Kowalskys Nachrichten-Splitter Öffentlich-rechtliches Erfrieren

17. August 2022

Satirische Quergedanken zur Zeit

von Kurt Kowalsky

Das Attentat auf den Schriftsteller Salman Rushdie sei ein Angriff auf die Pressefreiheit, so die Presse hierzulande. Im Iran wird von der regierungsnahen Presse der Attentäter bejubelt. Chamenei, das politische und religiöse Oberhaupt des Irans und Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte, hatte noch 2019 erklärt, dass die von seinem Vorgänger ausgesprochene Fatwa gegen Rushdie unumstößlich sei. Während bestimmte Schmierfinken hierzulande sich sofort beeilten zu suggerieren, dass das Attentat nichts mit Religion zu tun habe, werden sie zeitgleich von den entsprechenden Religionsführern und Anstiftern glänzend Lügen gestraft. So weit der Faktencheck.

In Texas versuchte der Katholik Abbott und heutige Gouverneur dieses US-Bundesstaates als Generalstaatsanwalt erfolglos, das damalige Verbot von Sexspielzeug mit der Begründung zu verteidigen, dass Texas ein legitimes Interesse daran habe, lüsterne Interessen an autonomem Sex und dem Streben nach sexueller Befriedigung, die nichts mit der Fortpflanzung zu tun habe, zu unterbinden.

Ja, die heimlichen Wichser aller Länder sind wohl nicht vereinigt, doch speisen sich ihre Gewalt- und Herrschaftsphantasien aus denselben sumpfigen, jeder Rationalität entzogenen abgründigen Quellen des Aberglaubens.

Es gibt keine Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit ohne staatliche Herrschaft. Denn all dies sind so lange natürliche, in der Person liegende Selbstverständlichkeiten, bis irgendwelche politischen oder religiösen Volksverhetzer diese in ihren monströsen Verfassungen materiell rechtlich instrumentalisieren. Es kümmert den Frosch nicht, ob man ihm Quakfreiheit gewährt oder nicht. Wer sie aber gewährt, tut dies entlarvend aus dem Bewusstsein heraus, dass er bereits den Spaten zum Plattmachen der Frösche bereitgelegt hat und dazu fähig ist.

Apropos „Spaten“: Der thüringische Innenminister Maier hat schon mal den Weg zur neuerlichen Diffamierung missliebiger Meinungen geebnet. Derzeit braue sich nämlich etwas zusammen, meinte der Sozialdemokrat, wohl nach Studium der astrologischen Berechnungen seiner Demokratiewächter. Und so befürchte er, dass in den kommenden Monaten „vor allem extremistische Kräfte die Straße mobilisieren“. Hinter dieser Mobilisierung steckten oft „Querdenker“. Diese Kräfte wollten der Bevölkerung Angst einjagen. Es gehe ihnen aber nicht um legitimen Protest gegen höhere Energiepreise, sondern darum, die Regierung und „unsere“ Demokratie verächtlich zu machen, weiß der Herr Innenminister.

Demonstrationen auf der Straße, nennt Herr Maier sodann „Aufmärsche“, sodass es auch dem dümmsten rechtstreuen Systemtrottel bewusst wird, dass für den Fall, dass du dich erdreisten solltest, deine unmaßgebliche Meinung auf der Straße zu äußern, du ein potenzieller Teilnehmer eines Aufmarsches von Demokratiegegnern, also ein Illegitimer bist.

Nach dem man in den letzten Jahren erfolgreich die Protestierenden gegen die staatliche Infektionsschutzmaßnahmen als „Corona-Leugner“ in die semantische Nähe zu Ausschwitzleugnern gestellt hatte, ist man jetzt einen Schritt weiter. Gleich wie der Evangelist Matthäus in Kapitel 7 schreibt „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, macht Demokrat Maier also die Straße zum Erkennungszeichen. Die unter seiner Befehlsgewalt stehenden Polizeieinheiten müssen ja wissen, dass der Rechtsstaat keine Mühen und Kosten scheuen wird, sich gegen die Aufmarschierer zu verteidigen. Die Bilder, in denen alte Frauen durch Einheiten bewaffneter Polizisten in bereitstehende Mannschaftswagen gepfercht und abtransportiert wurden, sind uns allen noch gut in Erinnerung.

Legitim protestieren kann natürlich jeder (in Russland oder Kasachstan). Auch hier ist der legitime Protest nicht verboten. Meidet man die Straße sowie Publikationen in sozialen Netzwerken und Meinungsäußerungen am Arbeitsplatz, wird sogar das illegitime Ballen der eigenen Faust in der eigenen Hosentasche toleriert.

Wer etwas anders denkt als das politische Establishment, stellt sich gedanklich quer. Der wissenschaftliche Diskurs ist folglich eine querdenkende Inszenierung. Ich weiß, dass Betriebswirtschaft, die Herr Maier studiert hat, nur wenig mit Wissenschaft zu tun hat, sondern eher mit dem Nageln eines Puddings an eine Wand. Aber hätte der Innenminister, wie naheliegend, Jura studiert, wäre ihm das Querdenken ebenfalls abgewöhnt worden.

Man hat wohl dem querdenkenden Genossen Schröder noch nicht beim lebendigen Leib die Haut abgezogen, bis er anders denkt, doch hätten sie ihm den polizeilichen Schutz neben anderen Privilegien auch gestrichen, würde wohl – nicht nur die sozialdemokratische – Plebs den Altkanzler wie einen räudigen Hund bereits durch die Straßen jagen. Es gibt, so betrachtet, viele Gemeinsamkeiten mit den Gepflogenheiten im Iran.

Das Fatwa lautet also: Wer etwas anderes denkt, ist ein Querdenker, folglich ein Systemgegner. Legitim Denkende beiderlei Geschlechts können natürlich ihre Meinung kundtun.

Ja, es wird kälter in diesem Land. Ein falsches unbedachtes Wort in einem solchen Artikel birgt bereits heute die Gefahr, dass es in der Früh an der Haustür klingelt. Dann hat man noch Glück gehabt. Hat man davor auf Facebook ein Bild mit einer Schusswaffe gepostet, rammt einem ein Sondereinsatzkommando der Polizei vielleicht die Tür ein.

Dass Leute aber gegen hohe Energiepreise aufmarschieren wollen, ist natürlich eine besondere Variante abergläubischer Einfalt. Dass aber nicht nur die hohen Energiepreise, sondern auch die hohen Rohstoffpreise kein Naturereignis sind, sondern von den politischen Gaunern verursacht wurden, ist Tatsache. Es ist eine direkte Folge der weltweiten gewaltsamen Eingriffe in die Märkte. Der vergangene staatlich exekutierte Volksgesundheitswahn ist die erste, die staatlich erzwungenen Sanktionen gegen Russland die zweite Ursache.

Gleich wie keine Räuberbande, sondern der Staat und seine Systemtrottel den organisierten Massenmord in Ausschwitz verursachten, ist auch der Krieg in der Ukraine Ausdruck staatlicher Hegemonie und Gefolgschaft. Und die fatale Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas wurde nicht von Andersdenkenden, also von Hinz und Kunz verursacht, sondern ist der staatlichen Einflussnahme in die Märkte geschuldet.

Nicht Querdenker exekutierten die Massenmorde, zogen in die Kriege und verursachten Tod, Hunger und Elend, sondern systemkonformes Denken im Sinne Maiers. „Seien Sie unregierbar“, schreibe ich in meinem jüngsten Buch. Und genau dies befürchten die Maiers und Konsorten.

Noch ist die Wortschöpfung nicht erfunden, aber der rechtsradikale „Energieleugner“ konkurriert mit dem rechtsradikalen „Warmduscher“ in der ersten Reihe. Das Fatwa ist, seit Herr Habeck das Erfrieren öffentlicher Bediensteter in Ämtern angeordnet hat, natürlich unumstößlich.

