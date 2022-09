The American Way Liberale Grüße aus Maine

01. September 2022

Über das Leben im Nordosten der USA

von Lukas Abelmann

„Liebe Grüße von wo? Maine? Warte mal, das kenne ich doch aus meinem letzten Stephen-King-Roman …?“

Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mein letzter eigentümlich frei-Artikel stammt aus dem Oktober 2018. In den Tagen zuvor war einer meiner persönlichen Helden, der amerikanische Schulkritiker John Taylor Gatto, aus dem Leben geschieden, woraufhin ich einen Nachruf verfasste. Vier Jahre also. Manchmal ist es einfach das Leben, das dazwischenkommt.

Beim Scrollen durch die neuesten Artikel fallen viele neue Gesichter auf, neue Federn sozusagen. Neue Menschen, die Feuer und Flamme für die Freiheit sind und dies mit anderen Menschen teilen wollen. Es nicht ohne Widerspruch lassen wollen, wenn immer öfter über die medialen Lautsprecher der Mächtigen verlautbart wird, dass die Summe aus zwei und zwei fünf ist. Gut so, weiter geht der Kampf. Was führten wir auch für Leben, wenn wir es nicht täten?

Wie die Überschrift es bereits suggeriert, soll es hier nicht um Tagespolitisches gehen, nicht um pompöse Regierungserklärungen und klassisch-liberale Widerworte, sondern schlicht und ergreifend um Persönliches. Nicht nur, aber auch um meine durch Heirat bedingte Umsiedlung in die USA. Nicht etwa, weil ich der Meinung wäre, dass mein Leben diese besondere Aufmerksamkeit verdient hätte, sondern weil die Erlebnisse der letzten zwei Jahre, so meine ich, eine interessante Linse sind, durch die man auf ein Land schauen kann, das seit dem März 2020, und zugegeben auch schon lange davor, so manches doch ganz anders gehandhabt hat als die aufgeklärte, weise vorausschauende, zu 100 Prozent wissenschaftliche und (je nach Inzidenzwert mal mehr und mal weniger) weltoffene Bitte-stellen-Sie-jetzt-keine-Fragen-Bundesrepublik.

Beginnen wir mit Covid. Würde ich dem regimetreuen Journalismus in Deutschland und anderswo noch mit der gleichen Wut begegnen wie vor fünf Jahren, würde ich mich an dieser Stelle nun über die bedauerlicherweise doch recht unkreative Denunziationsvokabel „Corona-Leugner“ entrüsten, mit der Medienschaffende zwischen Ems und Oder ihren Mitmenschen signalisieren, dass die das mit dem eigenständigen Denken fürs Erste an den Nagel gehängt haben. Das am weitesten verbreitete Argument gegen die Corona-Zäsur des Jahres 2020, das in einer Demokratie, die ihren Namen verdiente, debattiert werden würde, ist nicht etwa, dass es Covid-19 nicht gibt, sondern dass die Gefahr, die von diesem Virus ausgeht, in keinem Verhältnis mehr zu den staatlichen Maßnahmen steht, die seither zu seiner Eindämmung ergriffen wurden.

Freilich tobt dieser Kampf auch in den USA. Wenn es um die stetige Fokussierung auf nebensächliche Statistiken und das totale Ignorieren der wirklich interessanten Fakten – wie beispielsweise das Durchschnittsalter jener Menschen, die durch Corona ihr Leben verloren haben, und Angaben darüber, an wie vielen Vorerkrankungen diese Menschen litten – geht, um drakonische Freiheitsbeschränkungen und das staatlich orchestrierte Ausgrenzen von Andersdenkenden, dann stehen die progressiven Hochburgen New York und Kalifornien Deutschland in nichts nach.

Der Unterschied ist wohlgemerkt, dass in den USA etwas praktiziert wird, was in den Sozialkundebüchern deutscher Schulen zwar oft Erwähnung findet, in der Realität aber in engen staatlichen Ketten liegt: eine Idee namens Föderalismus. Jener Föderalismus ist es auch, der konservativen Staaten von New Hampshire bis Arizona erlaubt, von staatlicher Kontrolle abzusehen und Unternehmen selbst entscheiden zu lassen, ob sie das Tragen einer Maske, geschweige denn einen bestimmten Impfstatus, zur Bedingung für den Eintritt in ihr Geschäft machen möchten. Diese dezentrale Entscheidungsfindung bestimmt seit mehr als zwei Jahren das Bild in den USA, während die totalitären Entgleisungen in demokratisch regierten Ballungszentren zumindest für konservative und klassisch-liberale Amerikaner als Warnung dafür dienen, was uns droht, wenn wir uns nicht entschieden gegen diese Ära der Biopolitik wehren.

Weitere Hoffnungsschimmer lieferte in diesem Jahr bereits mehrmals der Oberste Gerichtshof. So versuchte die Biden-Regierung beispielsweise zu Beginn des Jahres, Unternehmen, die mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen, vorzuschreiben, wie sie ihre ungeimpften Angestellten zu behandeln haben. Das Gesetz wurde umgehend vom mehrheitlich konservativen Gericht abgelehnt – es sei schlicht nicht mit der Verfassung des Landes vereinbar. Es sagt viel über unsere Zeit aus, dass dieses Zusammenspiel von Exekutive und Legislative in der deutschen Mahlstrom-Presse nicht als das Räderwerk eines funktionierenden Rechtsstaats begriffen wurde, sondern, und Sie werden diese gruseligen Artikel sicher selbst gelesen haben, als angebliche Gefährdung der Demokratie. Kann es in einem solchen Land noch Satire geben?

Von politischen Entscheidungen abgesehen, gibt es auch ganz grundlegende Mentalitätsunterschiede zwischen den USA und Deutschland. Wenn sich beispielsweise eine Stadt im Süden von New Hampshire dazu entschließt, den dort ansässigen Supermärkten eine Maskenpflicht zu verordnen, bedeutet dies noch nicht, dass sich alle Amerikaner auch daran halten. Für freisinnige Menschen ist es erfrischend zu sehen, wie viele Amerikaner, wenn sie sich einmal gegen das Tragen einer Maske entschieden haben, es schlicht nicht für nötig erachten, sich diese Entscheidung von Politikern, die sie nicht gewählt haben und womöglich als verwirrte Clowns betrachten, infrage stellen zu lassen.

Ein besonders erfreuliches Überbleibsel der amerikanischen Freiheitsliebe ist zudem die Steuerlast, die für einen konsequenten Liberalen zwar immer noch zu hoch, im Vergleich zu Deutschland aber deutlich niedriger ausfällt. Zwar liegen die Spitzensteuersätze von 42 Prozent in Deutschland (Reichensteuer ausgenommen) und 37 Prozent in den USA gar nicht allzu weit auseinander, jedoch greift Ersterer bereits ab einem Bruttoverdienst von etwa 60.000 Euro, während man für Zweiteren jährlich mehr als 400.000 US-Dollar verdienen muss. Dieser Unterschied ist gigantisch. Kombiniert man diese Tatsache nun mit den höheren Löhnen, die in den USA gezahlt werden, kann man sich vermutlich ausmalen, dass der Blick auf die Gehaltsabrechnung hierzulande deutlich weniger Frustration hervorruft als in Europa.

Unter selbsternannten Progressiven ist es in der Mode, den „amerikanischen Traum“, der das Lebensgefühl in einer freiheitlichen Gesellschaft ausdrücken soll, für tot zu erklären oder gar als einen perfiden Trick der Wohlbetuchten anzusehen, der die unteren Schichten täuscht und dazu bringt, liberale Errungenschaften wie niedrige Steuern zu verteidigen, wenn diese in Wahrheit nur den Besserverdienern nützen. Liebe ef-Leser, lassen Sie es mich so unmissverständlich wie möglich sagen: Der amerikanische Traum lebt. Er ist quicklebendig und lebt, so wie auch ein „deutscher Traum“ leben würde, ließe man ihn denn nur zu. Er lebt, weil Freiheit und all das, was aus ihr folgt, seien es nun ein hoher Lebensstandard, der Waffenbesitz oder ein klar sichtbarer Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, Spaß macht, weil sie Menschen die Möglichkeit gibt, etwas aus ihrem Leben zu machen, unabhängig davon, welche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden. Weil menschliches Erblühen nicht dort zu finden ist, wo man auf Sozialneid, Anspruchsdenken und einen Asozialstaat trifft, der diese noch nährt, sondern an einem Ort, wo Menschen die Kontrolle über ihr Leben selbst in der Hand halten.

Dass das öffentlich-rechtliche Medienkartell kein Interesse daran hat, unvoreingenommen über dieses Lebensgefühl zu berichten, sollte einleuchten. Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, während der ich regelmäßig am Sonntagabend den „Weltspiegel“ in der ARD schaute. Ich war interessiert an der Welt, daran, wie Menschen in anderen Ländern leben, und erinnere mich auch heute noch gut an die Berichte aus den USA, die stets eingefärbt waren von diesen unerträglichen „sozialen Ungerechtigkeiten“ im Land. Liebe als Journalisten getarnte Polit-Aktivisten: Es ging euch stets um Frauen, die mehrere Vollzeitjobs annehmen mussten, um über die Runden zu kommen, Menschen ohne Krankenversicherung und das „soziale Netz“, das doch ach so viele Löcher aufweist. 15 Jahre später lebe ich hier und frage mich, wo zum Geier ihr diese Leute gefunden habt. Wenn ich einen Blick auf mein Nettogehalt werfe und dies mit meinem Einkommen in Deutschland vergleiche, muss ich mich auch heute oft noch kneifen, um zu verstehen, dass ich nicht träume. Die monatlichen Raten für das wunderschöne Haus, in dem meine Frau und ich leben, machen inklusive der Steuern weniger als 25 Prozent meines Nettoeinkommens aus und können dementsprechend, entgegen all der Berichterstattung über unbezahlbare Wohnungen, aus der Portokasse bezahlt werden – selbst bei nur einem Gehalt! Das sage ich nicht als Privilegierter ohne Perspektive, sondern als Studienabbrecher mit einem komplett zerschossenen Lebenslauf, aber auch als Einwanderer mit einer guten Arbeitsmoral und dem Willen, etwas aus seinem Leben zu machen.

Fairerweise muss man Hanni Hüsch, der damaligen Leiterin des Auslandsstudios in den USA, noch zugutehalten, dass sie davon abgesehen hat, Republikaner, wie es heute üblich ist, pauschal als rückständige Volltrottel darzustellen. Wie sich der Wind gedreht hat. Man ist glatt dazu geneigt, die Herrschaften Slomka, Reschke und Zamperoni direkt zu adressieren: Der Kommunismus, diese totalitäre Endstufe linken Gleichheitsstrebens, hat im 20. Jahrhundert rund 100 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wer ist hier der ahistorische Geisterfahrer – sie und ihre Armada von staatsfinanzierten Realitätsverdrehern oder jene republikanische Basis, die trotz manch einer widersprüchlichen Position zumindest das amerikanische Erbe und den Wert der Freiheit verstanden hat? Wer gefährdet wirklich eine Zukunft in Freiheit und Wohlstand? Wer ist hier der wahre „Menschenfeind“?

Ich schweife ab. Lassen Sie uns über Waffen reden.

Es wird geschätzt, dass in den USA knapp 400 Millionen Waffen in den Händen von Privatleuten sind. Dadurch, dass sowohl Maine als auch New Hampshire sogenannte „Open Carry“-Staaten sind, ist es mir nicht nur erlaubt, ohne Lizenz eine Waffe zu erwerben. Ich darf auch diese für jedermann sichtbar mit mir führen, dürfte dies sogar in Privatgeschäften, solange dies vom Eigentümer nicht explizit untersagt wird. Und dennoch: Im täglichen Leben sieht man davon nahezu nichts. Die Waffenbesitzer, die ich kenne, tragen ihre Waffe entweder verdeckt oder bewahren sie im Auto auf – libertäre Aktivisten, die das offene Tragen von Waffen normalisieren wollen, seien hier einmal ausgenommen. Es sind Stolz, Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein, die den amerikanischen Umgang mit Waffen prägen, auch wenn Ihnen die Witzfiguren im Fernseher etwas anderes einreden wollen.

Nun habe ich bereits einige Male New Hampshire erwähnt. Herzblut-Libertäre dürften wissen, dass dies kein beliebiger Bundesstaat ist. Hier ist das „Free State Project“ zu Hause, das den kleinen Staat an der Ostseeküste, der im Osten an Maine, im Norden an Kanada und im Südwesten an Vermont und Massachusetts grenzt, zur Heimat möglichst vieler Freiheitsfreunde machen möchte. Auf fsp.org heißt es hierzu: „Das Free State Project ist eine Massenmigration von mehr als 20.000 Menschen, die sich verpflichtet haben, für die Freiheit nach New Hampshire zu ziehen. Indem wir unsere Zahl in einem einzigen Bundesstaat konzentrieren, maximieren wir unseren Einfluss als Aktivisten, Unternehmer, Gemeinschaftsbildner und Vordenker. ‚Free Stater‘ sind nachbarschaftliche, produktive Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, jeden Alters, jeden Glaubens und jeder Hautfarbe, die sich auf den Weg gemacht haben, um zu beweisen, dass mehr Freiheit zu mehr Wohlstand für alle führt. Die Menschen in New Hampshire profitieren von den Vorteilen der Bewegung, sowohl in Bezug auf unsere Freiheiten als auch auf unsere Lebensqualität, aber unser oberstes Ziel ist es, ein Beispiel für den Rest der Welt zu sein.“

Und in der Tat: Besucht man die mit dem FSP assoziierten Gemeindezentren, kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass hier etwas geschieht, von dem bald mehr und mehr die Rede sein wird. Selbst vor Covid war die Zahl der Libertären, die nach New Hampshire übergesiedelt waren, bereits fünfstellig und machte rund ein Prozent der Bevölkerung aus. Nach dem März 2020 hat sich der Zuzug noch einmal deutlich beschleunigt, und jede Woche lassen sich bei den Willkommenstreffen neue Gesichter begrüßen, die New York, Kalifornien und anderen Staaten den Rücken gekehrt haben und nun zwischen Keene und Portsmouth leben. Erst diese Woche hatte ich Kontakt zu einem deutschen Libertären aus Würzburg, der im Sommer seinen Bachelor zum Elektroingenieur abgeschlossen hat, aktuell durch den ‚Granite State‘ reist und alles daransetzen will, Bürger von New Hampshire zu werden. Dass Sprachführer des FSP dieses Projekt als libertäres Israel bezeichnen, mag von außen überzogen wirken, drückt aber den authentischen Ehrgeiz und Enthusiasmus aus, der diese Aktivisten eint.

Sollte ihr Streben mit Erfolg gekrönt sein, müssen sie zumindest eines nicht verändern. Wer sich zu einem Besuch entschließt, der wird auf der Autobahn bereits heute mit den Worten begrüßt: „New Hampshire – Live Free or Die“.

Welch ein Land! Inmitten dieser Bestandsaufnahmen mag der Eindruck entstanden sein, in den USA sei alles in bester Ordnung und ich würde mich bereits ein Jahr nach meiner Ankunft im Bett nur noch in die „Stars and Stripes“-Fahne einwickeln. Ich habe mich natürlich bemüht, die positiven liberalen Lichtblicke in den Vordergrund zu rücken, möchte aber nicht verschweigen, dass man bei einem beunruhigend großen Teil der Bevölkerung sehr illiberale Tendenzen ausmachen kann. Hier vermischen sich, wie Sie dies auch aus der Heimat kennen, fehlende Geschichtskenntnisse und ökonomische Desinformation mit medialer Manipulation, was nichts Gutes für die Zukunft verheißen kann.

Ebenso wenig habe ich meine kulturelle Herkunft abgestreift. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich durch Autoren wie Steven Ozment und Neil MacGregor mehr denn je zuvor über die Geschichte unserer Nation erfahren. Ich lese von der Italienreise Goethes sowie Heines Ausflug in den Harz und freue mich auf das Entdecken weiterer Kultur- und Geschichtsmosaike. Ich mag in einem kleinen idyllischen Dorf im Süden von Maine leben, aber wenn die Gewitterwolken heranziehen, es donnert und blitzt, dann kenne ich auch heute keine größere Freude, als es mir bequem zu machen und durch Michael Klonovskys „Lebenswerte“ zu blättern. In diesem Sinne: „Solange Menschen Wein und Oliven anbauen, Sprachen lernen, Gedichte lesen, beim ersten Sonnenstrahl Tische auf die Straße stellen, solange Glocken läuten, zwischen all den Rentnern hin und wieder ein Kind auftaucht, irgendwo auf einem Klavier Bach gespielt wird und Frauen sich zurechtmachen, bevor sie das Haus verlassen, ist nichts verloren.“