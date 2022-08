ef 225 Editorial

15. August 2022

Mit Volksaufständen rechnen?

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 225, September 2022.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, qua Amt oberste Diplomatin Deutschlands, verhält sich gegenüber den internationalen Kollegen alles andere als standesgemäß, ja eher wie der sprichwörtliche Elefant im diplomatischen Porzellanladen. Nach vielen Seiten geigt sie besserwisserisch und vor allem doppelplusgutbessermenschelnd ihre deutsch-moralische Überlegenheit, ob den Chinesen in New York, den Türken in Ankara oder den Russen immer und überall sowieso. Selbst der ihr ergebene „Spiegel“ fragte sich zuletzt, „ob das klug ist“. Nun ist womöglich aber auch Klugheit nicht die größte Stärke unserer Kobold-Freundin.

Auch nach innen nicht. Denn in und für Deutschland, so vertraute sie einem Amtskollegen an, der das prompt öffentlich machte, müsse man im kommenden Herbst „mit Volksaufständen rechnen“. Mit bitte was? Ich hab gleich mal gegoogelt. Das Wort ist, so die Suchmaschine, klar belegt: Einen „Volksaufstand“ gab es bislang nur einmal – in Deutschland 1953, als das Volk in der Zone gegen das SED-Regime aufstand.

Ich frage mich, ob Baerbock dieses Wort mit Bedacht gewählt hat oder ob es ihr rausgerutscht ist, was bei der vom Völkerrecht herkommenden Politikerin vorkommen soll. Für letztere Vermutung spricht auch, dass sie es ja nicht gegenüber der deutschen Presse oder gar im TV sagte, wozu sie tausendfache Gelegenheit gehabt hätte, sondern im persönlichen Gespräch. Und wenn es ihr also doch eher so entfleucht ist, das Wort von den „Volksaufständen“, was sagt das über ihre dahinter liegenden Gedanken?

Zweierlei fällt bei der Analogie zum bislang einzigen Volksaufstand der Geschichte – alles andere waren Demonstrationen, Proteste oder Revolutionen – auf: Erstens richtete sich der Aufstand gegen ein kommunistisches Regime, mit dem Baerbock die eigene Regierung offenbar gleichstellt. Und zweitens wurde der damalige Volksaufstand brutal mit Panzern auf der einen und Toten auf der anderen Seite niedergeschlagen. Er scheiterte. Ein böses Omen für den Herbst?

Tatsache ist, dass man die Angst der Herrschenden und ihrer medialen Helferkaste bis in unsere bald womöglich eiskalten Wohnzimmer hinein spüren, ihr Pipi in der Hose förmlich bereits riechen kann. Sie fürchten sich weit mehr als wir vor dem, was kommen mag. Sie rüsten sprachlich, ideologisch und auch totalitär-staatlich nach innen immer weiter auf, Kollegin Faeser lässt mit eiserner Faust alle zum Abschuss freigegebenen „Nazis“ und „Querdenker“ des Aufstands schon einmal verbal anschießen, durchkämmen zum hundertsten Mal die eigenen Reihen auf der verzweifelten Suche nach möglichen Umfallern, Abweichlern oder Befehlsverweigerern in Militär und Polizei.

Inflation. Strommangel. Kälte. Krieg. Dauerpropaganda. Clownswelt. Korruption. Versagen. Impf-Abo. Absurdistan. Maskenzwang. Wird das bald zu viel an Zumutungen sein, sogar für die noch so obrigkeitshörigen Deutschen? Es sind die Profiteure dieses zwangsmonopolitischen Systems, die bei ihrem miesen Spiel alles zu verlieren haben und die deshalb, machen wir uns nichts vor, zu allem fähig sind. Aber werden deutsche Polizisten, wenn es darauf ankommt, dieses allerletzte Aufgebot – man schaue sie sich an, die Baerbocks, Langs, Buschmanns, Strack-Zimmermanns, Faesers, Lauterbachs – vor dem Volk beschützen wollen, in letzter Konsequenz für diese Flitzpiepen ins Volk scharf schießen, wie es die Kommunisten 1953 taten? Nun, eigentlich war es auch damals mehr die sowjetische Besatzungsmacht, die niederschlug und tötete, nicht gegen die Eigenen, sondern auf Fremde schoss. Welche fremde Macht aber käme heute unserer Regierung gegen das aufständische Volk zur Hilfe? Schon jetzt sagen die „Freunde“ in der EU „Nein danke“, wenn es nur um ein bisschen Stromsolidarität mit der deutschen Spezialregierung geht. Und Amerika?

Die entscheidenden Kämpfe unserer Zeit kommen von da und werden am Ende dort entschieden. Das Schöne ist, dass beide Seiten in den USA wie weltweit bereits optisch klar unterscheidbar sind. Die einen, Pelosi, Baerbock und Konsorten, tragen penetrant immer und überall hässliche Masken (außer wenn sie in der Ukraine sind, dort gibt es keine Viren, da tragen sie Tarn-Shirt). Und die anderen zeigen Gesicht, sofern sie nicht wieder unter die Gesichtswindel gezwungen werden. Und ob sich die andere Seite diesen Affront noch mal tiefgreifend zutraut, insbesondere wieder täglich viele Stunden lang unschuldige Kinder seelisch quälen lässt, jetzt, wo es auch für die breite tragende Mittelschicht wirtschaftlich ans Eingemachte geht? In vielen Nachbarländern sicher nicht. In Großbritannien und im guten alten Süden der USA ohnehin nicht. Aber in Deutschland? Die Bundesrepublik könnte tatsächlich zum maskiert-markierten Frontstaat des Winters werden. Mit allen Konsequenzen. Und mit Volksaufständen?

Was auch immer kommen mag, vergessen wir nicht: Es ist nicht unsere Welt, es ist ihre Gaga-Welt, die da zusammenzubrechen droht! Wir werden erst danach gebraucht – für den Wiederaufbau.

Insofern lehnen wir uns so entspannt wie noch möglich zurück. Bei der Lektüre dieser Ausgabe wünsche ich Ihnen, verehrte Leser, entsprechend viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn. Die im Schwerpunkt vorgestellte Twitter-Aktion „Wir haben mitgemacht“ darf allen, die widerstanden haben, weiter Mut machen. Die Reaktionen darauf, etwa auch das abstoßende mediale Ausschlachten des tragischen Selbstmordes einer Impfärztin in Österreich, die hemmungslosen Versuche der Umkehrung von Täter und Opfer, zeigen nur immer deutlicher, wie sehr die Seite des „Great Reset“ und der „großen Transformation“ bereits in Panik geraten ist. Verehrte Leser, bleiben Sie zuversichtlich und uns gewogen. Sie wissen eh: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Parteien und Länder! Mehr Freiheit!

