunehmend gentechnisch geforscht und produziert. Zuletzt übernahm die Holding 2019 den Gentherapie-Spezialisten Spark Therapeutics und 2021 GenMark Diagnostics als einen der führenden Anbieter von molekularen Multiplex-Diagnoselösungen. Inzwischen ist Roche über fast die gesamte medizinische Bandbreite sowohl bei Parma als auch Diagnostik sehr breit aufgestellt.

Seit 2010 läuft nun nicht mehr nur die Dividende, sondern auch der Aktienkurs so, wie wir es uns als „Luro“-Aktionäre wünschen – von links unten nach rechts oben. Doch warum könnte Roche in zehn Jahren sogar noch besser dastehen als heute? Dazu wie immer drei Gründe.

In zehn Jahren noch besser?

Erstens gilt die Sparte Pharma als eher krisenfest – an der eigenen Gesundheit wird zuletzt gespart.

Zweitens ist Roche auf vielen medizinischen Teilgebieten führend in der Forschung – das könnte und sollte sich auch mal da auszahlen, wo es momentan vielleicht noch niemand erwartet.

Drittens ist die Welt im Umbruch und fast alles ungewiss. Bei allen eigenen Problemen ist und bleibt die Schweiz – und mit ihr eine bewährte Rechtsordnung sowie nicht zuletzt der Schweizer Franken – eher ein Fels in der Brandung. Zumindest im Vergleich mit anderen Unternehmensstandorten.

